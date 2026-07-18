Тоттенхем ўзининг навбатдаги қимматбаҳо харидини амалга оширмоқда: Савинҳо Лондон йўлида
Лондоннинг Тоттенхем клуби ёзги трансфер ойнасидаги фаоллигини давом эттирган ҳолда, Манчестер Сити қанот ҳужумчиси Савинҳо билан шартнома имзолашга жуда яқин турибди. Даилй Маил нашри тарқатган маълумотларга кўра, ушбу трансфернинг умумий қиймати 65 миллион фунт стерлингни ташкил этиши кутилмоқда. Бразилиялик футболчи узоқ вақтдан бери "шпорлар"нинг қизиқишлари доирасида бўлиб келаётган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Тоттенхем жамоаси ўтган мавсумдаги омадсиз иштирокдан сўнг, янги бош мураббий Роберто Де Зерби бошчилигида таркибни тубдан ислоҳ қилишга киришган. 22 ёшли Савинҳо ушбу ислоҳотларнинг муҳим бўлагига айланиши кутилмоқда. Маълум бўлишича, Лондон клуби бразилиялик иқтидор эгасини ўтган йилги трансфер ойнасида ҳам кузатган, бироқ ўшанда келишув амалга ошмаган эди.
Трансфер бозоридаги рекорд харажатларУшбу ёзги трансфер мавсуми Тоттенхем учун мисли кўрилмаган даражада қимматга тушмоқда. Роберто Де Зерби жамоани кучайтириш учун аллақачон 200 миллион фунт стерлингдан ортиқ маблағ сарфлаб бўлди. Савинҳонинг трансфери эса клубнинг амбициялари нақадар юқори эканлигидан далолат беради. Мутахассисларнинг фикрича, клуб трансфер ойнаси ёпилгунга қадар яна бир неча янги номларни эълон қилиши мумкин.
Савинҳо учун Манчестер Сити сафидаги фаолияти унчалик омадли кечмади. Ўтган мавсумда у Англия Премер-лигасида 24 та учрашувда майдонга тушиб, бор-йўғи битта гол уришга муваффақ бўлди. Шунга қарамай, Тоттенхем мураббийлар штаби футболчининг салоҳиятига юқори баҳо бермоқда ва у Де Зерби тизимида ўзининг энг яхши қирраларини намойиш эта олишига ишонмоқда.
Футболчининг ўзи ҳам ижтимоий тармоқлар орқали Манчестерни тарк этишига ишора қилди. У Instagram саҳифасига чамадон ва "бироз кўнгил ёзишга кетдим" деган ёзувли суратни жойлаштирди. Бу ҳолат мухлислар орасида унинг Лондон клубига ўтиши деярли ҳал бўлгани ҳақидаги тахминларни янада кучайтирди.
Манчестер Сити ва Тоттенхемнинг келажакдаги режалариМанчестер Сити эса бразилиялик футболчининг ўрнига муносиб номзод қидиришни бошлаб юборган. Goal.com хабарига кўра, "шаҳарликлар" назарига Пари Сен-Жерменнинг ёш иқтидори Ибраҳим Мбае тушган. Қизиғи шундаки, 18 ёшли ушбу футболчига Тоттенхем, Астон Вилла ва РБ Леипзиг клублари ҳам даъвогарлик қилмоқда.
Ўтган мавсумни турнир жадвалининг 17-поғонасида якунлаган Тоттенхем учун таркибни чуқурлаштириш ҳаёт-мамот масаласидир. Де Зерби айниқса ҳужум чизиғида рақобатни кучайтиришни мақсад қилган. Шу билан бирга, мураббий жамоанинг бошқа аъзолари билан ҳам мулоқот ўтказмоқда. Футбол Лондон нашрининг ёзишича, у 21 ёшли Матйс Тел билан суҳбатлашиб, янги трансферларга қарамай, у 2026-27 йилги мавсум режаларида ҳам муҳим ўрин тутишини таъкидлаган.
…