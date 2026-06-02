Баер Леверкусен юлдузи Алежандро Грималдо Ла Лига жамоасига ўтмоқчи
Баер Леверкусен жамоасининг қанот ҳимоячиси Алежандро Грималдо фаолиятини Испанияда давом эттириш истаги борлигини яна бир бор тасдиқлади. Собиқ Барселона академияси тарбияланувчиси ўз ватанига қайтишни узоқ муддатли мақсадларидан бири деб билади ва бу режасини тез орада амалга ошириш ниятида. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Испания терма жамоаси йиғинида журналистлар билан суҳбатлашган 30 ёшли футболчи трансфер миш-мишларига очиқчасига муносабат билдирди. "Proфессионал футболдаги кўп йиллик фаолиятим давомида турли хил миш-мишларга ўрганиб қолганман. Доим айтганман: мен Ла Лига чемпионатига қайтишни хоҳлайман. Бу менинг асосий мақсадларимдан бири. Леверкусен шаҳрида бахтлиман, лекин барибир бир кун келиб Испанияга қайтаман", — деди Грималдо.
Ушбу баёнотлар футболчининг Барселона клубига қайтиши борасидаги тахминларни янада кучайтирди. Алежандро Грималдо Ла Масиа академиясида таҳсил олган бўлса-да, ҳеч қачон Испания юқори дивизионида майдонга тушмаган. У 2016-йилда Барселона Б жамоасидан Португалиянинг Бенфика клубига ўтиб кетган эди.
Ҳозирда дунёнинг энг яхши ҳужумкор ҳимоячиларидан бири ҳисобланган футболчининг Баер Леверкусен билан шартномаси 2027-йилгача амал қилади. Шунга қарамай, у Испаниянинг гранд клубларидан бирида ўйнаш орзусидан воз кечмоқчи эмас. Унинг фикрича, Ла Лига услуби унинг ўйинига жуда мос келади.
Германия чемпионлари ўз вице-сардорини жамоада олиб қолишга ҳаракат қилса-да, футболчининг қатъий қарори трансфер бозорида катта ўзгаришларга сабаб бўлиши мумкин. Грималдо ўз мақсадига эришмагунча ҳаракат қилишда давом этишини таъкидлади.
…