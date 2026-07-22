Сунъий интеллект пойгаси: Кўнгилочар иловалар қандай қилиб ягона платформага айланмоқда?

·0·Техно
Сунъий интеллект пойгаси: Кўнгилочар иловалар қандай қилиб ягона платформага айланмоқда?

Рақамли технологиялар оламида йирик кўнгилочар платформалар ўртасидаги рақобат янги босқичга чиқди. Агар аввалари компаниялар муайян бир формат — мусиқа, видео ёки подкастлар бўйича етакчилик учун курашган бўлса, бугун сунъий интеллект (AI) ёрдамида барча турдаги контентни ўзида жамлаган “универсал иловалар” даври бошланмоқда. Бу тенденция фойдаланувчининг бўш вақтини тўлиқ эгаллашга қаратилган стратегик ҳаракатдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, кўнгилочар иловалар бозори ўзининг тўйинганлик нуқтасига етган. Эндиликда платформалар янги обуначилар ортидан қувишдан кўра, мавжуд фойдаланувчиларнинг илова ичида ўтказадиган вақтини ва ундан келадиган даромадни оширишга эътибор қаратмоқда. Сунъий интеллект эса ушбу жараёнда асосий воситага айланди: у турли форматдаги контентларни бошқаришни осонлаштиради ва фойдаланувчига айнан унга ёқадиган нарсани тавсия қилиш имконини беради.

Netflix ва Spotify: Фильмлардан ўйинлар ва китобларгача

Netflix ушбу ўзгаришларнинг яққол намунасидир. Сўнгги йилларда сервис фақат кино ва сериаллар билан чекланиб қолмай, ўз платформасига видеоўйинлар, жонли спорт трансляциялари, қисқа видеолар ва подкастларни ҳам қўшди. Компаниянинг мақсади — фойдаланувчи телевизор кўришни истамаган пайтда ҳам, масалан, ижтимоий тармоқларни варақлаш ўрнига Netflix иловасида қолишини таъминлашдир.

Spotify ҳам ўзининг дастлабки “мусиқа сервиси” деган номидан узоқлашмоқда. Бугунги кунда ушбу платформада нафақат аудио, балки видео-подкастлар, турли сўровномалар, ҳикоялар (сториес) ва ҳатто фитнес машғулотлари ҳам мавжуд. Шунингдек, компания аудиокитоблар ва босма китоблар савдосини ҳам йўлга қўйган бўлиб, бу уни тўлақонли кўнгилочар марказга айлантирмоқда.

YouTube ва TikTok: Форматлар чегараси йўқолмоқда

YouTube платформаси ҳам ўз навбатида TikTok билан рақобатлашиш учун Шорт-видеоларни жорий қилди. Шу билан бирга, у подкастлар, ўйинлар, харидлар ва янгиликлар учун алоҳида бўлимлар яратди. Мутахассисларнинг фикрича, яқин келажакда YouTube ТВ ва YouTube Мусик хизматларининг асосий иловага тўлиқ интеграция қилиниши ва ягона обуна пакети остида сотилиши фақат вақт масаласидир.

Ҳатто қисқа видеолар қироли бўлган TikTok ҳам кенгайишдан тўхтамаяпти. Платформа узоқ давом этадиган видеолар, саёҳатларни режалаштириш, чипталар сотиб олиш ва маҳаллий жойларни ўрганиш каби функцияларни қўшмоқда. TikTok Pro Эвентс орқали эса йирик спорт тадбирлари, жумладан, FIFA Жаҳон чемпионати каби мусобақаларни ёритишга ҳаракат қилмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, замонавий иловалар ўртасидаги фарқлар тобора йўқолиб бормоқда. Эндиликда рақобат контент форматида эмас, балки сунъий интеллект ёрдамида фойдаланувчига тақдим этиладиган шахсий тавсияларнинг аниқлигида намоён бўлади. AI қанчалик мукаммал ишласа, фойдаланувчи ўзига керакли маълумот ёки ўйин-кулгини бошқа иловалардан қидирмайди.

ТехнологияСунъий ИнтеллектNetflixSpotifyYouTube
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойнинг АГИБОТ компанияси тўртта янги ақлли роботни тақдим этдиХитойнинг АГИБОТ компанияси тўртта янги ақлли роботни тақдим этдиБугун, 00:55Жакк Дорсей корпоратив мулоқотда инқилоб қилмоқчи: Янги Бузз платформаси тақдим этилдиЖакк Дорсей корпоратив мулоқотда инқилоб қилмоқчи: Янги Бузз платформаси тақдим этилдиБугун, 00:50Сунъий интелект ягона якун эмас: Олимлар цивилизациялар тақдирининг янги моделини ишлаб чиқдиСунъий интелект ягона якун эмас: Олимлар цивилизациялар тақдирининг янги моделини ишлаб чиқдиБугун, 00:26Tesla Флорида штатида ҳайдовчисиз роботакси синовларини кенгайтирмоқдаTesla Флорида штатида ҳайдовчисиз роботакси синовларини кенгайтирмоқдаКеча, 23:58Bombardier Global 8000: Конкорде давридан кейинги энг тезкор йўловчи самолётиBombardier Global 8000: Конкорде давридан кейинги энг тезкор йўловчи самолётиКеча, 23:55Эинриде компанияси 38 миллион долларга Флиптурн стартапини сотиб олдиЭинриде компанияси 38 миллион долларга Флиптурн стартапини сотиб олдиКеча, 23:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди