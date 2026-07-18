Бўлиб тўлаш рекламаси ўзгаради: яширин тўловлар очиқланади

·0·Жамият
Бўлиб тўлаш рекламаси ўзгаради: яширин тўловлар очиқланади

Ўзбекистонда кредит ва бўлиб тўлаш рекламалари учун янги шаффофлик талаблари жорий этилади. Энди харидорга фақат ойлик тўлов миқдорини кўрсатиш етарли бўлмайди — товарнинг нақд нархига нисбатан қанча ортиқча тўланиши ва якуний қиймати ҳам очиқ ёзилиши керак.

Янги тартиб харидорларни жозибадор реклама ортида яширинган қўшимча харажатлардан ҳимоя қилишга қаратилган.

Рекламада икки муҳим рақам кўрсатилади

Янги талабларга мувофиқ, жисмоний шахсларга мўлжалланган кредит, бўлиб тўлаш ва кредитга сотиш рекламаларида қуйидаги маълумотлар мажбурий бўлади:

  • товар, иш ёки хизматнинг жорий нархига нисбатан ортиқча тўлов миқдори;

  • истеъмолчи бутун давр давомида тўлайдиган якуний сумма.

Масалан, товар нақд пулга 10 миллион сўм бўлса, рекламада уни бўлиб тўлаш орқали харид қилганда жами қанчага тушиши аниқ кўрсатилиши лозим бўлади.

Янги талаблар 1 сентябрга қадар ишлаб чиқилади

Муҳим жиҳат: расмий маълумотда қоидалар 2026 йил 1 сентябрдан автоматик равишда кучга кириши эмас, балки шу муддатга қадар тегишли талаблар ишлаб чиқилиши белгиланган.

Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси Марказий банк ҳамда бошқа масъул идоралар билан биргаликда кредит маҳсулотлари рекламаси учун аниқ талабларни белгилайди.

«Ойига фалон сўм» деган реклама етарли бўлмайди

Амалда айрим рекламаларда фақат бошланғич тўлов ёки бир ойлик тўлов миқдори йирик ҳарфларда кўрсатилади. Харидор эса товар якунда нақд нархидан қанча қимматга тушишини мустақил ҳисоблашига тўғри келади.

Янги тартибдан кейин рекламадаги асосий рақамлар харидорга қуйидагиларни олдиндан таққослаш имконини беради:

  • нақд ва бўлиб тўлаш нархи ўртасидаги фарқни;

  • қўшимча тўловнинг ҳақиқий миқдорини;

  • шартнома охиригача тўланадиган умумий суммани.

Яъни «қулай тўлов» деган чиройли ибора ортидаги ҳақиқий нарх ҳам кўринади. Маркетинг сеҳрига калькулятор қўшиляпти.

Молиявий рекламаларга бошқа чекловлар ҳам киритилади

Янги ҳужжатда шартнома тузилаётган вақтда аниқ ҳисоблаб бўлмайдиган келгуси даромадлар бўйича кафолат ёки ваъдаларни рекламада келтиришни тақиқлаш ҳам назарда тутилган.

Шунингдек, микроқарз шартномасининг биринчи саҳифасида матнли огоҳлантириш учун камида 30 фоиз жой ажратилиши, реклама материалларида эса эҳтимолий салбий молиявий оқибатлар ҳақида огоҳлантириш бўлиши белгиланмоқда.

Харидорлар учун нима ўзгаради?

Янги талаблар тўлиқ амалга киритилгач, истеъмолчи товарни бўлиб тўлашдан олдин унинг ҳақиқий қийматини кўра олади. Бу фуқароларга ўз даромади ва қарз юкини холис баҳолаш, турли таклифларни осонроқ солиштириш имконини беради.

Энг асосий ўзгариш шундаки, арзон кўринган ойлик тўлов ортидаги қиммат якуний сумма энди майда ҳарфлар орасида яшириниб қолмаслиги керак.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Президент оиласига яқинман»: жиноий схема тузган уюшган гуруҳга ҳукм ўқилди«Президент оиласига яқинман»: жиноий схема тузган уюшган гуруҳга ҳукм ўқилдиБугун, 15:35Беҳзод Асроров Тоби Форсайт ўлимига оид ишда гаров билан озод қилиндиБеҳзод Асроров Тоби Форсайт ўлимига оид ишда гаров билан озод қилиндиБугун, 14:48АҚШда футболчи ўлимига сабаб бўлган ЙТҲдан кейин ўзбекистонлик ҳайдовчи озод қилиндиАҚШда футболчи ўлимига сабаб бўлган ЙТҲдан кейин ўзбекистонлик ҳайдовчи озод қилиндиБугун, 14:13Жазирамада кийимини ечган кекса эркак видеоси кўплаб муҳокамага сабаб бўлди (видео)Жазирамада кийимини ечган кекса эркак видеоси кўплаб муҳокамага сабаб бўлди (видео)Бугун, 14:02Кореяга иш ваъдаси: икки фуқаро 15 минг доллардан айрилдиКореяга иш ваъдаси: икки фуқаро 15 минг доллардан айрилдиБугун, 11:32Tesla ҳайдовчисига қаттиқ жазо: ҳуқуқидан маҳрум қилинди (видео)Tesla ҳайдовчисига қаттиқ жазо: ҳуқуқидан маҳрум қилинди (видео)Бугун, 11:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда