Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнига муносиб номзодни PSJга бой бермоқда

·51·Спорт
Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнига муносиб номзодни PSJга бой бермоқда

Ливерпул жамоаси ўзининг асосий юлдузи Муҳаммад Салах учун узоқ муддатли ворис қидириш жараёнида жиддий тўсиққа дуч келди. Пари Сен-Жермен клуби Европанинг энг иқтидорли ёшларидан бири учун курашда пешқадамликни қўлга киритди. Маълумотларга кўра, Лига 1 чемпионлари РБ Лейпциг юлдузи Ян Диоманде билан оғзаки келишувга эришган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

PSJ спорт маслаҳатчиси Луис Кампос жамоа таркибини ёшартириш ва Луис Энрике ихтиёридаги вариантларни кўпайтириш устида фаол иш олиб бормоқда. Парижликлар айниқса ўнг қанот ҳужумида динамик ўйинчи етишмаётганини аниқлашган. Хвича Кваратсхелиа ва Брадлей Баркола чап қанотда, Усман Дембеле эса марказда ўйнашни афзал кўраётган бир пайтда, Диоманде бу бўшлиқни тўлдириш учун идеал номзод сифатида кўрилмоқда.

Sky Германй нашрининг хабар беришича, 19 ёшли футболчи аллақачон PSJга ўтишга яшил чироқ ёққан. Бу Ливерпул учун кутилмаган зарба бўлди, чунки мерсисайдликлар иқтидорли ўсмирни Муҳаммад Салахнинг ўрнини босувчи асосий мақсад сифатида белгилаб қўйган эди. Кот-дъИвуарлик футболчи Бавария клубининг қизиқишларига рад жавобини берган бўлса-да, Ливерпул лойиҳасига нисбатан ижобий фикрда эди, бироқ ҳозирда вазият Париж фойдасига ўзгарган.

РБ Леипзиг ҳозирда музокараларда кучли позицияга эга. Диоманде ўтган ёзда Леганесдан Германияга кўчиб ўтган эди ва унинг шартномаси 2030-йилгача амал қилади. Ўтган мавсумда Бундеслига доирасида 36 та ўйинда 13 та гол ва 9 та голли узатмани амалга ошириб, чемпионатнинг энг яхши ёш футболчиси деб топилган ҳужумчининг трансфер нархи сезиларли даражада ошган.

ЛиверпулPSJМуҳаммад СалахТрансферларБундеслига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди