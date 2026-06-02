Криштиано Роналдо ва ЖЧ-2026: Афсона ўз мақомига мос турнирга муҳтож
2022-йилнинг 10-декабрь оқшомида Доҳадаги “Ал-Тумама” стадионида ҳакамнинг финал ҳуштаги чалиниши билан Криштиано Роналдо кўз ёшларини тия олмади. Португалия терма жамоасининг чорак финалда Марокашдан учралган кутилмаган мағлубияти ҳужумчини шунчалик қаттиқ ранжитдики, у ҳатто мухлислар билан хайрлашишга ҳам куч топа олмади. Бу оғриқ шу қадар кучли эдики, у ўз ҳис-туйғуларини фақат эртаси куни ижтимоий тармоқлар орқали баён қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
“Португалия билан Жаҳон чемпионатида ғолиб чиқиш фаолиятимдаги энг катта ва энг улуғвор орзу эди,” деб ёзган эди у Instagram саҳифасида. “16 йил давомида бешта Жаҳон чемпионатида иштирок этиб, буюк футболчилар билан бирга ўйнадим ва миллионлаб португалияликларнинг қўллаб-қувватлашини ҳис қилдим. Мен майдонда боримни бердим, ҳеч қачон курашдан қочмадим ва бу орзудан воз кечмадим. Афсуски, кеча бу орзу якунига етди”.
Бироқ, бу ҳали якун эмас эди. Январ ойида 41 ёшни қарши олишига қарамай, Криштиано Роналдо Португалия терма жамоасининг ЖЧ-2026 режалари марказида қолмоқда. Унинг шон-шараф сари сўнгги уриниши, эҳтимол, фаолиятидаги энг яхшиси бўлиши мумкин. Қатардаги турнир у учун Манчестер Юнайтед билан хайрлашувдан кейинги оғир даврга тўғри келган ва кўплаб танқидларга сабаб бўлган эди.
Қатарда у Швейцарияга қарши 1/8 финал ўйинида захирада қолдирилиши ортидан жамоа лагерини тарк этиш билан таҳдид қилгани ҳақида хабарлар тарқалди. Ўшанда унинг ўрнига тушган Гонкало Ramос хет-трик қайд этиб, жамоасининг 6:1 ҳисобидаги ғалабасини таъминлаганди. Шунга қарамай, Роналдо ўзининг ватанга бўлган садоқати ҳеч қачон сўнмаслигини ва ҳар доим жамоавий мақсадлар учун курашишини таъкидлаб келади.
Эндиликда вақт энг яхши маслаҳатчи бўлиб хизмат қилмоқда. Криштиано Роналдо учун 2026-йилги турнир нафақат охирги имконият, балки унинг афсонавий мақомини жаҳон миқёсидаги энг олий соврин билан мустаҳкамлаб қўйиш учун сўнгги жанг майдонидир. Футбол олами унинг бу буюк орзусига эриша олишини интизорлик билан кутмоқда.
…