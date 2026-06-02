Мейсон Гринвуд келаси мавсумда Чемпионлар лигасида ўйнаши мумкин

·45·Спорт
Мейсон Гринвуд келаси мавсумда Чемпионлар лигасида ўйнаши мумкин

Мейсон Гринвуд Европанинг энг нуфузли клублар турнирига кутилмаган тарзда қайтиши мумкин. Туркиянинг "Фенербахче" клуби президентлиги учун курашаётган ҳар икки номзод ҳам собиқ Манчестер Юнайтед ҳужумчисининг трансферини ўзининг асосий мақсади деб белгилаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

24 ёшли футболчи айни дамда Франциянинг "Марсель" клуби шарафини ҳимоя қилмоқда, бироқ унинг ёзда Туркияга кўчиб ўтиш эҳтимоли юқори баҳоланмоқда. BBC хабарига кўра, "Фенербахче"нинг амалдаги президенти Ҳакан Сафи ва собиқ раҳбар Азиз Йилдирим якшанба куни бўлиб ўтадиган сайловларда ғалаба қозониш учун Гринвуд трансферини вада қилмоқда.

Мейсон Гринвуд ўтган мавсумда Лига 1 доирасида 16 та гол уриб, тўпурарлар пойгасида иккинчи ўринни эгаллади. Шунга қарамай, "Марсель" спорт директори Грегори Лоренци клуб футболчи бўйича таклифларни кўриб чиқишга тайёрлигини тасдиқлади. Агар ушбу трансфер амалга ошса, Манчестер Юнайтед шартномадаги махсус бандга кўра сотувдан сезиларли улуш олади.

"Фенербахче" ўтган мавсумда Туркия Суперлигасида иккинчи ўринни эгаллаб, Чемпионлар лигаси саралаш босқичига йўлланма олган. "Марсель" эса бешинчи ўрин билан кифояланиб, келаси мавсумда Европа лигасида иштирок этади. Шу сабабли, Гринвуд учун Истанбул клуби варианти фаолиятини юқори даражада давом эттириш учун ажойиб имкониятдир.

Мейсон ГринвудФенербахчеЧемпионлар ЛигасиТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди