Боруссия Дортмунд Серу Гирасси трансфери бўйича Фенербаҳчега рад жавобини берди

·49·Спорт
Боруссия Дортмунд Серу Гирасси трансфери бўйича Фенербаҳчега рад жавобини берди

Боруссия Дортмунд клуби бош директори Ларс Риккен ҳужумчи Серу Гирасси атрофидаги миш-мишларга чек қўйиб, футболчининг Туркияга кетиши ҳақидаги хабарларни инкор этди. Бундеслига гиганти янги мавсум олдидан ўзининг асосий тўпурарини жамоада олиб қолиш ниятида эканини қатъий билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Туркиянинг Фенербаҳче клуби Серу Гирасси трансфери бўйича фаол қизиқиш билдираётган бўлса-да, Signal Идуна Парк раҳбарияти бу борада ҳеч қандай музокарага киришмаган. Риккен ВAZ нашрига берган интервюсида: "Серу бўйича бизга ҳеч қандай таклиф келиб тушмаган. Уни қўйиб юбориш ниятимиз ҳам йўқ. У ўтган мавсумларда ўз қийматини тўла исботлади", — дея таъкидлади.

Клуб расман футболчи сотилмаслигини айтса-да, норасмий манбаларга кўра, Боруссия Дортмунд фақатгина 40 миллион евродан юқори бўлган таклифларни кўриб чиқиши мумкин. Муҳими шундаки, 30 ёшли ҳужумчининг шартномасидаги товон пули ҳақидаги банд Фенербаҳче учун амал қилмайди, бу эса немис клубига трансфер шартларини ўзи белгилаш имконини беради.

Серу Гирасси атрофидаги шов-шувлар асосан Фенербаҳчедаги ички президентлик сайловлари сабабли авж олди. Номзод Азиз Йилдирим агар ғалаба қозонса, ҳужумчи билан шартнома имзолашини вада қилган эди. Бироқ Дортмунд томони ҳар қандай оғзаки келишувлар ҳақидаги хабарларни асоссиз деб ҳисобламоқда.

Боруссия ДортмундФенербаҳчеСеру ГирассиТрансферБундеслига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15Андони Ираола «Ливерпуль» клуби билан икки йиллик шартнома имзолайдиБугун, 07:14«Реал Мадрид»нинг ёш юлдузи Сезар Паласиос Италия клубига ўтиши мумкинБугун, 07:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди