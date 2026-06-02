Ўзбекистон терма жамоасининг ЖЧ-2026 учун якуний таркиби маълум бўлди

·187·Спорт
Ўзбекистон терма жамоасининг ЖЧ-2026 учун якуний таркиби маълум бўлди

Бутун ўзбек футболи аҳли йиллар давомида орзиқиб кутган тарихий лаҳзалар тобора яқинлашмоқда! Бугун, 2 июнь куни Халқаро футбол федерацияси (FIFA) томонидан Жаҳон чемпионатида иштирок этувчи миллий терма жамоаларнинг якуний қайдномалари расман эълон қилинади.

Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) мундиалда Ватанимиз шарафини ҳимоя қиладиган 26 нафар футболчидан иборат асл таркибни кеча, 1 июнь куни FIFA ташкилотига тақдим этиб улгурган эди. Машҳур «Wikipedia» очиқ энциклопедия портали эса вакилларимизнинг ушбу тарихий мусобақа учун танлаб олинган якуний рўйхатини муддатидан олдин оммага ошкор қилди.

Таркибдан ташқарида қолган аламли тўртлик

Бош мураббий Фабио Каннаваронинг дастлабки кенгайтирилган 30 талик рўйхатидан жой олиб, океан ортига — АҚШга йўл олган, бироқ якуний 26 талик бахтли футболчилар қаторига кира олмай қолган 4 нафар ҳамюртимизнинг исм-шарифлари ҳам аён бўлди. Ватанга қайтишга мажбур бўлган бу футболчилар: ҳужумчи Шерзод Темиров ҳамда ярим ҳимоячилар Жасур Жалолиддинов, Русланбек Жиянов ва Умарали Раҳмоналиевдир.

Қуйида Жаҳон чемпионати яшил майдонларида юртимиз шаънини улуғлаш учун майдонга тушадиган 26 нафар ўзбек ўғлонларининг тўлиқ рўйхати билан танишишингиз мумкин:

Миллий терма жамоамизнинг расмий қайдномаси:

Дарвозабонлар:

  • Ўткир Юсупов («Навбаҳор»)

  • Ботирали Эргашев («Нефтчи»)

  • Абдувоҳид Неъматов («Насаф»)

Ҳимоячилар:

  • Авазбек Ўлмасалиев (ОКМК)

  • Жаҳонгир Ўрозов («Динамо»)

  • Рустам Ашурматов («Истиқлол», Эрон)

  • Умар Эшмуродов («Насаф»)

  • Абдуқодир Ҳусанов («Манчестер Сити», Англия)

  • Абдулла Абдуллаев («Дибба», БАА)

  • Фарруҳ Сайфиев («Нефтчи»)

  • Ҳожиакбар Алижонов («Пахтакор»)

  • Шерзод Насруллаев («Пахтакор»)

  • Беҳруз Каримов («Сурхон»)

Яримҳимоячилар:

  • Шерзод Эсанов («Бухоро»)

  • Одил Ҳамробеков («Трактор», Эрон)

  • Акмал Мозговой («Пахтакор»)

  • Отабек Шукуров («Банияс», БАА)

  • Жамшид Искандеров («Нефтчи»)

  • Азиз Ғаниев («Ал Батаеҳ», БАА)

Ҳужумчилар:

  • Аббос Файзуллаев («Истанбул Башакшеҳир», Туркия)

  • Жалолиддин Машарипов («Истиқлол», Эрон)

  • Достон Ҳамдамов («Пахтакор»)

  • Остон Ўрунов («Персеполис», Эрон)

  • Азиз Aмонов («Динамо»)

  • Игорь Сергеев («Персеполис», Эрон)

  • Элдор Шомуродов («Истанбул Башакшеҳир», Туркия)

Мухлислар чорлови: Фабио Каннаваро бошчилигидаги «Оқ бўрилар»га ўз тарихимиздаги илк Жаҳон чемпионати баҳсларида улкан зафарлар ва тарихий ғалабалар ёр бўлишини тилаб қоламиз. Олға, Ўзбекистон!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди