Канада — Ўзбекистон ўйини учун тахминий таркиблар эълон қилинди

·1.1K·Спорт
Канада — Ўзбекистон ўйини учун тахминий таркиблар эълон қилинди

Эртага тонгда бутун ўзбек футболи ишқибозларининг нигоҳи океан ортига қаратилади. Хабарингиз бор, италиялик машҳур мутахассис Фабио Каннаваро қўл остидаги Ўзбекистон миллий терма жамоаси Шимолий Америка қитъасининг кучли вакилларидан бири — Канада терма жамоасига қарши назорат баҳсида майдонга тушади.

Ушбу ҳаяжонли ва муҳим тўқнашув стартидан аввал бир қатор нуфузли халқаро спорт нашрлари иккала терма жамоанинг бўлажак ўйин учун тахминий бошланғич таркибларини кенг жамоатчиликка тақдим этди. Кутилаётган тактик юришлар ва асосий таркиб вариантлари билан танишинг:

"Sports Mole" талқини: Тажриба ва мувозанат

Мазкур нашр Фабио Каннаваро маҳаллий ва хорижда тўп сураётган энг тажрибали юлдузларга ишонч билдиришини тахмин қилмоқда:

  • Канада: Крепо, Жонстон, Корнелиус, Уотерман, Ларея, Бьюкенен, Эустакио, Коネ, Ахмед, Жонатан Дэвид, Ларин.

  • Ўзбекистон: Ўткир Юсупов, Умарбек Эшмуродов, Абдуқодир Ҳусанов, Рустам Ашурматов, Ҳожиакбар Алижонов, Фаррух Сайфиев, Одилбек Ҳамробеков, Отабек Шукуров, Жалолиддин Машарипов, Элдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаев.

"Goal" портали талқини: Кутилмаган ва янгиланган ротация

Дунёга машҳур "Goal" нашри эса иккала мураббий ҳам таркибда бир қатор янги номларни синаб кўриши ҳамда ёш иқтидорларга имконият бериши мумкинлигини тахмин қилмоқда:

  • Канада: Крепо, Сигур, Присо, Уотерман, Ларея, Миллар, Салиба, Коне, Флорес, Олувасейи, Жонатан Дэвид.

  • Ўзбекистон: Абдувоҳид Неъматов, Шерзод Насруллаев, Абдуқодир Ҳусанов, Беҳруз Каримов, Жаҳонгир Ўрозов, Рустам Ашурматов, Азизбек Ғаниев, Остон Ўрунов, Отабек Шукуров, Одилбек Ҳамробеков, Элдор Шомуродов.

"Betfred Insights" тахмини: Барқарорлик биринчи ўринда

Ушбу таҳлилий сайтнинг қарашлари деярли "Sports Mole" версияси билан бир хил чиққан бўлиб, улар ҳам терма жамоамизнинг энг жанговар таркиби майдонга тушишига ишонишмоқда:

  • Канада: Крепо, Жонстон, Корнелиус, Уотерман, Ларея, Бьюкенен, Эустакио, Коне, Ахмед, Жонатан Дэвид, Ларин.

  • Ўзбекистон: Ўткир Юсупов, Умарбек Эшмуродов, Абдуқодир Ҳусанов, Рустам Ашурматов, Ҳожиакбар Алижонов, Одилбек Ҳамробеков, Отабек Шукуров, Фаррух Сайфиев, Жалолиддин Машарипов, Элдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаев.

Мухлислар диққатига: Эслатиб ўтамиз, мазкур супер тўқнашув эртага, сешанба тонгида соат 06:00’да старт олади. Ширин уйқудан кечиб, миллий терма жамоамизни қўллаб-қувватлашга барча футбол ишқибозларини чорлаб қоламиз. Олға, Ўзбекистон!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди