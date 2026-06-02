Томас Тухел ва Гарри Кейн: Англиянинг мақсади — жаҳон чемпионлиги

·38·Спорт
Томас Тухел ва Гарри Кейн: Англиянинг мақсади — жаҳон чемпионлиги

Томас Тухел бошчилигидаги Англия терма жамоаси бўлажак Жаҳон чемпионатига тайёргарлик кўриш мақсадида Флорида штатига етиб келди. Жамоа сардори Гарри Кейн мураббийнинг ғояларини тўлиқ қўллаб-қувватлаб, "уч шерлар"нинг асосий мақсади ниҳоят бош совринни қўлга киритиш эканини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Тухел танлаб олган 26 нафар футболчидан иборат таркиб Вест Палм Беач шаҳрида иссиқ иқлимга мослашиш машғулотларини бошлади. Англия ўзининг илк учрашувини 17-июн куни Хорватияга қарши ўтказади. Шанба куни Будапештда бўлиб ўтган Чемпионлар лигаси финалида иштирок этган Букайо Сака, Деклан Рисе, Нони Мадуеке ва Эберечи Эзе каби юлдузларга қўшимча дам олиш вақти берилган.

Барселона сафида ижара асосида тўп сураётган ҳужумчи Маркус Рэшфорд аллақачон Маямида жамоадошларига қўшилди. Гарри Кейн аввалги икки Европа чемпионати финалидаги мағлубиятлардан сўнг, бу сафар жамоавий бирдамлик эвазига ғалаба қозонишга ишонмоқда. Унинг сўзларига кўра, терма жамоада клублараро рақобатни четга суриб, ягона мақсад йўлида бирлашиш вақти келди.

"Буилдинг Те Дреам" ҳужжатли фильмида Томас Тухелнинг футболчилар билан илк учрашуви акс этган. Унда немис мутахассиси ўз мақсадини очиқ баён қилган: "Биз бу ерга нега келганимиз ҳаммага аён. Биз жаҳон чемпиони бўлишни ва либосимизга иккинчи юлдузни қўшишни истаймиз. Бу ҳақда очиқ гапиришимиз жуда муҳим".

Тухел фақатгина иқтидорнинг ўзи ғалаба учун етарли эмаслигини, халқаро турнирларда жамоавий руҳ ва "биродарлик" ҳисси ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканини таъкидлади. Унинг фикрича, чорак финал ва финал ўртасидаги фарқ тактикада эмас, балки футболчиларнинг бир-бири учун майдонда борини беришга тайёрлигидадир.

АнглияТомас ТухелГарри КейнЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди