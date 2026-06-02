Александр Усик навбатдаги жангини Агит Кабаелга қарши ўтказади
Профессионал бокснинг супероғир вазн тоифасида яқин орада узоқ кутилган, шиддатли ва муросасиз жанг гувоҳига айланишимиз расман ойдинлашди. Бутунжаҳон бокс кенгаши (WBC) президенти Маурисио Сулейман ушбу вазнда амалдаги мутлақ жаҳон чемпиони, украиналик афсонавий боксчи Александр Усикнинг навбатдаги мажбурий рақиби ким бўлишини очиқлади. Унга кўра, чемпионлик камари учун кечадиган баҳсда Усикка германиялик мағлубият нималигини билмай келаётган Агит Кабаел рақиблик қилади.
Мусобақа ташкилотчилари ва WBC раҳбарияти ушбу қарорни қатъий ва муҳокама қилинмайдиган тартибда тасдиқлаган.
Маурисио Сулейман: «Энди мажбурий ҳимоя жанги вақти келди»
Бутунжаҳон бокс кенгаши раҳбари нуфузли Sky Sports нашрига берган интервьюсида вазиятга қуйидагича баҳо берди:
«WBC ташкилотининг бу борадаги қарори аввал бошданоқ жуда аниқ ва қатъий эди. Биз Буюк чемпион Александр Усикнинг ўз унвонини ихтиёрий равишда ҳимоя қилиш бўйича йўллаган расмий сўровини қабул қилган эдик ва ўша режадаги жанг муваффақиятли бўлиб ўтди. Энди эса навбат регламентга! Усик ўз камарини сақлаб қолиши учун вақтинчалик чемпионлик камари соҳиби, германиялик Агит Кабаелга қарши мажбурий ҳимоя жангида рингга кўтарилиши шарт».
Мағлубиятсиз Кабаел: Усикка ким хавф соляпти?
Александр Усик учун ҳақиқий бош оғриғи бўлиши кутилаётган 33 ёшли германиялик чарм қўлқоп устаси Агит Кабаел профессионал боксдаги катта йўлини 2011 йилда бошлаган. Шундан бери у рингда ҳақиқий «даҳшат»га айланиб улгурди.
Мана шу ўтган давр мобайнида Кабаел катта рингда жами 27 маротаба жанг ўтказиб, уларнинг барчасида рақибларидан устун келган. Энг эътиборлиси, у ўз ғалабаларининг нақд 19 тасини муддатидан олдин, яъни рақибларини нокаут ҳолатига тушириш орқали қўлга киритган.
Кабаел профессионал фаолияти давомида супероғир вазннинг энг хавфли ва кўзга кўринган қуйидаги юлдузларини мағлубият мақомига лойиқ кўрган:
Дерек Чисора (Буюк Британия)
Арсланбек Маҳмудов (Россия)
Френк Санчес (Куба)
Чжан Чжилей (Хитой)
Бундай жиддий рўйхат ва мағлубиятсиз серия Кабаелнинг Усик учун нақадар улкан хавф эканлигидан далолат беради. Дунё кўз тикадиган ушбу супер тўқнашувда кимнинг қўли баланд келишини яқин орада билиб оламиз. Катта бокс кечасини кузатишда давом этинг!
…