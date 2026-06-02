Александр Усик навбатдаги жангини Агит Кабаелга қарши ўтказади

·604·Спорт
Александр Усик навбатдаги жангини Агит Кабаелга қарши ўтказади

Профессионал бокснинг супероғир вазн тоифасида яқин орада узоқ кутилган, шиддатли ва муросасиз жанг гувоҳига айланишимиз расман ойдинлашди. Бутунжаҳон бокс кенгаши (WBC) президенти Маурисио Сулейман ушбу вазнда амалдаги мутлақ жаҳон чемпиони, украиналик афсонавий боксчи Александр Усикнинг навбатдаги мажбурий рақиби ким бўлишини очиқлади. Унга кўра, чемпионлик камари учун кечадиган баҳсда Усикка германиялик мағлубият нималигини билмай келаётган Агит Кабаел рақиблик қилади.

Мусобақа ташкилотчилари ва WBC раҳбарияти ушбу қарорни қатъий ва муҳокама қилинмайдиган тартибда тасдиқлаган.

Маурисио Сулейман: «Энди мажбурий ҳимоя жанги вақти келди»

Бутунжаҳон бокс кенгаши раҳбари нуфузли Sky Sports нашрига берган интервьюсида вазиятга қуйидагича баҳо берди:

«WBC ташкилотининг бу борадаги қарори аввал бошданоқ жуда аниқ ва қатъий эди. Биз Буюк чемпион Александр Усикнинг ўз унвонини ихтиёрий равишда ҳимоя қилиш бўйича йўллаган расмий сўровини қабул қилган эдик ва ўша режадаги жанг муваффақиятли бўлиб ўтди. Энди эса навбат регламентга! Усик ўз камарини сақлаб қолиши учун вақтинчалик чемпионлик камари соҳиби, германиялик Агит Кабаелга қарши мажбурий ҳимоя жангида рингга кўтарилиши шарт».

Мағлубиятсиз Кабаел: Усикка ким хавф соляпти?

Александр Усик учун ҳақиқий бош оғриғи бўлиши кутилаётган 33 ёшли германиялик чарм қўлқоп устаси Агит Кабаел профессионал боксдаги катта йўлини 2011 йилда бошлаган. Шундан бери у рингда ҳақиқий «даҳшат»га айланиб улгурди.

Мана шу ўтган давр мобайнида Кабаел катта рингда жами 27 маротаба жанг ўтказиб, уларнинг барчасида рақибларидан устун келган. Энг эътиборлиси, у ўз ғалабаларининг нақд 19 тасини муддатидан олдин, яъни рақибларини нокаут ҳолатига тушириш орқали қўлга киритган.

Кабаел профессионал фаолияти давомида супероғир вазннинг энг хавфли ва кўзга кўринган қуйидаги юлдузларини мағлубият мақомига лойиқ кўрган:

  • Дерек Чисора (Буюк Британия)

  • Арсланбек Маҳмудов (Россия)

  • Френк Санчес (Куба)

  • Чжан Чжилей (Хитой)

Бундай жиддий рўйхат ва мағлубиятсиз серия Кабаелнинг Усик учун нақадар улкан хавф эканлигидан далолат беради. Дунё кўз тикадиган ушбу супер тўқнашувда кимнинг қўли баланд келишини яқин орада билиб оламиз. Катта бокс кечасини кузатишда давом этинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди