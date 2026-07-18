Жан-Клод Ван Дамм мусулмон бўлганми: тармоқдаги хабарлар нимаси билан баҳсли?

·36·Маданият
Жан-Клод Ван Дамм мусулмон бўлганми: тармоқдаги хабарлар нимаси билан баҳсли?

Голливуд актёри Жан-Клод Ван Даммнинг ислом динини қабул қилгани ҳақидаги гаплар ижтимоий тармоқларда яна муҳокама қилинмоқда. Бунга актёрнинг аввалги интервьюларидан бирида мусулмонлар овқатланиш маданияти ва исломга оид айтган фикрлари сабаб бўлган.

Ван Дамм суҳбатларидан бирида араб таомлари ва мусулмонлар овқатланиш тартибини соғлом деб баҳолагани айтилган. Шу сўзлардан кейин айрим фойдаланувчилар у исломни қабул қилган, деган тахминларни тарқата бошлаган.

Бироқ очиқ манбаларда актёрнинг ўзи ислом динини қабул қилганини расман тасдиқлаган баёноти йўқ. Шунинг учун бу хабарни аниқ факт сифатида бериш тўғри эмас.

Шунингдек, Ван Даммнинг ислом ҳақидаги фикрларидан кейин унга кино роллари берилмай қўйгани ҳақидаги гаплар ҳам ишончли манбалар билан тасдиқланмаган. Актёрнинг ўғли Кристофер озарбайжонлик Суада Ҳожизодага уйлангани эса унинг шахсий диний эътиқодига далил бўла олмайди.

Жан-Клод Ван ДаммКристоферСуада Гаджизаде
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дилнознинг қизига бағишланган “Қизим” таронаси премьера қилинди (видео) Дилнознинг қизига бағишланган “Қизим” таронаси премьера қилинди (видео)Бугун, 16:26“Жанимде” қисқа фурсатда мухлислар қалбидан жой олди (видео)“Жанимде” қисқа фурсатда мухлислар қалбидан жой олди (видео)Бугун, 16:10Дурдона Қурбонова орзусидаги автомобилни харид қилди (видео)Дурдона Қурбонова орзусидаги автомобилни харид қилди (видео)Бугун, 15:57Юлдуз Усмонова имижини ўзгартириб, янги кўринишда намоён бўлди! (видео)Юлдуз Усмонова имижини ўзгартириб, янги кўринишда намоён бўлди! (видео)Бугун, 14:49Кутилмаган ҳолат: “Уммон” гуруҳи Бухорода берилиши керак бўлган концертига келмади (видео)Кутилмаган ҳолат: “Уммон” гуруҳи Бухорода берилиши керак бўлган концертига келмади (видео)Бугун, 13:56Қувончли хабар: марҳум Ҳожибой Тожибоевнинг қизи Мадина Тожибоева она бўлди! (видео)Қувончли хабар: марҳум Ҳожибой Тожибоевнинг қизи Мадина Тожибоева она бўлди! (видео)Бугун, 12:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)