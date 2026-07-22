«Рубин» клуби Жаҳонгир Ўрозовга шартнома таклиф қилди: тафсилотлар...

·27·Спорт
«Рубин» клуби Жаҳонгир Ўрозовга шартнома таклиф қилди: тафсилотлар...

Россия Премьер-лигасида иштирок этаётган Қозоннинг «Рубин» клуби Самарқанднинг «Динамо» жамоаси ва Ўзбекистон миллий терма жамоаси марказий ҳимоячиси Жаҳонгир Ўрозовга жиддий қизиқиш билдирмоқда.

Zamin.uz Sport24.ru нашри маълумотига таяниб, ушбу трансфер музокаралари ва 22 ёшли истеъдодли ҳимоячининг кўрсаткичлари тафсилотини тақдим этади.

4 йиллик шартнома ва трансфер музокаралари

Манба хабарига кўра, Россия клуби ўзбекистонлик 22 ёшли ҳимоячига 4 йиллик расмий шартнома таклиф қилган.

  • Музокаралар: Ҳозирда «Рубин» ва «Динамо» (Самарқанд) раҳбарияти ўртасида трансфер маблағи бўйича музокаралар давом этмоқда.

  • Бозор қиймати: Transfermarkt портали Жаҳонгир Ўрозовнинг бозор қийматини тахминан 600 минг еврога баҳоламоқда.

  • Клубдаги статистикаси: Жорий мавсумда у Самарқанднинг «Динамо» таркибида 11 та учрашувда майдонга тушиб, 1 маротаба сариқ карточка олган.

Мутахассислар эътирофи: Жаҳонгир Ўрозов сўнгги йилларда ўзбек футболида етишиб чиққан энг истиқболли марказий ҳимоячилардан бири ҳисобланади. 190 сантиметр бўйга эга футболчи ҳаводаги курашларда жуда ишончли ўйнайди ва майдоннинг чуқур қисмидан туриб жамоа ҳужумларини бошлаб бериш маҳоратига эга.

Жаҳонгир Ўрозов ЖЧ-2026да қандай ҳаракат қилди?

2026 йилги Жаҳон чемпионатида Жаҳонгир Ўрозов Ўзбекистон миллий терма жамоасининг гуруҳ босқичидаги барча 3 та ўйинида — Колумбия, Португалия ва Конго Демократик Республикасига қарши баҳсларда майдонга тушди.

  • Майдондаги вақти: У 2 та баҳсни асосий таркибда бошлади ва 1 та ўйинда захирадан майдонга тушди (умумий ҳисобда ~210 дақиқа).

  • Баҳоси: Sofascore талқинига кўра, унинг мундиалдаги ўртача баҳоси 6,5 баллни ташкил этди.

  • Конго ДРга қарши ўйин: Мутахассислар айнан Конгога қарши баҳсда Ўрозовнинг ўйинини алоҳида эътироф этишди — у ушбу учрашувда 7 маротаба тўпни хавфли ҳудуддан муваффақиятли чиқариб юборди ва ҳаводаги курашларда юқори самарадорлик кўрсатди.

  • Интизом: Мундиал давомида ҳимоячи бирор марта ҳам огоҳлантириш (сариқ/қизил карточка) олмади.

Жаҳонгир Ўрозов: Ўйинчи профили ва ЖЧ-2026 статистикаси

Кўрсаткич

Тафсилотлар

Ёши / Бўйи

22 ёш / 190 см

Жорий клуби

«Динамо» (Самарқанд)

Тахминий трансфер нархи

600,000 € (Transfermarkt)

ЖЧ-2026даги ўйинлари

3 та ўйин (2 та асосий таркибда, 1 та захирадан)

ЖЧ-2026даги дақиқалари

~210 дақиқа

ЖЧ-2026 ўртача баҳоси

6.5 (Sofascore)

Таклиф қилинган шартнома

4 йил («Рубин» Қозон)

Агар клублар трансфер суммага келишиб олишса, Жаҳонгир Ўрозов ўз фаолиятини Россия Премьер-лигасида давом эттиради.

Рубин ҚозонЖаҳонгир ЎрозовДинамо СамарқандЎзбекистонТрансфермаркт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямалнинг қайлиғи Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳақоратлар ҳақида гапирдиЛамине Ямалнинг қайлиғи Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳақоратлар ҳақида гапирдиБугун, 00:1241 ёшли Модрич «Милан»да яна бир мавсум қолади41 ёшли Модрич «Милан»да яна бир мавсум қоладиБугун, 00:10ЕЧЛ саралаши. Раҳмоналиевнинг голи бекор қилинди, «Сабаҳ» барибир ютдиЕЧЛ саралаши. Раҳмоналиевнинг голи бекор қилинди, «Сабаҳ» барибир ютдиБугун, 00:08Скалони Аргентина миллий жамоасидан кетиши мумкин: икки номзод маълумСкалони Аргентина миллий жамоасидан кетиши мумкин: икки номзод маълумБугун, 00:04Эрлинг Холанд 24 ёшини нишонлади: Манчестер Сити юлдузи таътилда куч тўпламоқдаЭрлинг Холанд 24 ёшини нишонлади: Манчестер Сити юлдузи таътилда куч тўпламоқдаКеча, 23:57Неймар катта футболдаги фаолиятини давом эттирмоқда: Бразилиялик юлдуз Сантос машғулотларига қайтдиНеймар катта футболдаги фаолиятини давом эттирмоқда: Бразилиялик юлдуз Сантос машғулотларига қайтдиКеча, 23:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"