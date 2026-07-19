Тезлик ва адреналин маскани: Санта Под Расевай ўзининг 60 йиллигини нишонламоқда
Автоспорт оламида ўзининг экстремал кўрсаткичлари билан ажралиб турадиган дрег-рейсинг (драг расинг) йўналиши бугунги кунда янги чўққиларни забт этмоқда. Буюк Британиядаги афсонавий Санта Под Расевай трассаси 2026-йилда ўзининг 60 йиллик юбилейини нишонлашга тайёргарлик кўрмоқда. 1966-йилдан буён фаолият юритиб келаётган ушбу маскан нафақат Европада, балки бутун дунёда тезлик ишқибозларининг асосий манзилларидан бири ҳисобланади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Дрег-рейсинг — бу сониялар ичида ҳал бўладиган, аммо инсон тасаввурига сиғмайдиган қувватни талаб қиладиган спорт тури. Масалан, Топ Фуел тоифасидаги автомобиллар соатига 550 километр (343 миля) тезликка бор-йўғи 3,6 сонияда эришади. Бундай техникаларнинг двигател қуввати 11 500 от кучига тенг бўлиб, улар сониясига қарийб 19 литр (5 галлон) ёқилғи сарфлайди. Бу рақамлар дрег-рейсингни сайёрадаги энг қисқа, аммо энг шиддатли пойга турига айлантиради.
Афсонавий раҳбар ва муваффақият сириСанта Под мажмуасининг бугунги муваффақияти бевосита унинг эгаси Кеит Бартлетт исми билан боғлиқ. Уни кўпинча дрег-рейсинг оламининг "Берние Экклестоне"и деб аташади. 1996-йилда трасса ва унинг атрофидаги ҳудудларни сотиб олган Бартлетт, саксон ёшни қаршилаётган бўлса-да, ҳали ҳам ғайрат билан ушбу спорт турини ривожлантиришда давом этмоқда. Унинг бошқаруви остида Санта Под шунчаки пойга йўлагидан йирик кўнгилочар марказга айланди.
Қизиғи шундаки, Санта Под Расевай жойлашган ҳудуд бўйича Бедфордшир ва Нортгемптоншир графликлари ўртасида ҳамон баҳслар давом этади. Иккала ҳудуд маъмурияти ҳам ушбу нуфузли обектни ўз харитасида кўришни истайди. Бу эса пойга масканининг нафақат спорт, балки иқтисодий ва туристик жиҳатдан қанчалик муҳим эканлигидан далолат беради.
Нима учун одамлар дрег-рейсингни танлайди?Кўпчиликни бир савол қизиқтиради: нима учун минглаб томошабинлар бор-йўғи бир неча сония давом этадиган пойгани кўриш учун йиғилади? Жавоб оддий — бу ҳиссиётлар портлаши. Двигателларнинг гумбурлаши, ернинг титраши ва ҳавога кўтариладиган ёқилғи ҳиди бошқа ҳеч бир автоспорт турида учрамайдиган атмосферани яратади. Бу ерда ҳар бир сониянинг мингдан бир улуши ғалабани ҳал қилиши мумкин.
Ўзбекистонлик автомобил ишқибозлари учун ҳам дрег-рейсинг бегона эмас. Мамлакатимизда ҳам сўнгги йилларда ушбу йўналишда турли мусобақалар ўтказиб келинмоқда. Санта Под каби тарихий масканлар тажрибаси шуни кўрсатадики, тўғри ташкил этилган инфратузилма ва кучли техник базага эга пойгалар ўн йиллар давомида ўз жозибасини йўқотмайди.
Келгуси йилларда Санта Под Расевай ўзининг техник имкониятларини янада кенгайтиришни режалаштирган. Дрег-рейсинг оламидаги бу "макка" нафақат анъанавий ички ёнув двигателлари, балки замонавий электромобиллар учун ҳам янги синов майдонига айланиб бормоқда. Бу эса спортнинг келажаги порлоқ эканини ва янги авлод мухлислари учун ҳам қизиқарли бўлишини таъминлайди.
…