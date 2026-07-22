41 ёшли Модрич «Милан»да яна бир мавсум қолади
«Милан» тажрибали яримҳимоячи Лука Модрич билан ҳамкорликни давом эттиришга яқин турибди. Инсайдер Фабрицио Романо маълумотига кўра, томонлар шартномани яна бир мавсумга узайтириш бўйича оғзаки келишувга эришган.
Расмий ҳужжатлар ҳали имзоланмаган бўлса-да, хорватиялик футболчининг «россонери» сафида қолиши кутилмоқда. Сентябрь ойида 41 ёшни қарши оладиган Модрич юқори даражадаги фаолиятини давом эттириш ниятида.
Томонлар оғзаки келишиб олди
Манбага кўра, «Милан» раҳбарияти ва Лука Модрич ўртасидаги музокаралар ижобий якунланган. Футболчи яна бир мавсум давомида Италия клуби шарафини ҳимоя қилишга розилик билдирган.
Ҳозирча гап оғзаки келишув ҳақида кетмоқда. Томонлар яқин вақт ичида шартномани расман имзолаши ва клуб бу ҳақда баёнот бериши кутилмоқда.
Шу сабаб расмий тасдиқ эълон қилингунига қадар келишувни тўлиқ якунланган трансфер жараёни сифатида қабул қилишга шошилмаслик лозим.
Ёш Модричга тўсиқ бўлмаяпти
Лука Модрич сентябрь ойида 41 ёшга тўлади. Шунга қарамай, тажрибали яримҳимоячи катта футболда қолиш ва юқори савияда ўйнашни давом эттиришни режалаштирмоқда.
Унинг ўйинни ўқиш қобилияти, тўп билан ишлаш маҳорати ва катта учрашувлардаги тажрибаси «Милан» учун муҳим омил ҳисобланади.
Модричнинг яна бир мавсум қолиши жамоадаги ёш футболчилар учун ҳам катта мактаб бўлиши мумкин. У узоқ йиллик фаолияти давомида энг юқори даражадаги мусобақаларда қатнашиб, катта тажриба тўплаган.
«Милан» тажрибани сақлаб қолмоқда
«Россонери»нинг Модрич билан шартномани узайтириш қарори клубнинг таркибда тажрибали етакчиларни сақлаб қолиш истагини кўрсатади.
Яримҳимоячи майдондаги ҳаракатларидан ташқари, кийиниш хонасидаги нуфузи ва масъулиятли вазиятлардаги хотиржамлиги билан ҳам жамоага ёрдам бериши мумкин.
Айниқса, узоқ мавсум давомида турли мусобақаларда иштирок этадиган клуб учун тажрибали футболчининг таркибда бўлиши муҳим аҳамият касб этади.
Расмий эълон кутилмоқда
Ҳозирча «Милан» шартнома узайтирилганини расман маълум қилгани йўқ. Бироқ Фабрицио Романо хабарига кўра, томонлар ўртасида жиддий тўсиқ қолмаган.
Агар келишув имзоланса, Лука Модрич 41 ёшида ҳам Европанинг етакчи чемпионатларидан бирида фаолиятини давом эттиради.
Энди мухлислар клубнинг расмий баёнотини кутмоқда. Модричнинг «Милан»да яна бир мавсум қолиши футболда ёшдан кўра маҳорат, тажриба ва профессионализм муҳимроқ эканини яна бир бор кўрсатиши мумкин.
…