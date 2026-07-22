41 ёшли Модрич «Милан»да яна бир мавсум қолади

·28·Спорт
41 ёшли Модрич «Милан»да яна бир мавсум қолади

«Милан» тажрибали яримҳимоячи Лука Модрич билан ҳамкорликни давом эттиришга яқин турибди. Инсайдер Фабрицио Романо маълумотига кўра, томонлар шартномани яна бир мавсумга узайтириш бўйича оғзаки келишувга эришган.

Расмий ҳужжатлар ҳали имзоланмаган бўлса-да, хорватиялик футболчининг «россонери» сафида қолиши кутилмоқда. Сентябрь ойида 41 ёшни қарши оладиган Модрич юқори даражадаги фаолиятини давом эттириш ниятида.

Томонлар оғзаки келишиб олди

Манбага кўра, «Милан» раҳбарияти ва Лука Модрич ўртасидаги музокаралар ижобий якунланган. Футболчи яна бир мавсум давомида Италия клуби шарафини ҳимоя қилишга розилик билдирган.

Ҳозирча гап оғзаки келишув ҳақида кетмоқда. Томонлар яқин вақт ичида шартномани расман имзолаши ва клуб бу ҳақда баёнот бериши кутилмоқда.

Шу сабаб расмий тасдиқ эълон қилингунига қадар келишувни тўлиқ якунланган трансфер жараёни сифатида қабул қилишга шошилмаслик лозим.

Ёш Модричга тўсиқ бўлмаяпти

Лука Модрич сентябрь ойида 41 ёшга тўлади. Шунга қарамай, тажрибали яримҳимоячи катта футболда қолиш ва юқори савияда ўйнашни давом эттиришни режалаштирмоқда.

Унинг ўйинни ўқиш қобилияти, тўп билан ишлаш маҳорати ва катта учрашувлардаги тажрибаси «Милан» учун муҳим омил ҳисобланади.

Модричнинг яна бир мавсум қолиши жамоадаги ёш футболчилар учун ҳам катта мактаб бўлиши мумкин. У узоқ йиллик фаолияти давомида энг юқори даражадаги мусобақаларда қатнашиб, катта тажриба тўплаган.

«Милан» тажрибани сақлаб қолмоқда

«Россонери»нинг Модрич билан шартномани узайтириш қарори клубнинг таркибда тажрибали етакчиларни сақлаб қолиш истагини кўрсатади.

Яримҳимоячи майдондаги ҳаракатларидан ташқари, кийиниш хонасидаги нуфузи ва масъулиятли вазиятлардаги хотиржамлиги билан ҳам жамоага ёрдам бериши мумкин.

Айниқса, узоқ мавсум давомида турли мусобақаларда иштирок этадиган клуб учун тажрибали футболчининг таркибда бўлиши муҳим аҳамият касб этади.

Расмий эълон кутилмоқда

Ҳозирча «Милан» шартнома узайтирилганини расман маълум қилгани йўқ. Бироқ Фабрицио Романо хабарига кўра, томонлар ўртасида жиддий тўсиқ қолмаган.

Агар келишув имзоланса, Лука Модрич 41 ёшида ҳам Европанинг етакчи чемпионатларидан бирида фаолиятини давом эттиради.

Энди мухлислар клубнинг расмий баёнотини кутмоқда. Модричнинг «Милан»да яна бир мавсум қолиши футболда ёшдан кўра маҳорат, тажриба ва профессионализм муҳимроқ эканини яна бир бор кўрсатиши мумкин.

Лука МодричАС МиланФабрицио Романо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Рубин» клуби Жаҳонгир Ўрозовга шартнома таклиф қилди: тафсилотлар...«Рубин» клуби Жаҳонгир Ўрозовга шартнома таклиф қилди: тафсилотлар...Бугун, 00:39Ламине Ямалнинг қайлиғи Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳақоратлар ҳақида гапирдиЛамине Ямалнинг қайлиғи Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳақоратлар ҳақида гапирдиБугун, 00:12ЕЧЛ саралаши. Раҳмоналиевнинг голи бекор қилинди, «Сабаҳ» барибир ютдиЕЧЛ саралаши. Раҳмоналиевнинг голи бекор қилинди, «Сабаҳ» барибир ютдиБугун, 00:08Скалони Аргентина миллий жамоасидан кетиши мумкин: икки номзод маълумСкалони Аргентина миллий жамоасидан кетиши мумкин: икки номзод маълумБугун, 00:04Эрлинг Холанд 24 ёшини нишонлади: Манчестер Сити юлдузи таътилда куч тўпламоқдаЭрлинг Холанд 24 ёшини нишонлади: Манчестер Сити юлдузи таътилда куч тўпламоқдаКеча, 23:57Неймар катта футболдаги фаолиятини давом эттирмоқда: Бразилиялик юлдуз Сантос машғулотларига қайтдиНеймар катта футболдаги фаолиятини давом эттирмоқда: Бразилиялик юлдуз Сантос машғулотларига қайтдиКеча, 23:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"