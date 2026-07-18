Лионель Месси Ламине Ямал ҳақида: "У дунёнинг энг яхши футболчиларидан бири"

·47·Спорт
Лионель Месси Ламине Ямал ҳақида: "У дунёнинг энг яхши футболчиларидан бири"

Жаҳон футболи олами навбатдаги ҳаяжонли тўқнашув арафасида турибди. АҚШ майдонларида ўтаётган нуфузли турнирнинг финал баҳсида Аргентина ва Испания терма жамоалари бош соврин учун кураш олиб боради. Ушбу учрашув нафақат икки кучли жамоанинг баҳси, балки икки авлод вакиллари — афсонавий Лионель Месси ва ёш иқтидор эгаси Ламине Ямал ўртасидаги қарама-қаршилик билан ҳам барчанинг диққат марказида бўлиб турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси ҳал қилувчи ўйин олдидан рақиб сафидаги ёш юлдуз Ламине Ямалнинг иқтидорига юқори баҳо берди. Goal.com нашри хабарига кўра, тажрибали плеймейкер "Барселона" академияси тарбияланувчиси бўлган 19 ёшли вингернинг ривожланишини диққат билан кузатиб бораётганини таъкидлаган. Месси ўзининг собиқ клуби вакили бўлган Ямални ҳозирнинг ўзидаёқ жаҳоннинг етакчи футболчилари қаторига қўшди.

Тарихий сурат ва рамзий тасодиф

Мазкур финал олдидан ижтимоий тармоқларда Лионель Месси ва гўдаклигидаги Ламине Ямал акс этган хайрия лойиҳаси доирасидаги сурат қайта оммалашди. Ушбу тасодиф ҳақида гапирар экан, Месси ҳаёт кутилмаган воқеаларга бойлигини эътироф этди. "Бу сурат шунчаки ақлбовар қилмас ҳолат. Мен уни чақалоқлигида қўлимда ушлаб тушганман, энди эса биз Жаҳон чемпионати финалида бир-биримизга қарши майдонга тушамиз", — дея таъкидлади аргентиналик юлдуз.

Лионель Месси Ламине Ямалнинг келажаги порлоқ эканлигига ишонч билдирди. Унинг сўзларига кўра, ёш футболчи тарихий натижаларни қайд этиш учун барча имкониятларга эга. Месси Ямалнинг муваффақияти у учун қадрли бўлган "Барселона" клубининг ҳам ютуғи эканлигини қўшимча қилди. Бироқ, финал баҳсида тажриба ёшлик шижоатини жиловлашга ҳаракат қилишини ҳам яшириб ўтирмади.

"Ламине — фантастик ўйинчи. У мен яхши кўрадиган ва доим энг яхши тилакларни тилайдиган клубда тўп суради. Атиги 19 ёшида у дунёнинг энг таниқли симоларидан бирига айланди. Биз финалда унинг энг яхши ўйинини кўрсатмаслиги учун боримизни берамиз, гарчи бу жуда қийин бўлса-да", — дейди Лионель Месси.

Статистика ва жамоаларнинг ҳолати

Финалга ҳар икки жамоа ҳам ажойиб спорт формасида етиб келди. Испания терма жамоаси 17 ўйиндан иборат мағлубиятсиз серияни давом эттираётган бўлса, Аргентина барча мусобақаларда кетма-кет 14 та ғалабага эришди. Бу кўрсаткичлар бўлажак ўйиннинг муросасиз ўтишидан далолат беради.

Турнир тўпурарлари пойгасида ҳам Лионель Месси етакчилик қилмоқда. У саккизта гол билан Килиан Мбаппе билан бир хил натижа қайд этиб турибди. Ню-Жерсидаги стадионда бўлиб ўтадиган ушбу тактик жанг дунё футболининг янги ҳукмдорини аниқлаб беради. Ламине Ямал бошчилигидаги Испания ҳимояси эса тажрибали Мессини тўхтатиш каби мураккаб вазифани бажариши лозим бўлади.

Лионель МессиЛамине ЯмалАргентинаИспанияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон ЖЧ-2026да тактик ўзгаришлар бўйича топ-10га кирдиЎзбекистон ЖЧ-2026да тактик ўзгаришлар бўйича топ-10га кирдиБугун, 19:07Абдуқодир Ҳусанов Британиянинг Ўзбекистондаги элчиси билан учрашдиАбдуқодир Ҳусанов Британиянинг Ўзбекистондаги элчиси билан учрашдиБугун, 18:01Трамп ЖЧ-2038 учун кутилмаган мезбонлик ғоясини айтдиТрамп ЖЧ-2038 учун кутилмаган мезбонлик ғоясини айтдиБугун, 17:50Тоттенхем ўзининг навбатдаги қимматбаҳо харидини амалга оширмоқда: Савинҳо Лондон йўлидаТоттенхем ўзининг навбатдаги қимматбаҳо харидини амалга оширмоқда: Савинҳо Лондон йўлидаБугун, 17:30«Бавария» Майкл Олисени ушлаб қолиш учун улкан маош тайёрлади«Бавария» Майкл Олисени ушлаб қолиш учун улкан маош тайёрладиБугун, 17:06Реал Мадрид нима сабабдан Матеус Фернандес трансферидан воз кечгани маълум бўлдиРеал Мадрид нима сабабдан Матеус Фернандес трансферидан воз кечгани маълум бўлдиБугун, 16:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди