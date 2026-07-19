Инфиних Ноте 60 Pro янги дизайнда: 144 Гс экран ва ноёб ЛEД-панел билан танишинг

·71·Техно
Инфиних Ноте 60 Pro янги дизайнда: 144 Гс экран ва ноёб ЛEД-панел билан танишинг

Инфиних компанияси ўзининг энг ноодатий ва технологик жиҳатдан бойитилган смартфонларидан бири — Ноте 60 Pro моделининг янги ранглар гаммасини эълон қилди. Қурилма эндиликда Мист Титаниум ва Фрост Силвер каби металл кўринишидаги замонавий рангларда ҳам сотувга чиқади. Бу янгилик бренднинг дизайн борасидаги интилишларини янада мустаҳкамлаб, фойдаланувчиларга нафақат кучли техник кўрсаткичлар, балки эстетик жиҳатдан мукаммал танловни ҳам таклиф этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги ранглар аввалдан мавжуд бўлган Солар Oraнге, Деэп Осеан Блуе ва Моча Браун вариантлари қаторига қўшилди. Гарчи ташқи кўринишда ўзгаришлар юз берган бўлса-да, қурилманинг ички техник имкониятлари ўзининг юқори даражасини сақлаб қолган. Смартфон Snapdragon 7s Ген 4 процессори билан жиҳозланган бўлиб, у бренд тарихида ушбу платформада ишловчи илк девайс ҳисобланади.

Ноёб камера блоки ва интерактив ЛEД-панел

Инфиних Ноте 60 Pro моделининг энг ажралиб турадиган жиҳати унинг камера блокига ўрнатилган Активе Матрих Дисплай панели ҳисобланади. Ушбу панел 288 та мустақил ёруғлик диодларидан (ЛEД) ташкил топган бўлиб, у асосий экран ўчиқ бўлган ҳолатда ҳам билдиришномалар, қувватланиш даражаси, об-ҳаво маълумотлари ва турли анимацияларни кўрсатиш қобилиятига эга. Бу ечим смартфонни бозордаги бошқа рақобатчиларидан яққол ажратиб туради.

Экран борасида ҳам Инфиних муросасиз йўл тутган: смартфонга 6,78 дюймли, 1,5K аниқликдаги AMOLED дисплей ўрнатилган. Унинг янгиланиш частотаси 144 Гс ни ташкил этиб, ўйинлар ва интерфейс ҳаракатларининг ўта равонлигини таъминлайди. Пиксел ёрқинлиги эса рекорд даражадаги 4500 кд/кв. м га етади, бу эса қуёшли кунда ҳам тасвирнинг тиниқ кўринишини кафолатлайди.

Қувват ва мультимедиа имкониятлари

Қурилманинг автономлиги 6500 мА·ш сиғимли улкан аккумулятор орқали таъминланади. Фойдаланувчилар 90 В қувватга эга тезкор симли қувватлаш, 30 В сиmsиз қувватлаш ва ҳатто тескари қувватлаш функцияларидан фойдаланишлари мумкин. Иссиқликни самарали тарқатиш учун эса 3D ИсеКоре ВК совутиш тизими масъул этиб тайинланган.

Смартфоннинг бошқа диққатга сазовор хусусиятлари қуйидагилардан иборат:

  • ЖБЛ компанияси томонидан созланган юқори сифатли стерео динамиклар;
  • 50 мегапикселли асосий камера (оптик стабилизация ва 4K видео ёзиш имконияти билан);
  • Горилла Гласс 7i ҳимоя ойнаси ва IP64 чанг-сувдан ҳимоя стандарти;
  • Юрак уриш тезлиги (пульс) ва қондаги кислород миқдорини ўлчовчи датчиклар.

Дастурий таъминот масаласида Инфиних Ноте 60 Pro Android 16 операцион тизими ва ХОС 16 қобиғида ишлайди. Ишлаб чиқарувчи ушбу модел учун учта йирик Android янгиланишини ва беш йил давомида хавфсизлик тизими янгиланишларини тақдим этишга вада бермоқда. Бу эса қурилманинг узоқ муддат давомида долзарб бўлиб қолишини англатади.

ИнфинихСмартфонТехнологияAndroidSnapdragon
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марсда динозаврларни қириб юборган астероид миқёсидаги зарба излари топилдиМарсда динозаврларни қириб юборган астероид миқёсидаги зарба излари топилдиБугун, 09:58Oppo, Realme ва OnePlus брендлари бирлашмоқда: Стратегик ўзгаришлар эълон қилиндиOppo, Realme ва OnePlus брендлари бирлашмоқда: Стратегик ўзгаришлар эълон қилиндиБугун, 05:59Коинотда инқилобий кашфиёт: Ҳаёт мавжуд бўлиши мумкин бўлган илк тошлоқ сайёра топилдиКоинотда инқилобий кашфиёт: Ҳаёт мавжуд бўлиши мумкин бўлган илк тошлоқ сайёра топилдиБугун, 02:51Сан-Францискода Ваймо роботаксилари фаолияти вақтинча тўхтатилдиСан-Францискода Ваймо роботаксилари фаолияти вақтинча тўхтатилдиБугун, 00:50Астрономлар кутилмаган кашфиёт қилишди: 1998 SH2 астероиди аслида комета бўлиб чиқдиАстрономлар кутилмаган кашфиёт қилишди: 1998 SH2 астероиди аслида комета бўлиб чиқдиБугун, 00:20Хитойнинг Кими модели дунё технология бозорини ларзага келтирдиХитойнинг Кими модели дунё технология бозорини ларзага келтирдиКеча, 23:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда