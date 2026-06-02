Тарихий Мундиал: ФИФА ЖЧ-2026 якуний таркибларини расман эълон қилди

·50·Спорт
Тарихий Мундиал: ФИФА ЖЧ-2026 якуний таркибларини расман эълон қилди

Дунё нигоҳи Шимолий Америка яшил майдонларига қаратилган бир пайтда, Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) миллионлар ўйини ишқибозлари интизорлик билан кутган энг катта янгиликни тақдим этди. Нуфузли ташкилот 2026 йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этадиган терма жамоаларнинг якуний қайдномаларини расман тасдиқлади.

Бу галги мундиал нафақат кўлами, балки футболимизда янги саҳифа очиб бериши билан ҳам тарихда қоладиган бўлди. ФИФА баёнотига кўра, рекорд даражадаги 48 та миллий терма жамоа сафида жами 1248 нафар футболчи сайёрамизнинг энг бош соврини учун баҳс олиб боради. Бу рақамлар футбол тарихида ҳали кузатилмаган мислсиз хилма-хиллик ва глобал қамровдан далолат беради.

Ўзбекистон тарихий кучлар саҳнасида!

Ўзбек спорти ва бутун юртимиз мухлислари учун ушбу мусобақанинг аҳамияти беқиёс. Чунки футбол оламининг энг нуфузли ушбу турнирида Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихида илк маротаба майдонга тушади! Форматнинг кенгайтирилгани биз каби миллионлаб инсонларнинг орзусини рўёбга чиқарди. Биз билан бир қаторда Кабо-Верде, Кюрасао ва Иордания терма жамоалари ҳам дебютант сифатида рўйхатдан жой олишди.

Мақоланинг энг ҳаяжонли қисми шундаки, дунё футболи бугун бизнинг ёш юлдузларимизни алоҳида эътироф этмоқда. Масалан, франциялик Уоррен Заир-Эмери, марокашлик Билал Эл-Ханнус қаторида ўзбек футболининг олтин йигити Абдуқодир Ҳусанов ҳам ЖЧ-2026нинг энг интизорлик билан кутилаётган янги авлод вакилларидан бири сифатида ФИФА расмий баёнотига кирди. Айни пайтда бутун ўзбек халқининг қалбидаги орзулар ушбу йигитларнинг елкасида турибди.

Тажриба ва ёшлик намойиши: Рақамлар сўзлаганда

ЖЧ-2026 қайдномалари ўзига хос қизиқарли статистик маълумотларга бой бўлди:

  • Олтинчи рейс: Тирик афсоналар Лионель Месси (Аргентина), Криштиану Роналду (Португалия) ва мексикалик машҳур посбон Гильермо Очоа ўз фаолиятларидаги тарихий 6-Жаҳон чемпионатида қатнашиш учун яшил майдонга тушишади.

  • Давомийлик ва янгиланиш: Турнирдаги 357 нафар футболчи аввал ҳам мундиал ҳавосидан нафас олган бўлса, қолган 891 нафар ўйинчи учун бу дебют ҳисобланади. Шунингдек, таркибларда аввал Жаҳон чемпиони бўлиш бахтига муяссар бўлган 22 нафар футболчи бор.

  • Ёш чекловлари: Мусобақанинг энг кекса вакили шотландиялик дарвозабон Крейг Гордон (43 ёшу 162 кунлик) бўлса, энг ёш иқтидор мексикалик Гильберто Морадир (17 ёшу 240 кунлик). Умумий ҳисобда 20 ёшга тўлмаган 22 нафар йигит ва 40 ёшдан ошган 7 нафар "ветеран" рўйхатга олинган.

Глобал клублар ва мураббийлик рекорди

Замонавий футбол географияси шу қадар кенгки, ЖЧ-2026 иштирокчилари сайёрамизнинг 71 та давлатидаги 449 та турли клублар шарафини ҳимоя қилишади. Ушбу жамоалар қитъалар бўйича қуйидагича тақсимланган:

Конфедерация

Давлатлар сони

УЕФА (Европа)

35 та мамлакат

ОФК (Осиё)

14 та мамлакат

КОНМЕБОЛ (Ж. Америка)

8 та мамлакат

КОНКАКАФ (Ш. Америка)

7 та мамлакат

КАФ (Африка)

6 та мамлакат

ОФК (Океания)

1 та мамлакат

Қизиғи шундаки, жамоаларнинг таркибни шакллантириш услуби ҳам турлича. Масалан, Қатар ва Саудия Арабистони терма жамоаларининг 26 нафар футболчисидан 25 нафари ўз маҳаллий лигаларида тўп суради. Бунинг тамомила акси ўлароқ, Кабо-Верде, Конго ДР, Кот-д’Ивуар, Кюрасао, Сенегал ва Уругвай терма жамоалари фақат ва фақат легионерлардан (хорижда ўйновчилардан) ташкил топган.

Мураббийлар қироли: Мураббийлар орасида ҳам тарихий натижа қайд этилди. Гана терма жамоаси устози Карлуш Кейруш ўз фаолиятидаги кетма-кет бешинчи Жаҳон чемпионатига ташриф буюрмоқда (бунгача 2010 йилда Португалия, 2014, 2018, 2022 йилларда Эрон билан қатнашган). У афсонавий Бора Милутиновичдан кейин ушбу натижага эришган дунёдаги иккинчи мутахассисга айланди.

Канада, Мексика ва АҚШ мезбонлик қиладиган ушбу улуғвор байрамда жами 104 та учрашув бўлиб ўтади. Ватанимиз футболи тарихида янги даврни бошлаб берувчи ушбу сеҳрли мусобақада миллий терма жамоамизга улкан ғалабалар ва омад ёр бўлишини тилаймиз. Олға, Ўзбекистон!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15Андони Ираола «Ливерпуль» клуби билан икки йиллик шартнома имзолайдиБугун, 07:14«Реал Мадрид»нинг ёш юлдузи Сезар Паласиос Италия клубига ўтиши мумкинБугун, 07:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди