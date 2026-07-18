Абдуқодир Ҳусанов Британиянинг Ўзбекистондаги элчиси билан учрашди
Ўзбекистон миллий жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов Буюк Британиянинг Ўзбекистондаги элчиси Тимоти Смарт билан учрашди. Суҳбат самимий муҳитда ўтиб, томонлар футбол ва спорт алоқалари ҳақида фикр алмашгани кўринади.
Учрашув якунида элчига Ўзбекистон миллий жамоасининг Ҳусанов имзоси туширилган футболкаси тақдим этилди.
Учрашув самимий муҳитда ўтди
Тарқалган суратларда Абдуқодир Ҳусанов ва Тимоти Смарт норасмий шароитда суҳбатлашаётгани акс этган.
Учрашув давомида футболчининг Англиядаги фаолияти, Ўзбекистон футболининг ривожланиши ва икки мамлакат ўртасидаги спорт алоқалари муҳокама қилинган бўлиши мумкин.
Ҳозирча суҳбат тафсилотлари бўйича қўшимча расмий маълумот берилмаган.
Элчига махсус совға топширилди
Учрашув якунида Абдуқодир Ҳусанов Тимоти Смартга Ўзбекистон футбол ассоциацияси рамзи туширилган миллий жамоа либосини совға қилди.
Футболкада Ҳусановнинг катта ҳажмдаги шахсий автографи ҳам бор. Томонлар ушбу эсдалик совғаси билан биргаликда суратга тушган.
Ҳусанов Британия футболида Ўзбекистонни танитмоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг Буюк Британия вакили билан учрашуви рамзий аҳамиятга ҳам эга. Ўзбекистонлик ҳимоячи Англия футболида фаолият юритиб, мамлакат футболига бўлган халқаро қизиқишнинг ортишига ҳисса қўшмоқда.
Унинг ҳар бир ўйини ва майдон ташқарисидаги учрашувлари ўзбек футболининг хориждаги имижи учун ҳам муҳим аҳамият касб этади.
Тимоти Смарт билан бўлиб ўтган мазкур суҳбат эса спорт дипломатиясининг яна бир ёрқин кўриниши бўлди.
…