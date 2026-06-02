Баер Леверкусен юлдузи Алежандро Грималдо Ла Лига жамоасига ўтмоқчи

·53·Спорт
Баер Леверкусен юлдузи Алежандро Грималдо Ла Лига жамоасига ўтмоқчи

Баер Леверкусен жамоасининг қанот ҳимоячиси Алежандро Грималдо фаолиятини Испанияда давом эттириш истаги борлигини яна бир бор тасдиқлади. Собиқ Барселона академияси тарбияланувчиси ўз ватанига қайтишни узоқ муддатли мақсадларидан бири деб билади ва бу режасини тез орада амалга ошириш ниятида. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Испания терма жамоаси йиғинида журналистлар билан суҳбатлашган 30 ёшли футболчи трансфер миш-мишларига очиқчасига муносабат билдирди. "Proфессионал футболдаги кўп йиллик фаолиятим давомида турли хил миш-мишларга ўрганиб қолганман. Доим айтганман: мен Ла Лига чемпионатига қайтишни хоҳлайман. Бу менинг асосий мақсадларимдан бири. Леверкусен шаҳрида бахтлиман, лекин барибир бир кун келиб Испанияга қайтаман", — деди Грималдо.

Ушбу баёнотлар футболчининг Барселона клубига қайтиши борасидаги тахминларни янада кучайтирди. Алежандро Грималдо Ла Масиа академиясида таҳсил олган бўлса-да, ҳеч қачон Испания юқори дивизионида майдонга тушмаган. У 2016-йилда Барселона Б жамоасидан Португалиянинг Бенфика клубига ўтиб кетган эди.

Ҳозирда дунёнинг энг яхши ҳужумкор ҳимоячиларидан бири ҳисобланган футболчининг Баер Леверкусен билан шартномаси 2027-йилгача амал қилади. Шунга қарамай, у Испаниянинг гранд клубларидан бирида ўйнаш орзусидан воз кечмоқчи эмас. Унинг фикрича, Ла Лига услуби унинг ўйинига жуда мос келади.

Германия чемпионлари ўз вице-сардорини жамоада олиб қолишга ҳаракат қилса-да, футболчининг қатъий қарори трансфер бозорида катта ўзгаришларга сабаб бўлиши мумкин. Грималдо ўз мақсадига эришмагунча ҳаракат қилишда давом этишини таъкидлади.

Баер ЛеверкусенАлежандро ГрималдоЛа ЛигаБарселонаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15Андони Ираола «Ливерпуль» клуби билан икки йиллик шартнома имзолайдиБугун, 07:14«Реал Мадрид»нинг ёш юлдузи Сезар Паласиос Италия клубига ўтиши мумкинБугун, 07:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди