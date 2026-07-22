«Рубин» клуби Жаҳонгир Ўрозовга шартнома таклиф қилди: тафсилотлар...
Россия Премьер-лигасида иштирок этаётган Қозоннинг «Рубин» клуби Самарқанднинг «Динамо» жамоаси ва Ўзбекистон миллий терма жамоаси марказий ҳимоячиси Жаҳонгир Ўрозовга жиддий қизиқиш билдирмоқда.
Zamin.uz Sport24.ru нашри маълумотига таяниб, ушбу трансфер музокаралари ва 22 ёшли истеъдодли ҳимоячининг кўрсаткичлари тафсилотини тақдим этади.
4 йиллик шартнома ва трансфер музокаралари
Манба хабарига кўра, Россия клуби ўзбекистонлик 22 ёшли ҳимоячига 4 йиллик расмий шартнома таклиф қилган.
Музокаралар: Ҳозирда «Рубин» ва «Динамо» (Самарқанд) раҳбарияти ўртасида трансфер маблағи бўйича музокаралар давом этмоқда.
Бозор қиймати: Transfermarkt портали Жаҳонгир Ўрозовнинг бозор қийматини тахминан 600 минг еврога баҳоламоқда.
Клубдаги статистикаси: Жорий мавсумда у Самарқанднинг «Динамо» таркибида 11 та учрашувда майдонга тушиб, 1 маротаба сариқ карточка олган.
Мутахассислар эътирофи: Жаҳонгир Ўрозов сўнгги йилларда ўзбек футболида етишиб чиққан энг истиқболли марказий ҳимоячилардан бири ҳисобланади. 190 сантиметр бўйга эга футболчи ҳаводаги курашларда жуда ишончли ўйнайди ва майдоннинг чуқур қисмидан туриб жамоа ҳужумларини бошлаб бериш маҳоратига эга.
Жаҳонгир Ўрозов ЖЧ-2026да қандай ҳаракат қилди?
2026 йилги Жаҳон чемпионатида Жаҳонгир Ўрозов Ўзбекистон миллий терма жамоасининг гуруҳ босқичидаги барча 3 та ўйинида — Колумбия, Португалия ва Конго Демократик Республикасига қарши баҳсларда майдонга тушди.
Майдондаги вақти: У 2 та баҳсни асосий таркибда бошлади ва 1 та ўйинда захирадан майдонга тушди (умумий ҳисобда ~210 дақиқа).
Баҳоси: Sofascore талқинига кўра, унинг мундиалдаги ўртача баҳоси 6,5 баллни ташкил этди.
Конго ДРга қарши ўйин: Мутахассислар айнан Конгога қарши баҳсда Ўрозовнинг ўйинини алоҳида эътироф этишди — у ушбу учрашувда 7 маротаба тўпни хавфли ҳудуддан муваффақиятли чиқариб юборди ва ҳаводаги курашларда юқори самарадорлик кўрсатди.
Интизом: Мундиал давомида ҳимоячи бирор марта ҳам огоҳлантириш (сариқ/қизил карточка) олмади.
Жаҳонгир Ўрозов: Ўйинчи профили ва ЖЧ-2026 статистикаси
Кўрсаткич
Тафсилотлар
Ёши / Бўйи
22 ёш / 190 см
Жорий клуби
«Динамо» (Самарқанд)
Тахминий трансфер нархи
600,000 € (Transfermarkt)
ЖЧ-2026даги ўйинлари
3 та ўйин (2 та асосий таркибда, 1 та захирадан)
ЖЧ-2026даги дақиқалари
~210 дақиқа
ЖЧ-2026 ўртача баҳоси
6.5 (Sofascore)
Таклиф қилинган шартнома
4 йил («Рубин» Қозон)
Агар клублар трансфер суммага келишиб олишса, Жаҳонгир Ўрозов ўз фаолиятини Россия Премьер-лигасида давом эттиради.
…