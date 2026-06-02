Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнига муносиб номзодни PSJга бой бермоқда
Ливерпул жамоаси ўзининг асосий юлдузи Муҳаммад Салах учун узоқ муддатли ворис қидириш жараёнида жиддий тўсиққа дуч келди. Пари Сен-Жермен клуби Европанинг энг иқтидорли ёшларидан бири учун курашда пешқадамликни қўлга киритди. Маълумотларга кўра, Лига 1 чемпионлари РБ Лейпциг юлдузи Ян Диоманде билан оғзаки келишувга эришган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
PSJ спорт маслаҳатчиси Луис Кампос жамоа таркибини ёшартириш ва Луис Энрике ихтиёридаги вариантларни кўпайтириш устида фаол иш олиб бормоқда. Парижликлар айниқса ўнг қанот ҳужумида динамик ўйинчи етишмаётганини аниқлашган. Хвича Кваратсхелиа ва Брадлей Баркола чап қанотда, Усман Дембеле эса марказда ўйнашни афзал кўраётган бир пайтда, Диоманде бу бўшлиқни тўлдириш учун идеал номзод сифатида кўрилмоқда.
Sky Германй нашрининг хабар беришича, 19 ёшли футболчи аллақачон PSJга ўтишга яшил чироқ ёққан. Бу Ливерпул учун кутилмаган зарба бўлди, чунки мерсисайдликлар иқтидорли ўсмирни Муҳаммад Салахнинг ўрнини босувчи асосий мақсад сифатида белгилаб қўйган эди. Кот-дъИвуарлик футболчи Бавария клубининг қизиқишларига рад жавобини берган бўлса-да, Ливерпул лойиҳасига нисбатан ижобий фикрда эди, бироқ ҳозирда вазият Париж фойдасига ўзгарган.
РБ Леипзиг ҳозирда музокараларда кучли позицияга эга. Диоманде ўтган ёзда Леганесдан Германияга кўчиб ўтган эди ва унинг шартномаси 2030-йилгача амал қилади. Ўтган мавсумда Бундеслига доирасида 36 та ўйинда 13 та гол ва 9 та голли узатмани амалга ошириб, чемпионатнинг энг яхши ёш футболчиси деб топилган ҳужумчининг трансфер нархи сезиларли даражада ошган.
…