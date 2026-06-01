Канада — Ўзбекистон ўйини учун тахминий таркиблар эълон қилинди
Эртага тонгда бутун ўзбек футболи ишқибозларининг нигоҳи океан ортига қаратилади. Хабарингиз бор, италиялик машҳур мутахассис Фабио Каннаваро қўл остидаги Ўзбекистон миллий терма жамоаси Шимолий Америка қитъасининг кучли вакилларидан бири — Канада терма жамоасига қарши назорат баҳсида майдонга тушади.
Ушбу ҳаяжонли ва муҳим тўқнашув стартидан аввал бир қатор нуфузли халқаро спорт нашрлари иккала терма жамоанинг бўлажак ўйин учун тахминий бошланғич таркибларини кенг жамоатчиликка тақдим этди. Кутилаётган тактик юришлар ва асосий таркиб вариантлари билан танишинг:
"Sports Mole" талқини: Тажриба ва мувозанат
Мазкур нашр Фабио Каннаваро маҳаллий ва хорижда тўп сураётган энг тажрибали юлдузларга ишонч билдиришини тахмин қилмоқда:
Канада: Крепо, Жонстон, Корнелиус, Уотерман, Ларея, Бьюкенен, Эустакио, Коネ, Ахмед, Жонатан Дэвид, Ларин.
Ўзбекистон: Ўткир Юсупов, Умарбек Эшмуродов, Абдуқодир Ҳусанов, Рустам Ашурматов, Ҳожиакбар Алижонов, Фаррух Сайфиев, Одилбек Ҳамробеков, Отабек Шукуров, Жалолиддин Машарипов, Элдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаев.
"Goal" портали талқини: Кутилмаган ва янгиланган ротация
Дунёга машҳур "Goal" нашри эса иккала мураббий ҳам таркибда бир қатор янги номларни синаб кўриши ҳамда ёш иқтидорларга имконият бериши мумкинлигини тахмин қилмоқда:
Канада: Крепо, Сигур, Присо, Уотерман, Ларея, Миллар, Салиба, Коне, Флорес, Олувасейи, Жонатан Дэвид.
Ўзбекистон: Абдувоҳид Неъматов, Шерзод Насруллаев, Абдуқодир Ҳусанов, Беҳруз Каримов, Жаҳонгир Ўрозов, Рустам Ашурматов, Азизбек Ғаниев, Остон Ўрунов, Отабек Шукуров, Одилбек Ҳамробеков, Элдор Шомуродов.
"Betfred Insights" тахмини: Барқарорлик биринчи ўринда
Ушбу таҳлилий сайтнинг қарашлари деярли "Sports Mole" версияси билан бир хил чиққан бўлиб, улар ҳам терма жамоамизнинг энг жанговар таркиби майдонга тушишига ишонишмоқда:
Канада: Крепо, Жонстон, Корнелиус, Уотерман, Ларея, Бьюкенен, Эустакио, Коне, Ахмед, Жонатан Дэвид, Ларин.
Ўзбекистон: Ўткир Юсупов, Умарбек Эшмуродов, Абдуқодир Ҳусанов, Рустам Ашурматов, Ҳожиакбар Алижонов, Одилбек Ҳамробеков, Отабек Шукуров, Фаррух Сайфиев, Жалолиддин Машарипов, Элдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаев.
Мухлислар диққатига: Эслатиб ўтамиз, мазкур супер тўқнашув эртага, сешанба тонгида соат 06:00’да старт олади. Ширин уйқудан кечиб, миллий терма жамоамизни қўллаб-қувватлашга барча футбол ишқибозларини чорлаб қоламиз. Олға, Ўзбекистон!
…