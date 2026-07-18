Трамп ЖЧ-2038 учун кутилмаган мезбонлик ғоясини айтди
АҚШ 2026 йилги жаҳон чемпионатидан кейин яна бир мундиалга мезбонлик қилишга тайёр. Президент Дональд Трампнинг таъкидлашича, мамлакат келгуси турнирни ҳатто Канада ва Мексикасиз ҳам мустақил равишда юқори савияда ўтказа олади.
Бироқ Трамп тилга олган яна бир вариант кўпроқ эътибор тортди — унга кўра, келажакдаги жаҳон чемпионатини АҚШ ва Хитой биргаликда қабул қилиши мумкин.
АҚШ яна бир мундиални қабул қилмоқчи
Дональд Трамп бу ҳақда ФИФА президенти Жанни Инфантино билан ўтказилган қўшма матбуот анжуманида гапирди.
Унинг фикрича, 2026 йилги турнир АҚШнинг йирик спорт мусобақаларини ташкил этиш имкониятини намойиш қилди. Шу сабабли мамлакат келажакда яна бир жаҳон чемпионати учун даъвогар бўлиши мумкин.
Трамп кейинги сафар АҚШ турнирни Канада ва Мексика иштирокисиз, мустақил равишда ўтказишга ҳам тайёрлигини билдирди.
Трамп АҚШ ва Хитой вариантини тилга олди
АҚШ президенти Жанни Инфантино билан муҳокама қилинган яна бир ғоя ҳақида ҳам сўзлаб берди.
«Жанни менга кейинги жаҳон чемпионатини Хитой ва АҚШ биргаликда қабул қилиши мумкинлигини айтди. Футболчилар учун ўйинлар орасидаги парвозлар қисқа ва қулай бўларди. Уларга бу, шубҳасиз, ёққан бўларди», — дея Трампнинг сўзларини келтиради Fox News.
Ҳозирча мазкур таклиф расмий мезбонлик аризаси эмас, балки муҳокама қилинган ғоя сифатида тилга олинмоқда.
Яқин икки мундиал мезбонлари маълум
2030 йилги жаҳон чемпионатининг асосий учрашувларига Испания, Португалия ва Марокаш мезбонлик қилади.
Турнирнинг илк мусобақаси ўтказилганига 100 йил тўлиши муносабати билан айрим баҳслар Жанубий Америкада ҳам ташкил этилади. Уларни Аргентина, Уругвай ва Парагвай қабул қилиши режалаштирилган.
2034 йилги мундиал эса Саудия Арабистонида бўлиб ўтади.
Асосий интрига ЖЧ-2038 атрофида
2038 йилги жаҳон чемпионатининг мезбон мамлакати ҳали аниқланмаган. Шу сабабли яқин йилларда турнирни қабул қилиш истагидаги давлатлар ва эҳтимолий қўшма аризалар сони ортиши мумкин.
АҚШнинг яна бир мундиалга даъвогар бўлиши кутилмаган ҳолат эмас. Аммо Трамп тилга олган АҚШ ва Хитойнинг қўшма мезбонлиги амалга ошса, бу жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг ғайриоддий лойиҳалардан бирига айланади.
…