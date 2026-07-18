«Бавария» Майкл Олисени ушлаб қолиш учун улкан маош тайёрлади

·47·Спорт
«Бавария» Майкл Олисени ушлаб қолиш учун улкан маош тайёрлади

Майкл Олисени «Реал Мадрид»га ўтиши ҳақидаги хабарлар кучайиб бораётган бир пайтда «Бавария» кескин қадам ташлашга тайёрланмоқда. Мюнхен клуби француз футболчисини жамоада сақлаб қолиш учун унга янги ва жуда юқори маошли шартнома таклиф қилмоқчи.

Агар келишув амалга ошса, Олисе «Бавария»нинг энг кўп маош оладиган футболчиларидан бирига айланади.

Олисе «Реал»га ўтишни истамоқда

Маълумотларга кўра, 24 ёшли яримҳимоячи жорий трансфер ойнасининг ўзидаёқ «Реал Мадрид» сафига қўшилиш ниятида.

Айтилишича, Олисе бу истагини Франция миллий жамоасидаги айрим шерикларига ҳам маълум қилган. Мадрид клуби футболчини келажакдаги асосий трансфер мақсадларидан бири сифатида кўраётгани ҳақида аввал ҳам хабарлар тарқалганди.

Бироқ «Бавария» ўз етакчиларидан бирини осонликча қўйиб юборишни режалаштирмаяпти.

Йиллик маош 25 миллион евродан ошиши мумкин

Bild нашрининг хабар беришича, мюнхенликлар Олисега яхшиланган шартлар асосида янги шартнома таклиф қилишни режалаштирган.

Унга кўра, француз футболчисининг йиллик маоши 25 миллион евродан ошиши мумкин. Бундай келишув Олисени клубдаги энг юқори маош олувчи ўйинчилар қаторига олиб чиқади.

«Бавария» раҳбарияти шу орқали футболчини Мюнхенда қолишга кўндириш ва «Реал»нинг қизиқишини сусайтиришни мақсад қилган.

«Бавария»нинг позицияси қатъий

Мюнхен клуби Олисени келажак лойиҳасининг муҳим қисми сифатида кўрмоқда. Шу сабабли раҳбарият ҳозирча уни сотиш масаласини муҳокама қилишга ҳам тайёр эмас.

Ҳатто футболчининг ўзи трансферни истаган тақдирда ҳам, «Реал»га музокараларни бошлаш учун жуда катта таклиф билан чиқишига тўғри келиши мумкин.

Олисе 150 миллион еврога баҳоланмоқда

Transfermarkt портали Майкл Олисени 150 миллион еврога баҳолаган.

Бу сумма эҳтимолий трансферни ёзнинг энг қиммат келишувларидан бирига айлантириши мумкин. Бироқ «Бавария» янги шартнома таклифи билан вазиятни ўз фойдасига ўзгартиришга уринмоқда.

Энди асосий интрига — Олисе юқори маошни танлайдими ёки «Реал Мадрид»га ўтиш истагида қатъий қоладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Британиянинг Ўзбекистондаги элчиси билан учрашдиАбдуқодир Ҳусанов Британиянинг Ўзбекистондаги элчиси билан учрашдиБугун, 18:01Трамп ЖЧ-2038 учун кутилмаган мезбонлик ғоясини айтдиТрамп ЖЧ-2038 учун кутилмаган мезбонлик ғоясини айтдиБугун, 17:50Тоттенхем ўзининг навбатдаги қимматбаҳо харидини амалга оширмоқда: Савинҳо Лондон йўлидаТоттенхем ўзининг навбатдаги қимматбаҳо харидини амалга оширмоқда: Савинҳо Лондон йўлидаБугун, 17:30Реал Мадрид нима сабабдан Матеус Фернандес трансферидан воз кечгани маълум бўлдиРеал Мадрид нима сабабдан Матеус Фернандес трансферидан воз кечгани маълум бўлдиБугун, 16:12Мессини Испания «ўғирлаб кетишига» бир қадам қолган эди...Мессини Испания «ўғирлаб кетишига» бир қадам қолган эди...Бугун, 16:00Андрес Иниеста: Лионель Месси факторини бутунлай йўқ қилишнинг иложи йўқАндрес Иниеста: Лионель Месси факторини бутунлай йўқ қилишнинг иложи йўқБугун, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди