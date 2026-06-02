Криштиано Роналдо ва ЖЧ-2026: Афсона ўз мақомига мос турнирга муҳтож

·56·Спорт
Криштиано Роналдо ва ЖЧ-2026: Афсона ўз мақомига мос турнирга муҳтож

2022-йилнинг 10-декабрь оқшомида Доҳадаги “Ал-Тумама” стадионида ҳакамнинг финал ҳуштаги чалиниши билан Криштиано Роналдо кўз ёшларини тия олмади. Португалия терма жамоасининг чорак финалда Марокашдан учралган кутилмаган мағлубияти ҳужумчини шунчалик қаттиқ ранжитдики, у ҳатто мухлислар билан хайрлашишга ҳам куч топа олмади. Бу оғриқ шу қадар кучли эдики, у ўз ҳис-туйғуларини фақат эртаси куни ижтимоий тармоқлар орқали баён қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

“Португалия билан Жаҳон чемпионатида ғолиб чиқиш фаолиятимдаги энг катта ва энг улуғвор орзу эди,” деб ёзган эди у Instagram саҳифасида. “16 йил давомида бешта Жаҳон чемпионатида иштирок этиб, буюк футболчилар билан бирга ўйнадим ва миллионлаб португалияликларнинг қўллаб-қувватлашини ҳис қилдим. Мен майдонда боримни бердим, ҳеч қачон курашдан қочмадим ва бу орзудан воз кечмадим. Афсуски, кеча бу орзу якунига етди”.

Бироқ, бу ҳали якун эмас эди. Январ ойида 41 ёшни қарши олишига қарамай, Криштиано Роналдо Португалия терма жамоасининг ЖЧ-2026 режалари марказида қолмоқда. Унинг шон-шараф сари сўнгги уриниши, эҳтимол, фаолиятидаги энг яхшиси бўлиши мумкин. Қатардаги турнир у учун Манчестер Юнайтед билан хайрлашувдан кейинги оғир даврга тўғри келган ва кўплаб танқидларга сабаб бўлган эди.

Қатарда у Швейцарияга қарши 1/8 финал ўйинида захирада қолдирилиши ортидан жамоа лагерини тарк этиш билан таҳдид қилгани ҳақида хабарлар тарқалди. Ўшанда унинг ўрнига тушган Гонкало Ramос хет-трик қайд этиб, жамоасининг 6:1 ҳисобидаги ғалабасини таъминлаганди. Шунга қарамай, Роналдо ўзининг ватанга бўлган садоқати ҳеч қачон сўнмаслигини ва ҳар доим жамоавий мақсадлар учун курашишини таъкидлаб келади.

Эндиликда вақт энг яхши маслаҳатчи бўлиб хизмат қилмоқда. Криштиано Роналдо учун 2026-йилги турнир нафақат охирги имконият, балки унинг афсонавий мақомини жаҳон миқёсидаги энг олий соврин билан мустаҳкамлаб қўйиш учун сўнгги жанг майдонидир. Футбол олами унинг бу буюк орзусига эриша олишини интизорлик билан кутмоқда.

Криштиано РоналдоПортугалияЖаҳон ЧемпионатиФутболМанчестер Юнайтед
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди