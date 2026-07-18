Эрон АҚШга икки-уч кунлик муддат берди: янги таҳдид янгради
Эрон Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси АҚШнинг ҳужумлари давом этса, жавоб чоралари кескин кучайтирилишини маълум қилди. Корпус вакилига кўра, яна икки-уч кунлик зарбалардан сўнг «тўлиқ кўламли ҳужум операциялари» бошланиши мумкин.
Бу баёнот АҚШ Марказий қўмондонлиги Эронга қарши янги ҳужумлар тўлқини бошланганини эълон қилган бир пайтда янгради.
Эрон томони нимани маълум қилди?
IRIB давлат телеканали хабарига кўра, Эрон Олий раҳбарининг маслаҳатчиси ва корпуснинг юқори лавозимли амалдори Моҳсин Ризоий АҚШ ҳаракатлари давом этса, Теҳрон жавоб операцияларини кенгайтиришини айтган.
«Агар АҚШ ҳужумлари яна икки-уч кун давом этса, биз тўлиқ кўламли ҳужум операцияларини бошлаймиз», — деди у.
Ризоий эҳтимолий зарбаларнинг кўлами ва аниқ нишонлари ҳақида батафсил маълумот бермаган.
Яқин Шарқ мамлакатларига ҳам огоҳлантириш берилди
Эрон расмийси минтақадаги ҳеч бир давлат Теҳроннинг ҳужумкор ҳаракатларидан ўзини тўлиқ ҳимоя қила олмаслигини таъкидлади.
Бу баёнот АҚШнинг Яқин Шарқдаги ҳарбий базалари ва унга яқин давлатлар учун огоҳлантириш сифатида баҳоланиши мумкин. Бироқ қайси мамлакатлар ёки объектлар назарда тутилгани очиқланмаган.
CENTCOM янги зарбалар бошланганини айтди
Аввалроқ АҚШ Марказий қўмондонлиги — CENTCOM Эронга қарши навбатдаги ҳужумлар тўлқини бошланганини маълум қилган эди.
Қўмондонлик баёнотида операциялар АҚШ президентининг кўрсатмаси асосида амалга оширилаётгани айтилди.
«Бу ҳужумлар Бош қўмондоннинг кўрсатмаси бўйича Эроннинг ҳарбий имкониятларини янада пасайтиришга қаратилган», — дейилади баёнотда.
АҚШ томони ҳам зарбаларнинг аниқ кўлами ва натижалари бўйича тўлиқ маълумот тақдим этмаган.
Минтақада кескинлик яна кучайиши мумкин
Томонларнинг ўзаро кескин баёнотлари Яқин Шарқдаги вазият янада оғирлашиши мумкинлигини кўрсатмоқда.
АҚШ ҳужумларни давом эттирса ва Эрон ваъда қилинган операцияларни бошласа, можаро минтақанинг бошқа давлатларига ҳам таъсир қилиши эҳтимоли ортади. Ҳозирча дипломатик мулоқот ёки кескинликни пасайтириш бўйича янги ташаббуслар ҳақида маълумот берилмаган.
…