«Бавария» Майкл Олисени ушлаб қолиш учун улкан маош тайёрлади
Майкл Олисени «Реал Мадрид»га ўтиши ҳақидаги хабарлар кучайиб бораётган бир пайтда «Бавария» кескин қадам ташлашга тайёрланмоқда. Мюнхен клуби француз футболчисини жамоада сақлаб қолиш учун унга янги ва жуда юқори маошли шартнома таклиф қилмоқчи.
Агар келишув амалга ошса, Олисе «Бавария»нинг энг кўп маош оладиган футболчиларидан бирига айланади.
Олисе «Реал»га ўтишни истамоқда
Маълумотларга кўра, 24 ёшли яримҳимоячи жорий трансфер ойнасининг ўзидаёқ «Реал Мадрид» сафига қўшилиш ниятида.
Айтилишича, Олисе бу истагини Франция миллий жамоасидаги айрим шерикларига ҳам маълум қилган. Мадрид клуби футболчини келажакдаги асосий трансфер мақсадларидан бири сифатида кўраётгани ҳақида аввал ҳам хабарлар тарқалганди.
Бироқ «Бавария» ўз етакчиларидан бирини осонликча қўйиб юборишни режалаштирмаяпти.
Йиллик маош 25 миллион евродан ошиши мумкин
Bild нашрининг хабар беришича, мюнхенликлар Олисега яхшиланган шартлар асосида янги шартнома таклиф қилишни режалаштирган.
Унга кўра, француз футболчисининг йиллик маоши 25 миллион евродан ошиши мумкин. Бундай келишув Олисени клубдаги энг юқори маош олувчи ўйинчилар қаторига олиб чиқади.
«Бавария» раҳбарияти шу орқали футболчини Мюнхенда қолишга кўндириш ва «Реал»нинг қизиқишини сусайтиришни мақсад қилган.
«Бавария»нинг позицияси қатъий
Мюнхен клуби Олисени келажак лойиҳасининг муҳим қисми сифатида кўрмоқда. Шу сабабли раҳбарият ҳозирча уни сотиш масаласини муҳокама қилишга ҳам тайёр эмас.
Ҳатто футболчининг ўзи трансферни истаган тақдирда ҳам, «Реал»га музокараларни бошлаш учун жуда катта таклиф билан чиқишига тўғри келиши мумкин.
Олисе 150 миллион еврога баҳоланмоқда
Transfermarkt портали Майкл Олисени 150 миллион еврога баҳолаган.
Бу сумма эҳтимолий трансферни ёзнинг энг қиммат келишувларидан бирига айлантириши мумкин. Бироқ «Бавария» янги шартнома таклифи билан вазиятни ўз фойдасига ўзгартиришга уринмоқда.
Энди асосий интрига — Олисе юқори маошни танлайдими ёки «Реал Мадрид»га ўтиш истагида қатъий қоладими?
…