Виллиам Салиба жарроҳлик амалиётига муҳтож: Арсенал ҳимоячиси сафдан чиқиши мумкин

·58·Спорт
Виллиам Салиба жарроҳлик амалиётига муҳтож: Арсенал ҳимоячиси сафдан чиқиши мумкин

Арсенал жамоасининг марказий ҳимоячиси Виллиам Салиба белидаги доимий оғриқлар кучайиб бораётгани сабабли яқин орада жарроҳлик столига ётиши мумкин. Гарчи футболчи Лондон клуби сафида муваффақиятли ўйин кўрсатиб келаётган бўлса-да, сўнгги тиббий кўриклар узоқ муддатли даволаниш ва жарроҳлик аралашуви зарурлигини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ЛЪEқуипе нашри хабарига кўра, 25 ёшли ҳимоячи бир неча ҳафтадан бери белидаги жароҳат билан ўйнамоқда. Пари Сен-Жермен жамоасига қарши Чемпионлар лигаси финалида у майдонда 120 дақиқа ҳаракат қилган бўлса-да, ўйиндан сўнг оғриқлар янада кучайган. Дастлабки хабарлар унинг Франция терма жамоаси сафидаги иштирокини сўроқ остида қолдирган эди.

Франция терма жамоаси тиббий штаби душанба кунги текширувлардан сўнг ижобий хулоса берди ва Салибага бўлажак турнирда қатнашишга рухсат этилди. Бироқ Арсенал раҳбарияти турнирдан сўнг ҳимоячи хизматидан фойдалана олмасликларини тушуниб туришибди. Англия Премер-лигаси чемпионлари жарроҳлик амалиётини ёз охирига режалаштирган.

Виллиам Салиба ўтган мавсумда Арсенал сафида 50 та учрашувда майдонга тушиб, жамоанинг муваффақиятларига катта ҳисса қўшди. Эндиликда у бор эътиборини Франция терма жамоасига қаратади. Дидиер Десчампс ҳимоя чизиғи учун Салиба билан бирга Дайо Упамекано, Ибраҳима Конате ва Maxенсе Лакроих каби футболчиларни танлаб олган.

Франция терма жамоаси ўз гуруҳидаги иштирокини 16-июн куни Сенегалга қарши ўйин билан бошлайди. Арсенал мухлислари эса асосий ҳимоячининг кейинги мавсум стартини ўтказиб юбориши мумкинлигидан хавотирда, чунки операциядан кейинги тикланиш жараёни узоқ давом этиши кутилмоқда.

АрсеналВиллиам СалибаФранцияЖароҳатАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди