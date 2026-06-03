Гарри Кейн ўзини Олтин тўп учун асосий номзодлардан бири деб ҳисобламоқда

·59·Спорт
Гарри Кейн ўзини Олтин тўп учун асосий номзодлардан бири деб ҳисобламоқда

Бавария ҳужумчиси Гарри Кейн якунланган мавсумдаги ажойиб натижаларидан сўнг ўзини нуфузли "Олтин тўп" мукофотига асосий даъвогарлардан бири деб билишини маълум қилди. Англиялик тўпурар ЛЪEқуипе нашрига берган интервюсида ўзининг голлари ва жамоавий ютуқлари уни ушбу совринга яқинлаштирганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

"Бу мавсумда киритган голларим ва қўлга киритган совринларимни ҳисобга олса, мен пойгада бор деб ўйлайман. Айниқса, Англия терма жамоаси АҚШ, Мексика ва Канадада ўтадиган Жаҳон чемпионатида ғолиб чиқса, соврин инглиз футболчисига насиб этишини тасаввур қилиш қийин эмас", — деди 32 ёшли ҳужумчи.

Кейн Бавария сафида барча мусобақаларда 61 та гол уришга муваффақ бўлди. У бу натижани Лионель Месси ва Криштиану Роналдо даражасидаги кўрсаткич деб ҳисоблайди. "60 талик довондан ўтганингиздан сўнг, сиз Лионель Месси ва Криштиану Роналдо билан бир хил стратосферага чиқасиз. Бир пайтлар уларнинг рақамлари мен учун етиб бўлмасдек туюларди", — дея қўшимча қилди у.

Шунингдек, ҳужумчи Англия терма жамоасининг янги бош мураббийи Томас Тухел ҳақида ҳам ижобий фикр билдирди. Кейн Мюнхен клубидаги фаолияти давомида мутахассис билан ишлаш унга ёққанини ва унинг ғоялари терма жамоага муваффақият келтиришига ишонишини айтди.

"Олтин тўп" топшириш маросими 26-октабр куни Лондонда бўлиб ўтади. Гарри Кейн ўзининг туғилган шаҳрида ушбу мукофотни қўлга киритиш у учун ўзгача рамзий маънога эга бўлишини яширмади.

Гарри КейнБаварияОлтин ТўпТомас ТухельАнглия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди