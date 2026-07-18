Босгаме етти мини-ПК ёрдамида DeepSeek-V3.1 моделини ишга тушириш усулини намойиш этди

·0·Техно
Босгаме етти мини-ПК ёрдамида DeepSeek-V3.1 моделини ишга тушириш усулини намойиш этди

Сунъий интеллект технологиялари ривожланиб бораётган бир даврда, улкан тилли моделларни маҳаллий қурилмаларда ишга тушириш масаласи долзарб муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Босгаме компанияси ўзининг M5 AI мини-компьютерлари ёрдамида ушбу муаммога кутилмаган ва самарали ечим таклиф қилди. Компания муҳандислари етти дона мини-ПКни ягона кластерга бирлаштириб, 671 миллиард параметрга эга бўлган DeepSeek-V3.1 моделини муваффақиятли ишга туширишди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу тажрибанинг асоси сифатида ўтган йили тақдим этилган M5 AI модели танлаб олинди. Ушбу қурилма Ryzen AI Max+ 395 процессори билан жиҳозланган бўлиб, унинг энг юқори конфигурацияси 128 GB тезкор хотира (ОЗУ) билан таъминланган. ixbt.com маълумотига кўра, гарчи битта қурилманинг қуввати бундай йирик моделларни қайта ишлашга етмаса-да, тизимнинг масштабланиш хусусияти уни кучли ҳисоблаш марказига айлантириш имконини беради.

USB4 Директ Коннектион технологиясининг афзалликлари

Тизимни кенгайтириш USB4 Директ Коннектион технологияси орқали амалга оширилди. Бу ечим бир нечта мини-компьютерларни анъанавий марказлаштирилган сервер архитектурасисиз, ўзаро тўғридан-тўғри боғлаш имконини беради. Натижада, етти дона тугун (ноде) бирлашиб, умумий ҳисобда 896 GB унификацияланган хотирани ҳосил қилади. Шундан 672 GB қисми бевосита график процессор (GPU) эҳтиёжлари учун ажратилади, бу эса DeepSeek-V3.1 каби оғир моделларни локал равишда юритиш учун етарлидир.

Босгаме таклиф қилаётган ушбу ечимнинг асосий устунлиги унинг иқтисодий самарадорлигидадир. Шунга ўхшаш қувватга эга бўлган профессионал сервер кластерлари ўн минглаб долларга тушиши мумкин бўлса, мини-ПКлардан ташкил топган тизим бир неча баробар арзонроққа тушади. Шунингдек, бундай кластер анъанавий серверларга қараганда анча кам электр энергияси истеъмол қилиши билан ажралиб туради.

Мослашувчанлик ва нарх сиёсати

Компания вакиллари ушбу ёндашувнинг фойдаланувчилар учун қулайлигини алоҳида таъкидламоқда. Харидорлар дастлаб битта мини-ПК сотиб олиб, кейинчалик эҳтиёж ва имкониятга қараб янги тугунларни қўшиб боришлари мумкин. Бу эса сунъий интеллект билан ишловчи стартаплар ва тадқиқотчилар учун бюджетни режалаштиришда катта қулайлик яратади.

Нархлар масаласига тўхталадиган бўлсак, ўтган йили ушбу тизимнинг энг кучли версияси тахминан 1700 доллар атрофида сотилган эди. Ҳозирги кунда ишлаб чиқарувчи битта қурилма учун 2800 доллар миқдорида нарх белгилаган. Нархнинг ошишига қарамай, етти қурилмали кластер ҳали ҳам NVIDIA корпорациясининг профессионал H100 ёки A100 график тезлаткичларидан ташкил топган тизимлардан сезиларли даражада арзон ҳисобланади.

Хулоса қилиб айтганда, Босгаме тажрибаси мини-компьютерлар нафақат офис ишлари, балки энг мураккаб сунъий интеллект вазифаларини бажаришга ҳам қодир эканини исботлади. Бу каби инновациялар келажакда юқори технологияли ҳисоблаш қувватларининг янада оммалашишига ва арзонлашишига хизмат қилиши шубҳасиз.

БосгамеDeepSeekMini-ПКСунъий ИнтеллектRyzen AI
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Musk 2 триллион параметрли янги сунъий интеллект моделини эълон қилдиElon Musk 2 триллион параметрли янги сунъий интеллект моделини эълон қилдиБугун, 17:25Apple яна дунёнинг энг қиммат компаниясига айландиApple яна дунёнинг энг қиммат компаниясига айландиБугун, 17:02Хитойнинг CXMT компанияси хотира бозорида Samsung ва Микрон ўрнини эгалламоқдаХитойнинг CXMT компанияси хотира бозорида Samsung ва Микрон ўрнини эгалламоқдаБугун, 16:28Ҳиндистон коинот саноатида янги давр: Илк хусусий Викрам-1 ракетаси орбитага чиқдиҲиндистон коинот саноатида янги давр: Илк хусусий Викрам-1 ракетаси орбитага чиқдиБугун, 15:20Роботлар жанги: Шенчженда ЭнгинеАИ T800 гуманоидлари ўртасида илк турнир ўтказилдиРоботлар жанги: Шенчженда ЭнгинеАИ T800 гуманоидлари ўртасида илк турнир ўтказилдиБугун, 14:52NASA Ойнинг орқа томонига парвозни бекор қилди: 73 миллион долларлик лойиҳа тўхтатилдиNASA Ойнинг орқа томонига парвозни бекор қилди: 73 миллион долларлик лойиҳа тўхтатилдиБугун, 14:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди