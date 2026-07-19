Тезлик ва адреналин маскани: Санта Под Расевай ўзининг 60 йиллигини нишонламоқда

·32·Авто
Тезлик ва адреналин маскани: Санта Под Расевай ўзининг 60 йиллигини нишонламоқда

Автоспорт оламида ўзининг экстремал кўрсаткичлари билан ажралиб турадиган дрег-рейсинг (драг расинг) йўналиши бугунги кунда янги чўққиларни забт этмоқда. Буюк Британиядаги афсонавий Санта Под Расевай трассаси 2026-йилда ўзининг 60 йиллик юбилейини нишонлашга тайёргарлик кўрмоқда. 1966-йилдан буён фаолият юритиб келаётган ушбу маскан нафақат Европада, балки бутун дунёда тезлик ишқибозларининг асосий манзилларидан бири ҳисобланади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Дрег-рейсинг — бу сониялар ичида ҳал бўладиган, аммо инсон тасаввурига сиғмайдиган қувватни талаб қиладиган спорт тури. Масалан, Топ Фуел тоифасидаги автомобиллар соатига 550 километр (343 миля) тезликка бор-йўғи 3,6 сонияда эришади. Бундай техникаларнинг двигател қуввати 11 500 от кучига тенг бўлиб, улар сониясига қарийб 19 литр (5 галлон) ёқилғи сарфлайди. Бу рақамлар дрег-рейсингни сайёрадаги энг қисқа, аммо энг шиддатли пойга турига айлантиради.

Афсонавий раҳбар ва муваффақият сири

Санта Под мажмуасининг бугунги муваффақияти бевосита унинг эгаси Кеит Бартлетт исми билан боғлиқ. Уни кўпинча дрег-рейсинг оламининг "Берние Экклестоне"и деб аташади. 1996-йилда трасса ва унинг атрофидаги ҳудудларни сотиб олган Бартлетт, саксон ёшни қаршилаётган бўлса-да, ҳали ҳам ғайрат билан ушбу спорт турини ривожлантиришда давом этмоқда. Унинг бошқаруви остида Санта Под шунчаки пойга йўлагидан йирик кўнгилочар марказга айланди.

Қизиғи шундаки, Санта Под Расевай жойлашган ҳудуд бўйича Бедфордшир ва Нортгемптоншир графликлари ўртасида ҳамон баҳслар давом этади. Иккала ҳудуд маъмурияти ҳам ушбу нуфузли обектни ўз харитасида кўришни истайди. Бу эса пойга масканининг нафақат спорт, балки иқтисодий ва туристик жиҳатдан қанчалик муҳим эканлигидан далолат беради.

Нима учун одамлар дрег-рейсингни танлайди?

Кўпчиликни бир савол қизиқтиради: нима учун минглаб томошабинлар бор-йўғи бир неча сония давом этадиган пойгани кўриш учун йиғилади? Жавоб оддий — бу ҳиссиётлар портлаши. Двигателларнинг гумбурлаши, ернинг титраши ва ҳавога кўтариладиган ёқилғи ҳиди бошқа ҳеч бир автоспорт турида учрамайдиган атмосферани яратади. Бу ерда ҳар бир сониянинг мингдан бир улуши ғалабани ҳал қилиши мумкин.

Ўзбекистонлик автомобил ишқибозлари учун ҳам дрег-рейсинг бегона эмас. Мамлакатимизда ҳам сўнгги йилларда ушбу йўналишда турли мусобақалар ўтказиб келинмоқда. Санта Под каби тарихий масканлар тажрибаси шуни кўрсатадики, тўғри ташкил этилган инфратузилма ва кучли техник базага эга пойгалар ўн йиллар давомида ўз жозибасини йўқотмайди.

Келгуси йилларда Санта Под Расевай ўзининг техник имкониятларини янада кенгайтиришни режалаштирган. Дрег-рейсинг оламидаги бу "макка" нафақат анъанавий ички ёнув двигателлари, балки замонавий электромобиллар учун ҳам янги синов майдонига айланиб бормоқда. Бу эса спортнинг келажаги порлоқ эканини ва янги авлод мухлислари учун ҳам қизиқарли бўлишини таъминлайди.

Санта ПодДрег-рейсингАвтоспортТезликКеит Бартлетт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этдиBYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этдиКеча, 18:55Ferrari Лусе ва автомобил саноатидаги янги тенденция: Ҳашаматнинг қадри пасаймоқдами?Ferrari Лусе ва автомобил саноатидаги янги тенденция: Ҳашаматнинг қадри пасаймоқдами?Кеча, 18:26BMW компанияси орзудаги автомобилни танлаш учун ChatGPT плагинини ишга туширдиBMW компанияси орзудаги автомобилни танлаш учун ChatGPT плагинини ишга туширдиКеча, 16:52Hyundai заводларида тарихий норозилик: Ишчилар гуманоид роботларга қарши бош кўтардиHyundai заводларида тарихий норозилик: Ишчилар гуманоид роботларга қарши бош кўтардиКеча, 15:50УзАуто Моторс фоизсиз рассрочка муддатларини узайтирдиУзАуто Моторс фоизсиз рассрочка муддатларини узайтирдиКеча, 14:46Toyota автомобилларда сенсорли экранлардан воз кечиб, тугмаларга қайтиши мумкинToyota автомобилларда сенсорли экранлардан воз кечиб, тугмаларга қайтиши мумкинКеча, 10:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб