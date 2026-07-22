Сунъий интелект ягона якун эмас: Олимлар цивилизациялар тақдирининг янги моделини ишлаб чиқди

·18·Техно
Сунъий интелект ягона якун эмас: Олимлар цивилизациялар тақдирининг янги моделини ишлаб чиқди

Инсоният келажаги фақатгина технологик юксалиш ёки мутлақ таназзулдан иборат эмас. Олимлар томонидан ишлаб чиқилган янги гибрид модел технологик цивилизацияларнинг ривожланиш йўли биз ўйлагандан кўра мураккаброқ эканини кўрсатди. Тадқиқотга кўра, жамиятлар такрорий инқирозлар, таназзул ва қайта тикланиш босқичларини босиб ўтиши мумкин, бу эса сунъий интеллект (AI) ёки глобал ҳалокат ягона якуний нуқта эмаслигидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тадқиқотчилар 1000 йиллик даврни қамраб олувчи 10 хил ривожланиш сценарийсини моделлаштиришди. Бунда нафақат ташқи таҳдидлар, балки ички омиллар — ресурсларни сарфлаш даражаси, бошқарув сифати ва инқироздан кейин ўзини тиклаш қобилияти асосий мезон қилиб олинди. Мазкур модел детерминистик ҳисоб-китоблар ва тасодифий ўзгаришларни бирлаштирган ҳолда, цивилизациянинг узоқ муддатли яшовчанлигини таҳлил қилади.

Ресурслар ва тикланиш қобилияти

Тадқиқотнинг энг муҳим кўрсаткичи "фаоллик улуши" деб номланди. Бу кўрсаткич цивилизациянинг юқори технологик даражани сақлаб қолиш вақтини англатади. Турли сценарийларда бу рақам 0,38 дан 1,00 гача ўзгарган. Яни, айрим жамиятлар деярли узлуксиз ривожланса, бошқалари тез-тез технологик имкониятларини йўқотиб, сўнгра уларни нолдан тиклашга мажбур бўлган.

Ixbt.com маълумотига кўра, цивилизациянинг барқарорлигига энг кучли таъсир кўрсатувчи омил — бу ресурсларнинг тугаш тезлигидир. Олимлар глобал хавф-хатарларнинг олдини олишдан кўра, ресурсларни меъёрида истеъмол қилиш жамиятнинг омон қолиши учун муҳимроқ эканини аниқлашди. Бу эса бугунги кунда глобал экологик ва энергетик муаммолар билан курашаётган инсоният учун жиддий сигналдир.

Коинотдаги "жимжитлик" сири

Ушбу модел нафақат Ер келажаги, балки ўзга сайёралик цивилизацияларни излаш (СEТИ) лойиҳалари учун ҳам янги қарашларни тақдим этади. Агар цивилизациялар мунтазам равишда фаол ва нофаол ҳолатларга ўтиб турса, коинотдан сигналлар келмаётгани у ерда ҳаёт йўқлигини англатмайди. Шунчаки, ўша цивилизация айни дамда навбатдаги таназзул ёки тикланиш босқичида бўлиши мумкин.

Экспертларнинг таъкидлашича, технологик жамиятларнинг тақдири фақатгина кутилмаган фалокатларга боғлиқ эмас. Асосий масъулият ресурсларни бошқариш ва инқирозлардан тўғри хулоса чиқара олиш қобилиятида ётади. Модел инсониятга аниқ бир башорат бермайди, бироқ барқарор келажак қуриш учун қайси йўналишларга эътибор қаратиш лозимлигини кўрсатиб беради.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, технологик тараққиёт чўққисига чиқиш — бу якуний ғалаба эмас. Ҳақиқий муваффақият ўша даражани сақлаб қолиш ва муқаррар инқирозлардан кейин яна оёққа тура олиш санъатидир. Инсоният учун ChatGPT ёки бошқа илғор технологиялар қанчалик муҳим бўлса, табиат билан уйғунликда яшаш ҳам шунчалик ҳаётий заруратдир.

ЦивилизацияТехнологияКелажакТадқиқотРесурслар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект пойгаси: Кўнгилочар иловалар қандай қилиб ягона платформага айланмоқда?Сунъий интеллект пойгаси: Кўнгилочар иловалар қандай қилиб ягона платформага айланмоқда?Бугун, 00:59Хитойнинг АГИБОТ компанияси тўртта янги ақлли роботни тақдим этдиХитойнинг АГИБОТ компанияси тўртта янги ақлли роботни тақдим этдиБугун, 00:55Жакк Дорсей корпоратив мулоқотда инқилоб қилмоқчи: Янги Бузз платформаси тақдим этилдиЖакк Дорсей корпоратив мулоқотда инқилоб қилмоқчи: Янги Бузз платформаси тақдим этилдиБугун, 00:50Tesla Флорида штатида ҳайдовчисиз роботакси синовларини кенгайтирмоқдаTesla Флорида штатида ҳайдовчисиз роботакси синовларини кенгайтирмоқдаКеча, 23:58Bombardier Global 8000: Конкорде давридан кейинги энг тезкор йўловчи самолётиBombardier Global 8000: Конкорде давридан кейинги энг тезкор йўловчи самолётиКеча, 23:55Эинриде компанияси 38 миллион долларга Флиптурн стартапини сотиб олдиЭинриде компанияси 38 миллион долларга Флиптурн стартапини сотиб олдиКеча, 23:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди