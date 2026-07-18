Трамп ЖЧ-2038 учун кутилмаган мезбонлик ғоясини айтди

·0·Спорт
Трамп ЖЧ-2038 учун кутилмаган мезбонлик ғоясини айтди

АҚШ 2026 йилги жаҳон чемпионатидан кейин яна бир мундиалга мезбонлик қилишга тайёр. Президент Дональд Трампнинг таъкидлашича, мамлакат келгуси турнирни ҳатто Канада ва Мексикасиз ҳам мустақил равишда юқори савияда ўтказа олади.

Бироқ Трамп тилга олган яна бир вариант кўпроқ эътибор тортди — унга кўра, келажакдаги жаҳон чемпионатини АҚШ ва Хитой биргаликда қабул қилиши мумкин.

АҚШ яна бир мундиални қабул қилмоқчи

Дональд Трамп бу ҳақда ФИФА президенти Жанни Инфантино билан ўтказилган қўшма матбуот анжуманида гапирди.

Унинг фикрича, 2026 йилги турнир АҚШнинг йирик спорт мусобақаларини ташкил этиш имкониятини намойиш қилди. Шу сабабли мамлакат келажакда яна бир жаҳон чемпионати учун даъвогар бўлиши мумкин.

Трамп кейинги сафар АҚШ турнирни Канада ва Мексика иштирокисиз, мустақил равишда ўтказишга ҳам тайёрлигини билдирди.

Трамп АҚШ ва Хитой вариантини тилга олди

АҚШ президенти Жанни Инфантино билан муҳокама қилинган яна бир ғоя ҳақида ҳам сўзлаб берди.

«Жанни менга кейинги жаҳон чемпионатини Хитой ва АҚШ биргаликда қабул қилиши мумкинлигини айтди. Футболчилар учун ўйинлар орасидаги парвозлар қисқа ва қулай бўларди. Уларга бу, шубҳасиз, ёққан бўларди», — дея Трампнинг сўзларини келтиради Fox News.

Ҳозирча мазкур таклиф расмий мезбонлик аризаси эмас, балки муҳокама қилинган ғоя сифатида тилга олинмоқда.

Яқин икки мундиал мезбонлари маълум

2030 йилги жаҳон чемпионатининг асосий учрашувларига Испания, Португалия ва Марокаш мезбонлик қилади.

Турнирнинг илк мусобақаси ўтказилганига 100 йил тўлиши муносабати билан айрим баҳслар Жанубий Америкада ҳам ташкил этилади. Уларни Аргентина, Уругвай ва Парагвай қабул қилиши режалаштирилган.

2034 йилги мундиал эса Саудия Арабистонида бўлиб ўтади.

Асосий интрига ЖЧ-2038 атрофида

2038 йилги жаҳон чемпионатининг мезбон мамлакати ҳали аниқланмаган. Шу сабабли яқин йилларда турнирни қабул қилиш истагидаги давлатлар ва эҳтимолий қўшма аризалар сони ортиши мумкин.

АҚШнинг яна бир мундиалга даъвогар бўлиши кутилмаган ҳолат эмас. Аммо Трамп тилга олган АҚШ ва Хитойнинг қўшма мезбонлиги амалга ошса, бу жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг ғайриоддий лойиҳалардан бирига айланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхем ўзининг навбатдаги қимматбаҳо харидини амалга оширмоқда: Савинҳо Лондон йўлидаТоттенхем ўзининг навбатдаги қимматбаҳо харидини амалга оширмоқда: Савинҳо Лондон йўлидаБугун, 17:30«Бавария» Майкл Олисени ушлаб қолиш учун улкан маош тайёрлади«Бавария» Майкл Олисени ушлаб қолиш учун улкан маош тайёрладиБугун, 17:06Реал Мадрид нима сабабдан Матеус Фернандес трансферидан воз кечгани маълум бўлдиРеал Мадрид нима сабабдан Матеус Фернандес трансферидан воз кечгани маълум бўлдиБугун, 16:12Мессини Испания «ўғирлаб кетишига» бир қадам қолган эди...Мессини Испания «ўғирлаб кетишига» бир қадам қолган эди...Бугун, 16:00Андрес Иниеста: Лионель Месси факторини бутунлай йўқ қилишнинг иложи йўқАндрес Иниеста: Лионель Месси факторини бутунлай йўқ қилишнинг иложи йўқБугун, 15:31ЖЧ-2026 финалига тайинловни эшитган Винчич нега йиғлаб юборди?ЖЧ-2026 финалига тайинловни эшитган Винчич нега йиғлаб юборди?Бугун, 15:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди