Тухель Англия терма жамоаси йиғинига тўрт нафар ёш иқтидорни чақирди
Жаҳон чемпионатининг расмий старти яқинлашгани сайин, иштирокчи терма жамоалар ўртасидаги тайёргарлик жараёни ўзининг энг қизғин палласига кирмоқда. Мана шундай масъулиятли даврда Англия миллий терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухель келажак пойдеворини яратиш ва асосий таркиб машғулотларига янгича шиддат олиб кириш мақсадида кутилмаган, аммо жуда хайрли қадамни ташлади. Тажрибали немис мутахассиси бўлажак мундиал олдидан мамлакатнинг энг ёрқин ва умидли тўрт нафар ёш футболчисига махсус таклифнома юборди.
Ушбу қарорга кўра, инглиз футболининг келажаги ҳисобланган Алекс Скотт, Жошуа Кинг, Рио Нгумоа ва Итан Нванери каби ёш юлдузлар миллий терма жамоанинг ЖЧ-2026 олдидан ўтказадиган якуний тайёргарлик машғулотлари ва йиғинларига тўлиқ жалб этиладиган бўлди.
Келажак юлдузлари учун ноёб имконият ва махсус шарт
Бу ерда энг қизиқарли жиҳат шундаки, мураббийлар штаби ушбу ёш иқтидор эгалари олдига битта ўзига хос шарт қўйган. Мазкур тўрт нафар футболчи Жаҳон чемпионатининг расмий ўйинларида майдонга туша олишмайди ва мусобақа қайдномасидан ўрин олишмайди.
Аммо улар "уч шерар"нинг асосий юлдузлари билан бир сафда туриб, машғулот жараёнларини юқори савияда ташкил этишда яқиндан ёрдам беришади ҳамда бутун йиғинни катта жамоа билан биргаликда якунлашади. Бу ёш йигитлар учун дунё даражасидаги юлдузлардан тажриба ўрганиш ва маҳорат ошириш учун бебаҳо мактаб бўлиши шубҳасиз.
Англиянинг гуруҳдаги рақиблари ва ўтмиш сарҳисоби
Шунингдек, инглиз мухлислари бўлажак мусобақадаги юришларни ҳам катта ҳаяжон билан кутишмоқда. Қуръа натижаларига кўра, Англия терма жамоаси Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичида анча жиддий ва ноқулай рақиблар — Хорватия, Гана ҳамда Панама терма жамоаларига қарши кейинги босқич йўлланмаси учун баҳс олиб боради.
Эслатиб ўтамиз, Қатар яшил майдонларида ўтган сўнгги дунё биринчилигида инглизлар чорак финал босқичигача муваффақиятли етиб боришган эди. Бироқ ўшанда улар мазкур босқичда бўлажак турнир финалчисига айланган кучли Франция терма жамоасига имкониятни бой бериб, мусобақани эрта тарк этишга мажбур бўлгандилар.
Томас Тухель бошчилигидаги янгиланган ва ёш кучлар билан тўлдирилган Англия терма жамоасига бўлажак Мундиал учрашувларида чиройли ўйинлар тилаб қоламиз. Тезкор футбол янгиликлари ва ЖЧ кундалигини Замин саҳифаларида кузатишда давом этинг!
…