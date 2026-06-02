Виллиам Салиба жарроҳлик амалиётига муҳтож: Арсенал ҳимоячиси сафдан чиқиши мумкин
Арсенал жамоасининг марказий ҳимоячиси Виллиам Салиба белидаги доимий оғриқлар кучайиб бораётгани сабабли яқин орада жарроҳлик столига ётиши мумкин. Гарчи футболчи Лондон клуби сафида муваффақиятли ўйин кўрсатиб келаётган бўлса-да, сўнгги тиббий кўриклар узоқ муддатли даволаниш ва жарроҳлик аралашуви зарурлигини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ЛЪEқуипе нашри хабарига кўра, 25 ёшли ҳимоячи бир неча ҳафтадан бери белидаги жароҳат билан ўйнамоқда. Пари Сен-Жермен жамоасига қарши Чемпионлар лигаси финалида у майдонда 120 дақиқа ҳаракат қилган бўлса-да, ўйиндан сўнг оғриқлар янада кучайган. Дастлабки хабарлар унинг Франция терма жамоаси сафидаги иштирокини сўроқ остида қолдирган эди.
Франция терма жамоаси тиббий штаби душанба кунги текширувлардан сўнг ижобий хулоса берди ва Салибага бўлажак турнирда қатнашишга рухсат этилди. Бироқ Арсенал раҳбарияти турнирдан сўнг ҳимоячи хизматидан фойдалана олмасликларини тушуниб туришибди. Англия Премер-лигаси чемпионлари жарроҳлик амалиётини ёз охирига режалаштирган.
Виллиам Салиба ўтган мавсумда Арсенал сафида 50 та учрашувда майдонга тушиб, жамоанинг муваффақиятларига катта ҳисса қўшди. Эндиликда у бор эътиборини Франция терма жамоасига қаратади. Дидиер Десчампс ҳимоя чизиғи учун Салиба билан бирга Дайо Упамекано, Ибраҳима Конате ва Maxенсе Лакроих каби футболчиларни танлаб олган.
Франция терма жамоаси ўз гуруҳидаги иштирокини 16-июн куни Сенегалга қарши ўйин билан бошлайди. Арсенал мухлислари эса асосий ҳимоячининг кейинги мавсум стартини ўтказиб юбориши мумкинлигидан хавотирда, чунки операциядан кейинги тикланиш жараёни узоқ давом этиши кутилмоқда.
…