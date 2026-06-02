Тарихий Мундиал: ФИФА ЖЧ-2026 якуний таркибларини расман эълон қилди
Дунё нигоҳи Шимолий Америка яшил майдонларига қаратилган бир пайтда, Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) миллионлар ўйини ишқибозлари интизорлик билан кутган энг катта янгиликни тақдим этди. Нуфузли ташкилот 2026 йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этадиган терма жамоаларнинг якуний қайдномаларини расман тасдиқлади.
Бу галги мундиал нафақат кўлами, балки футболимизда янги саҳифа очиб бериши билан ҳам тарихда қоладиган бўлди. ФИФА баёнотига кўра, рекорд даражадаги 48 та миллий терма жамоа сафида жами 1248 нафар футболчи сайёрамизнинг энг бош соврини учун баҳс олиб боради. Бу рақамлар футбол тарихида ҳали кузатилмаган мислсиз хилма-хиллик ва глобал қамровдан далолат беради.
Ўзбекистон тарихий кучлар саҳнасида!
Ўзбек спорти ва бутун юртимиз мухлислари учун ушбу мусобақанинг аҳамияти беқиёс. Чунки футбол оламининг энг нуфузли ушбу турнирида Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихида илк маротаба майдонга тушади! Форматнинг кенгайтирилгани биз каби миллионлаб инсонларнинг орзусини рўёбга чиқарди. Биз билан бир қаторда Кабо-Верде, Кюрасао ва Иордания терма жамоалари ҳам дебютант сифатида рўйхатдан жой олишди.
Мақоланинг энг ҳаяжонли қисми шундаки, дунё футболи бугун бизнинг ёш юлдузларимизни алоҳида эътироф этмоқда. Масалан, франциялик Уоррен Заир-Эмери, марокашлик Билал Эл-Ханнус қаторида ўзбек футболининг олтин йигити Абдуқодир Ҳусанов ҳам ЖЧ-2026нинг энг интизорлик билан кутилаётган янги авлод вакилларидан бири сифатида ФИФА расмий баёнотига кирди. Айни пайтда бутун ўзбек халқининг қалбидаги орзулар ушбу йигитларнинг елкасида турибди.
Тажриба ва ёшлик намойиши: Рақамлар сўзлаганда
ЖЧ-2026 қайдномалари ўзига хос қизиқарли статистик маълумотларга бой бўлди:
Олтинчи рейс: Тирик афсоналар Лионель Месси (Аргентина), Криштиану Роналду (Португалия) ва мексикалик машҳур посбон Гильермо Очоа ўз фаолиятларидаги тарихий 6-Жаҳон чемпионатида қатнашиш учун яшил майдонга тушишади.
Давомийлик ва янгиланиш: Турнирдаги 357 нафар футболчи аввал ҳам мундиал ҳавосидан нафас олган бўлса, қолган 891 нафар ўйинчи учун бу дебют ҳисобланади. Шунингдек, таркибларда аввал Жаҳон чемпиони бўлиш бахтига муяссар бўлган 22 нафар футболчи бор.
Ёш чекловлари: Мусобақанинг энг кекса вакили шотландиялик дарвозабон Крейг Гордон (43 ёшу 162 кунлик) бўлса, энг ёш иқтидор мексикалик Гильберто Морадир (17 ёшу 240 кунлик). Умумий ҳисобда 20 ёшга тўлмаган 22 нафар йигит ва 40 ёшдан ошган 7 нафар "ветеран" рўйхатга олинган.
Глобал клублар ва мураббийлик рекорди
Замонавий футбол географияси шу қадар кенгки, ЖЧ-2026 иштирокчилари сайёрамизнинг 71 та давлатидаги 449 та турли клублар шарафини ҳимоя қилишади. Ушбу жамоалар қитъалар бўйича қуйидагича тақсимланган:
Конфедерация
Давлатлар сони
УЕФА (Европа)
35 та мамлакат
ОФК (Осиё)
14 та мамлакат
КОНМЕБОЛ (Ж. Америка)
8 та мамлакат
КОНКАКАФ (Ш. Америка)
7 та мамлакат
КАФ (Африка)
6 та мамлакат
ОФК (Океания)
1 та мамлакат
Қизиғи шундаки, жамоаларнинг таркибни шакллантириш услуби ҳам турлича. Масалан, Қатар ва Саудия Арабистони терма жамоаларининг 26 нафар футболчисидан 25 нафари ўз маҳаллий лигаларида тўп суради. Бунинг тамомила акси ўлароқ, Кабо-Верде, Конго ДР, Кот-д’Ивуар, Кюрасао, Сенегал ва Уругвай терма жамоалари фақат ва фақат легионерлардан (хорижда ўйновчилардан) ташкил топган.
Мураббийлар қироли: Мураббийлар орасида ҳам тарихий натижа қайд этилди. Гана терма жамоаси устози Карлуш Кейруш ўз фаолиятидаги кетма-кет бешинчи Жаҳон чемпионатига ташриф буюрмоқда (бунгача 2010 йилда Португалия, 2014, 2018, 2022 йилларда Эрон билан қатнашган). У афсонавий Бора Милутиновичдан кейин ушбу натижага эришган дунёдаги иккинчи мутахассисга айланди.
Канада, Мексика ва АҚШ мезбонлик қиладиган ушбу улуғвор байрамда жами 104 та учрашув бўлиб ўтади. Ватанимиз футболи тарихида янги даврни бошлаб берувчи ушбу сеҳрли мусобақада миллий терма жамоамизга улкан ғалабалар ва омад ёр бўлишини тилаймиз. Олға, Ўзбекистон!
…