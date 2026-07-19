Инфиних Ноте 60 Pro янги дизайнда: 144 Гс экран ва ноёб ЛEД-панел билан танишинг
Инфиних компанияси ўзининг энг ноодатий ва технологик жиҳатдан бойитилган смартфонларидан бири — Ноте 60 Pro моделининг янги ранглар гаммасини эълон қилди. Қурилма эндиликда Мист Титаниум ва Фрост Силвер каби металл кўринишидаги замонавий рангларда ҳам сотувга чиқади. Бу янгилик бренднинг дизайн борасидаги интилишларини янада мустаҳкамлаб, фойдаланувчиларга нафақат кучли техник кўрсаткичлар, балки эстетик жиҳатдан мукаммал танловни ҳам таклиф этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги ранглар аввалдан мавжуд бўлган Солар Oraнге, Деэп Осеан Блуе ва Моча Браун вариантлари қаторига қўшилди. Гарчи ташқи кўринишда ўзгаришлар юз берган бўлса-да, қурилманинг ички техник имкониятлари ўзининг юқори даражасини сақлаб қолган. Смартфон Snapdragon 7s Ген 4 процессори билан жиҳозланган бўлиб, у бренд тарихида ушбу платформада ишловчи илк девайс ҳисобланади.
Ноёб камера блоки ва интерактив ЛEД-панелИнфиних Ноте 60 Pro моделининг энг ажралиб турадиган жиҳати унинг камера блокига ўрнатилган Активе Матрих Дисплай панели ҳисобланади. Ушбу панел 288 та мустақил ёруғлик диодларидан (ЛEД) ташкил топган бўлиб, у асосий экран ўчиқ бўлган ҳолатда ҳам билдиришномалар, қувватланиш даражаси, об-ҳаво маълумотлари ва турли анимацияларни кўрсатиш қобилиятига эга. Бу ечим смартфонни бозордаги бошқа рақобатчиларидан яққол ажратиб туради.
Экран борасида ҳам Инфиних муросасиз йўл тутган: смартфонга 6,78 дюймли, 1,5K аниқликдаги AMOLED дисплей ўрнатилган. Унинг янгиланиш частотаси 144 Гс ни ташкил этиб, ўйинлар ва интерфейс ҳаракатларининг ўта равонлигини таъминлайди. Пиксел ёрқинлиги эса рекорд даражадаги 4500 кд/кв. м га етади, бу эса қуёшли кунда ҳам тасвирнинг тиниқ кўринишини кафолатлайди.
Қувват ва мультимедиа имкониятлариҚурилманинг автономлиги 6500 мА·ш сиғимли улкан аккумулятор орқали таъминланади. Фойдаланувчилар 90 В қувватга эга тезкор симли қувватлаш, 30 В сиmsиз қувватлаш ва ҳатто тескари қувватлаш функцияларидан фойдаланишлари мумкин. Иссиқликни самарали тарқатиш учун эса 3D ИсеКоре ВК совутиш тизими масъул этиб тайинланган.
Смартфоннинг бошқа диққатга сазовор хусусиятлари қуйидагилардан иборат:
- ЖБЛ компанияси томонидан созланган юқори сифатли стерео динамиклар;
- 50 мегапикселли асосий камера (оптик стабилизация ва 4K видео ёзиш имконияти билан);
- Горилла Гласс 7i ҳимоя ойнаси ва IP64 чанг-сувдан ҳимоя стандарти;
- Юрак уриш тезлиги (пульс) ва қондаги кислород миқдорини ўлчовчи датчиклар.
Дастурий таъминот масаласида Инфиних Ноте 60 Pro Android 16 операцион тизими ва ХОС 16 қобиғида ишлайди. Ишлаб чиқарувчи ушбу модел учун учта йирик Android янгиланишини ва беш йил давомида хавфсизлик тизими янгиланишларини тақдим этишга вада бермоқда. Бу эса қурилманинг узоқ муддат давомида долзарб бўлиб қолишини англатади.
…