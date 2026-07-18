Лионель Месси Ламине Ямал ҳақида: "У дунёнинг энг яхши футболчиларидан бири"
Жаҳон футболи олами навбатдаги ҳаяжонли тўқнашув арафасида турибди. АҚШ майдонларида ўтаётган нуфузли турнирнинг финал баҳсида Аргентина ва Испания терма жамоалари бош соврин учун кураш олиб боради. Ушбу учрашув нафақат икки кучли жамоанинг баҳси, балки икки авлод вакиллари — афсонавий Лионель Месси ва ёш иқтидор эгаси Ламине Ямал ўртасидаги қарама-қаршилик билан ҳам барчанинг диққат марказида бўлиб турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси ҳал қилувчи ўйин олдидан рақиб сафидаги ёш юлдуз Ламине Ямалнинг иқтидорига юқори баҳо берди. Goal.com нашри хабарига кўра, тажрибали плеймейкер "Барселона" академияси тарбияланувчиси бўлган 19 ёшли вингернинг ривожланишини диққат билан кузатиб бораётганини таъкидлаган. Месси ўзининг собиқ клуби вакили бўлган Ямални ҳозирнинг ўзидаёқ жаҳоннинг етакчи футболчилари қаторига қўшди.
Тарихий сурат ва рамзий тасодифМазкур финал олдидан ижтимоий тармоқларда Лионель Месси ва гўдаклигидаги Ламине Ямал акс этган хайрия лойиҳаси доирасидаги сурат қайта оммалашди. Ушбу тасодиф ҳақида гапирар экан, Месси ҳаёт кутилмаган воқеаларга бойлигини эътироф этди. "Бу сурат шунчаки ақлбовар қилмас ҳолат. Мен уни чақалоқлигида қўлимда ушлаб тушганман, энди эса биз Жаҳон чемпионати финалида бир-биримизга қарши майдонга тушамиз", — дея таъкидлади аргентиналик юлдуз.
Лионель Месси Ламине Ямалнинг келажаги порлоқ эканлигига ишонч билдирди. Унинг сўзларига кўра, ёш футболчи тарихий натижаларни қайд этиш учун барча имкониятларга эга. Месси Ямалнинг муваффақияти у учун қадрли бўлган "Барселона" клубининг ҳам ютуғи эканлигини қўшимча қилди. Бироқ, финал баҳсида тажриба ёшлик шижоатини жиловлашга ҳаракат қилишини ҳам яшириб ўтирмади.
"Ламине — фантастик ўйинчи. У мен яхши кўрадиган ва доим энг яхши тилакларни тилайдиган клубда тўп суради. Атиги 19 ёшида у дунёнинг энг таниқли симоларидан бирига айланди. Биз финалда унинг энг яхши ўйинини кўрсатмаслиги учун боримизни берамиз, гарчи бу жуда қийин бўлса-да", — дейди Лионель Месси.
Статистика ва жамоаларнинг ҳолатиФиналга ҳар икки жамоа ҳам ажойиб спорт формасида етиб келди. Испания терма жамоаси 17 ўйиндан иборат мағлубиятсиз серияни давом эттираётган бўлса, Аргентина барча мусобақаларда кетма-кет 14 та ғалабага эришди. Бу кўрсаткичлар бўлажак ўйиннинг муросасиз ўтишидан далолат беради.
Турнир тўпурарлари пойгасида ҳам Лионель Месси етакчилик қилмоқда. У саккизта гол билан Килиан Мбаппе билан бир хил натижа қайд этиб турибди. Ню-Жерсидаги стадионда бўлиб ўтадиган ушбу тактик жанг дунё футболининг янги ҳукмдорини аниқлаб беради. Ламине Ямал бошчилигидаги Испания ҳимояси эса тажрибали Мессини тўхтатиш каби мураккаб вазифани бажариши лозим бўлади.
…