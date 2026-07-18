Тоттенхем ўзининг навбатдаги қимматбаҳо харидини амалга оширмоқда: Савинҳо Лондон йўлида

·26·Спорт
Тоттенхем ўзининг навбатдаги қимматбаҳо харидини амалга оширмоқда: Савинҳо Лондон йўлида

Лондоннинг Тоттенхем клуби ёзги трансфер ойнасидаги фаоллигини давом эттирган ҳолда, Манчестер Сити қанот ҳужумчиси Савинҳо билан шартнома имзолашга жуда яқин турибди. Даилй Маил нашри тарқатган маълумотларга кўра, ушбу трансфернинг умумий қиймати 65 миллион фунт стерлингни ташкил этиши кутилмоқда. Бразилиялик футболчи узоқ вақтдан бери "шпорлар"нинг қизиқишлари доирасида бўлиб келаётган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Тоттенхем жамоаси ўтган мавсумдаги омадсиз иштирокдан сўнг, янги бош мураббий Роберто Де Зерби бошчилигида таркибни тубдан ислоҳ қилишга киришган. 22 ёшли Савинҳо ушбу ислоҳотларнинг муҳим бўлагига айланиши кутилмоқда. Маълум бўлишича, Лондон клуби бразилиялик иқтидор эгасини ўтган йилги трансфер ойнасида ҳам кузатган, бироқ ўшанда келишув амалга ошмаган эди.

Трансфер бозоридаги рекорд харажатлар

Ушбу ёзги трансфер мавсуми Тоттенхем учун мисли кўрилмаган даражада қимматга тушмоқда. Роберто Де Зерби жамоани кучайтириш учун аллақачон 200 миллион фунт стерлингдан ортиқ маблағ сарфлаб бўлди. Савинҳонинг трансфери эса клубнинг амбициялари нақадар юқори эканлигидан далолат беради. Мутахассисларнинг фикрича, клуб трансфер ойнаси ёпилгунга қадар яна бир неча янги номларни эълон қилиши мумкин.

Савинҳо учун Манчестер Сити сафидаги фаолияти унчалик омадли кечмади. Ўтган мавсумда у Англия Премер-лигасида 24 та учрашувда майдонга тушиб, бор-йўғи битта гол уришга муваффақ бўлди. Шунга қарамай, Тоттенхем мураббийлар штаби футболчининг салоҳиятига юқори баҳо бермоқда ва у Де Зерби тизимида ўзининг энг яхши қирраларини намойиш эта олишига ишонмоқда.

Футболчининг ўзи ҳам ижтимоий тармоқлар орқали Манчестерни тарк этишига ишора қилди. У Instagram саҳифасига чамадон ва "бироз кўнгил ёзишга кетдим" деган ёзувли суратни жойлаштирди. Бу ҳолат мухлислар орасида унинг Лондон клубига ўтиши деярли ҳал бўлгани ҳақидаги тахминларни янада кучайтирди.

Манчестер Сити ва Тоттенхемнинг келажакдаги режалари

Манчестер Сити эса бразилиялик футболчининг ўрнига муносиб номзод қидиришни бошлаб юборган. Goal.com хабарига кўра, "шаҳарликлар" назарига Пари Сен-Жерменнинг ёш иқтидори Ибраҳим Мбае тушган. Қизиғи шундаки, 18 ёшли ушбу футболчига Тоттенхем, Астон Вилла ва РБ Леипзиг клублари ҳам даъвогарлик қилмоқда.

Ўтган мавсумни турнир жадвалининг 17-поғонасида якунлаган Тоттенхем учун таркибни чуқурлаштириш ҳаёт-мамот масаласидир. Де Зерби айниқса ҳужум чизиғида рақобатни кучайтиришни мақсад қилган. Шу билан бирга, мураббий жамоанинг бошқа аъзолари билан ҳам мулоқот ўтказмоқда. Футбол Лондон нашрининг ёзишича, у 21 ёшли Матйс Тел билан суҳбатлашиб, янги трансферларга қарамай, у 2026-27 йилги мавсум режаларида ҳам муҳим ўрин тутишини таъкидлаган.

ТоттенхемМанчестер СитиСавинҳоТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Британиянинг Ўзбекистондаги элчиси билан учрашдиАбдуқодир Ҳусанов Британиянинг Ўзбекистондаги элчиси билан учрашдиБугун, 18:01Трамп ЖЧ-2038 учун кутилмаган мезбонлик ғоясини айтдиТрамп ЖЧ-2038 учун кутилмаган мезбонлик ғоясини айтдиБугун, 17:50«Бавария» Майкл Олисени ушлаб қолиш учун улкан маош тайёрлади«Бавария» Майкл Олисени ушлаб қолиш учун улкан маош тайёрладиБугун, 17:06Реал Мадрид нима сабабдан Матеус Фернандес трансферидан воз кечгани маълум бўлдиРеал Мадрид нима сабабдан Матеус Фернандес трансферидан воз кечгани маълум бўлдиБугун, 16:12Мессини Испания «ўғирлаб кетишига» бир қадам қолган эди...Мессини Испания «ўғирлаб кетишига» бир қадам қолган эди...Бугун, 16:00Андрес Иниеста: Лионель Месси факторини бутунлай йўқ қилишнинг иложи йўқАндрес Иниеста: Лионель Месси факторини бутунлай йўқ қилишнинг иложи йўқБугун, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди