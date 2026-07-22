Хитойнинг АГИБОТ компанияси тўртта янги ақлли роботни тақдим этди

·0·Техно
Хитойнинг АГИБОТ компанияси тўртта янги ақлли роботни тақдим этди

Хитой робототехника саноати жадал ривожланишда давом этмоқда. Шанхайда бўлиб ўтган Бутунжаҳон сунъий интеллект конференцияси (ВАИК 2026) доирасида АГИБОТ компанияси ўзининг энг сўнгги ишланмаларини намойиш этди. Тақдимотда тўртта янги қурилма — гуманоид роботлар, саноат моделлари ва юқори аниқликдаги роботлаштирилган қўл омма эътиборига ҳавола қилинди. Шу билан бирга, компания ўзининг 15 000-роботини ишлаб чиқарганини расман эълон қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тақдимотнинг асосий юлдузи A3 Ultra гуманоид роботи бўлди. Бўйи 1,74 метрни ташкил этувчи ушбу робот 51 даражали эркинликка эга бўлиб, инсон ҳаракатларини юқори аниқликда такрорлай олади. Ҳар бир қўли билан 5 килограммгача юк кўтара оладиган ушбу модел бир марта қувватланиш орқали 8 соатгача узлуксиз ишлайди. Энг эътиборли жиҳати, робот NVIDIA Тор ҳисоблаш платформаси, лидар ва турли камералар билан жиҳозланган бўлиб, у атроф-муҳитни мустақил таҳлил қила олади.

Саноат ва таълим учун махсус ечимлар

АГИБОТ нафақат универсал гуманоидлар, балки тор доирадаги вазифалар учун ҳам янги қурилмаларни тақдим этди. Саноат корхоналари учун мўлжалланган G2 Max модели юкларни ташиш ва уларни паллетларга жойлаштириш функцияси билан ажралиб туради. Таълим соҳаси учун эса X2 ЭДУ платформаси ишлаб чиқилган. Очиқ аппарат архитектурасига эга ушбу модел олий ўқув юртлари ва лабораторияларга қўшимча датчиклар ҳамда ҳисоблаш модулларини ўрнатиш имконини беради.

Технологик янгиликлар орасида ОмниҲанд 3 Ultra-М роботлаштирилган кисти алоҳида аҳамиятга эга. Ушбу қурилма 20 та фаол эркинлик даражасига эга бўлиб, компьютер кўриш тизимига асосланган тактил датчиклар билан таъминланган. Бу роботга нарсаларни худди инсон қўли каби сезиш ва уларни эҳтиёткорлик билан ушлаш имконини беради. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу кист 5 килограммгача бўлган буюмларни бемалол кўтара олади.

Амалиётда қўлланиш ва самарадорлик

Компания ўз роботларининг реал ишлаб чиқаришдаги самарадорлигини ҳам исботлаб берди. Масалан, Лонгчеер Течнологй заводида гуманоид роботлар планшетлар сифатини назорат қилиш, эҳтиёт қисмларни ташиш ва синов ускуналарини бошқариш билан шуғулланмоқда. Роботлаштирилган линияни жорий этиш учун бор-йўғи 36 соат вақт сарфланган бўлиб, ҳозирда роботлар бир сменада 3 000 тагача планшет ишлаб чиқаришга кўмаклашмоқда.

АГИБОТ вакилларининг таъкидлашича, уларнинг қурилмалари нафақат заводларда, балки туризм, транспорт ва хизмат кўрсатиш соҳаларида ҳам фаол қўлланилмоқда. Роботлар аэропорт ва вокзалларда йўловчиларга навигация бўйича ёрдам бериши, ташриф буюрувчиларни ахборот билан таъминлаши мумкин. Бу эса инсон омилини камайтириш ва хизмат кўрсатиш тезлигини ошириш имконини беради.

Ўзбекистон каби жадал саноатлашиб бораётган мамлакатлар учун бундай технологиялар келажакда ишлаб чиқариш унумдорлигини ошириш ва логистика жараёнларини автоматлаштиришда муҳим аҳамият касб этиши мумкин. Хитойлик муҳандисларнинг ушбу ютуқлари роботларнинг кундалик ҳаётимизга янада яқинлашаётганидан далолат беради.

РобототехникаСунъий ИнтеллектАГИБОТХитойТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект пойгаси: Кўнгилочар иловалар қандай қилиб ягона платформага айланмоқда?Сунъий интеллект пойгаси: Кўнгилочар иловалар қандай қилиб ягона платформага айланмоқда?Бугун, 00:59Жакк Дорсей корпоратив мулоқотда инқилоб қилмоқчи: Янги Бузз платформаси тақдим этилдиЖакк Дорсей корпоратив мулоқотда инқилоб қилмоқчи: Янги Бузз платформаси тақдим этилдиБугун, 00:50Сунъий интелект ягона якун эмас: Олимлар цивилизациялар тақдирининг янги моделини ишлаб чиқдиСунъий интелект ягона якун эмас: Олимлар цивилизациялар тақдирининг янги моделини ишлаб чиқдиБугун, 00:26Tesla Флорида штатида ҳайдовчисиз роботакси синовларини кенгайтирмоқдаTesla Флорида штатида ҳайдовчисиз роботакси синовларини кенгайтирмоқдаКеча, 23:58Bombardier Global 8000: Конкорде давридан кейинги энг тезкор йўловчи самолётиBombardier Global 8000: Конкорде давридан кейинги энг тезкор йўловчи самолётиКеча, 23:55Эинриде компанияси 38 миллион долларга Флиптурн стартапини сотиб олдиЭинриде компанияси 38 миллион долларга Флиптурн стартапини сотиб олдиКеча, 23:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди