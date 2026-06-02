Томас Тухел ва Гарри Кейн: Англиянинг мақсади — жаҳон чемпионлиги
Томас Тухел бошчилигидаги Англия терма жамоаси бўлажак Жаҳон чемпионатига тайёргарлик кўриш мақсадида Флорида штатига етиб келди. Жамоа сардори Гарри Кейн мураббийнинг ғояларини тўлиқ қўллаб-қувватлаб, "уч шерлар"нинг асосий мақсади ниҳоят бош совринни қўлга киритиш эканини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Тухел танлаб олган 26 нафар футболчидан иборат таркиб Вест Палм Беач шаҳрида иссиқ иқлимга мослашиш машғулотларини бошлади. Англия ўзининг илк учрашувини 17-июн куни Хорватияга қарши ўтказади. Шанба куни Будапештда бўлиб ўтган Чемпионлар лигаси финалида иштирок этган Букайо Сака, Деклан Рисе, Нони Мадуеке ва Эберечи Эзе каби юлдузларга қўшимча дам олиш вақти берилган.
Барселона сафида ижара асосида тўп сураётган ҳужумчи Маркус Рэшфорд аллақачон Маямида жамоадошларига қўшилди. Гарри Кейн аввалги икки Европа чемпионати финалидаги мағлубиятлардан сўнг, бу сафар жамоавий бирдамлик эвазига ғалаба қозонишга ишонмоқда. Унинг сўзларига кўра, терма жамоада клублараро рақобатни четга суриб, ягона мақсад йўлида бирлашиш вақти келди.
"Буилдинг Те Дреам" ҳужжатли фильмида Томас Тухелнинг футболчилар билан илк учрашуви акс этган. Унда немис мутахассиси ўз мақсадини очиқ баён қилган: "Биз бу ерга нега келганимиз ҳаммага аён. Биз жаҳон чемпиони бўлишни ва либосимизга иккинчи юлдузни қўшишни истаймиз. Бу ҳақда очиқ гапиришимиз жуда муҳим".
Тухел фақатгина иқтидорнинг ўзи ғалаба учун етарли эмаслигини, халқаро турнирларда жамоавий руҳ ва "биродарлик" ҳисси ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканини таъкидлади. Унинг фикрича, чорак финал ва финал ўртасидаги фарқ тактикада эмас, балки футболчиларнинг бир-бири учун майдонда борини беришга тайёрлигидадир.
…