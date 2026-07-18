Эрон АҚШга икки-уч кунлик муддат берди: янги таҳдид янгради

·0·Дунё
Эрон АҚШга икки-уч кунлик муддат берди: янги таҳдид янгради

Эрон Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси АҚШнинг ҳужумлари давом этса, жавоб чоралари кескин кучайтирилишини маълум қилди. Корпус вакилига кўра, яна икки-уч кунлик зарбалардан сўнг «тўлиқ кўламли ҳужум операциялари» бошланиши мумкин.

Бу баёнот АҚШ Марказий қўмондонлиги Эронга қарши янги ҳужумлар тўлқини бошланганини эълон қилган бир пайтда янгради.

Эрон томони нимани маълум қилди?

IRIB давлат телеканали хабарига кўра, Эрон Олий раҳбарининг маслаҳатчиси ва корпуснинг юқори лавозимли амалдори Моҳсин Ризоий АҚШ ҳаракатлари давом этса, Теҳрон жавоб операцияларини кенгайтиришини айтган.

«Агар АҚШ ҳужумлари яна икки-уч кун давом этса, биз тўлиқ кўламли ҳужум операцияларини бошлаймиз», — деди у.

Ризоий эҳтимолий зарбаларнинг кўлами ва аниқ нишонлари ҳақида батафсил маълумот бермаган.

Яқин Шарқ мамлакатларига ҳам огоҳлантириш берилди

Эрон расмийси минтақадаги ҳеч бир давлат Теҳроннинг ҳужумкор ҳаракатларидан ўзини тўлиқ ҳимоя қила олмаслигини таъкидлади.

Бу баёнот АҚШнинг Яқин Шарқдаги ҳарбий базалари ва унга яқин давлатлар учун огоҳлантириш сифатида баҳоланиши мумкин. Бироқ қайси мамлакатлар ёки объектлар назарда тутилгани очиқланмаган.

CENTCOM янги зарбалар бошланганини айтди

Аввалроқ АҚШ Марказий қўмондонлиги — CENTCOM Эронга қарши навбатдаги ҳужумлар тўлқини бошланганини маълум қилган эди.

Қўмондонлик баёнотида операциялар АҚШ президентининг кўрсатмаси асосида амалга оширилаётгани айтилди.

«Бу ҳужумлар Бош қўмондоннинг кўрсатмаси бўйича Эроннинг ҳарбий имкониятларини янада пасайтиришга қаратилган», — дейилади баёнотда.

АҚШ томони ҳам зарбаларнинг аниқ кўлами ва натижалари бўйича тўлиқ маълумот тақдим этмаган.

Минтақада кескинлик яна кучайиши мумкин

Томонларнинг ўзаро кескин баёнотлари Яқин Шарқдаги вазият янада оғирлашиши мумкинлигини кўрсатмоқда.

АҚШ ҳужумларни давом эттирса ва Эрон ваъда қилинган операцияларни бошласа, можаро минтақанинг бошқа давлатларига ҳам таъсир қилиши эҳтимоли ортади. Ҳозирча дипломатик мулоқот ёки кескинликни пасайтириш бўйича янги ташаббуслар ҳақида маълумот берилмаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистон Бош вазири Нарендра Моди мамлакат аҳолисини тозаликка чақирмоқдаҲиндистон Бош вазири Нарендра Моди мамлакат аҳолисини тозаликка чақирмоқдаБугун, 17:28Исроил Ливан жанубидаги учта мактабни вайрон қилдиИсроил Ливан жанубидаги учта мактабни вайрон қилдиБугун, 17:21Туркияда эркак рафиқасининг бурнини тишлаб узиб олдиТуркияда эркак рафиқасининг бурнини тишлаб узиб олдиБугун, 17:18Ҳиндистонда тимсоҳ 12 ёшли болага ҳужум қилдиҲиндистонда тимсоҳ 12 ёшли болага ҳужум қилдиБугун, 16:53Дунёнинг энг мазали таомлари қайси давлатда? Рейтинг эълон қилиндиДунёнинг энг мазали таомлари қайси давлатда? Рейтинг эълон қилиндиБугун, 16:42Хитойда пляжга 100 мингга яқин ўлик балиқлар чиқиб қолди (видео)Хитойда пляжга 100 мингга яқин ўлик балиқлар чиқиб қолди (видео)Бугун, 14:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?