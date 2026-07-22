Хитойнинг АГИБОТ компанияси тўртта янги ақлли роботни тақдим этди
Хитой робототехника саноати жадал ривожланишда давом этмоқда. Шанхайда бўлиб ўтган Бутунжаҳон сунъий интеллект конференцияси (ВАИК 2026) доирасида АГИБОТ компанияси ўзининг энг сўнгги ишланмаларини намойиш этди. Тақдимотда тўртта янги қурилма — гуманоид роботлар, саноат моделлари ва юқори аниқликдаги роботлаштирилган қўл омма эътиборига ҳавола қилинди. Шу билан бирга, компания ўзининг 15 000-роботини ишлаб чиқарганини расман эълон қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тақдимотнинг асосий юлдузи A3 Ultra гуманоид роботи бўлди. Бўйи 1,74 метрни ташкил этувчи ушбу робот 51 даражали эркинликка эга бўлиб, инсон ҳаракатларини юқори аниқликда такрорлай олади. Ҳар бир қўли билан 5 килограммгача юк кўтара оладиган ушбу модел бир марта қувватланиш орқали 8 соатгача узлуксиз ишлайди. Энг эътиборли жиҳати, робот NVIDIA Тор ҳисоблаш платформаси, лидар ва турли камералар билан жиҳозланган бўлиб, у атроф-муҳитни мустақил таҳлил қила олади.
Саноат ва таълим учун махсус ечимларАГИБОТ нафақат универсал гуманоидлар, балки тор доирадаги вазифалар учун ҳам янги қурилмаларни тақдим этди. Саноат корхоналари учун мўлжалланган G2 Max модели юкларни ташиш ва уларни паллетларга жойлаштириш функцияси билан ажралиб туради. Таълим соҳаси учун эса X2 ЭДУ платформаси ишлаб чиқилган. Очиқ аппарат архитектурасига эга ушбу модел олий ўқув юртлари ва лабораторияларга қўшимча датчиклар ҳамда ҳисоблаш модулларини ўрнатиш имконини беради.
Технологик янгиликлар орасида ОмниҲанд 3 Ultra-М роботлаштирилган кисти алоҳида аҳамиятга эга. Ушбу қурилма 20 та фаол эркинлик даражасига эга бўлиб, компьютер кўриш тизимига асосланган тактил датчиклар билан таъминланган. Бу роботга нарсаларни худди инсон қўли каби сезиш ва уларни эҳтиёткорлик билан ушлаш имконини беради. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу кист 5 килограммгача бўлган буюмларни бемалол кўтара олади.
Амалиётда қўлланиш ва самарадорликКомпания ўз роботларининг реал ишлаб чиқаришдаги самарадорлигини ҳам исботлаб берди. Масалан, Лонгчеер Течнологй заводида гуманоид роботлар планшетлар сифатини назорат қилиш, эҳтиёт қисмларни ташиш ва синов ускуналарини бошқариш билан шуғулланмоқда. Роботлаштирилган линияни жорий этиш учун бор-йўғи 36 соат вақт сарфланган бўлиб, ҳозирда роботлар бир сменада 3 000 тагача планшет ишлаб чиқаришга кўмаклашмоқда.
АГИБОТ вакилларининг таъкидлашича, уларнинг қурилмалари нафақат заводларда, балки туризм, транспорт ва хизмат кўрсатиш соҳаларида ҳам фаол қўлланилмоқда. Роботлар аэропорт ва вокзалларда йўловчиларга навигация бўйича ёрдам бериши, ташриф буюрувчиларни ахборот билан таъминлаши мумкин. Бу эса инсон омилини камайтириш ва хизмат кўрсатиш тезлигини ошириш имконини беради.
Ўзбекистон каби жадал саноатлашиб бораётган мамлакатлар учун бундай технологиялар келажакда ишлаб чиқариш унумдорлигини ошириш ва логистика жараёнларини автоматлаштиришда муҳим аҳамият касб этиши мумкин. Хитойлик муҳандисларнинг ушбу ютуқлари роботларнинг кундалик ҳаётимизга янада яқинлашаётганидан далолат беради.
…