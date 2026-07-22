Эртага қайси ҳудудларда ёмғир ёғиши маълум қилинди?

·18·Ўзбекистон
Эртага қайси ҳудудларда ёмғир ёғиши маълум қилинди?

Ўзбекистон ҳудудида 22 июль куни ҳаво шароити бироз булутли ва вақти-вақти билан ўзгарувчан бўлиши кутилмоқда. Ўзгидромет маълумотига кўра, айрим ҳудудларда қисқа муддатли ёмғир ёғиши, айрим жойларда эса момақалдироқ кузатилиши мумкин.

Тошкент шаҳрида ҳаво бироз булутли ва ўзгарувчан бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Ғарбдан эсадиган шамол 3–8 м/с тезликда бўлиб, айрим вақтларда 12–14 м/с гача кучайиши ҳамда чанг-тўзонлар кузатилиши эҳтимоли бор. Ҳаво ҳарорати кечаси 23–25 даража, кундузи эса 32–34 даража атрофида бўлади.

Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятида ёғингарчилик кузатилмайди. Шамол шарқдан 7–12 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 20–25 даража, кундузи 30–35 даражагача етади.

Бухоро ва Навоий вилоятларида ҳам ҳаво бироз булутли ва ўзгарувчан бўлиб, ёмғир кутилмайди. Ҳаво ҳарорати кечаси 20–25 даража, кундузи 32–37 даража бўлиши прогноз қилинган.

Тошкент вилояти, Сирдарё, Жиззах ва Самарқанд ҳудудларида ҳам ёғингарчилик эҳтимоли паст. Шамол ғарбдан шарққа йўналишини ўзгартиради ва 7–12 м/с тезликда эсади. Кундузи ҳаво 30–35 даражагача исийди.

Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида ҳаво қуруқ сақланади. Бироқ шамол айрим жойларда 20–22 м/с гача кучайиши ва чанг-тўзонларни келтириб чиқариши мумкин. Бу ҳудудларда кундузи ҳаво ҳарорати 34–39 даражагача кўтарилади.

Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларида эса айрим жойларда қисқа муддатли ёмғир ёғиши, момақалдироқ бўлиши эҳтимоли бор. Ҳарорат кечаси 20–25 даража, кундузи 28–33 даража бўлади.

Республиканинг тоғолди ва тоғли ҳудудларида ҳам қисқа муддатли ёмғир ва момақалдироқ кузатилиши мумкин. Шунингдек, Тошкент, Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларининг тоғли ҳудудларида сел-сув тошқинлари юзага келиши эҳтимоли ҳақида ҳам огоҳлантирилди. Бу ҳудудларда шамол айрим жойларда 13–18 м/с гача кучайиши мумкин. Ҳаво ҳарорати кечаси 12–17 даража, кундузи эса 20–25 даража атрофида бўлади.

ЎзбекистонТошкентБухороСамарқандУзгидромет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда 3363 та сохта чек орқали 1,4 млрд сўм талон-торож қилинди...Тошкентда 3363 та сохта чек орқали 1,4 млрд сўм талон-торож қилинди...Кеча, 13:4922 июль об-ҳавоси: айрим ҳудудларда ёмғир, кучли шамол кутилмоқда22 июль об-ҳавоси: айрим ҳудудларда ёмғир, кучли шамол кутилмоқдаКеча, 12:49Ўзбекистон АЭСи учун Беларус тажрибаси жалб этиладиЎзбекистон АЭСи учун Беларус тажрибаси жалб этилади20.07, 23:34Жиззахда 3106 та сохта чек орқали 1,9 млрд сўмлик фирибгарлик фош этилдиЖиззахда 3106 та сохта чек орқали 1,9 млрд сўмлик фирибгарлик фош этилди20.07, 18:14Самарқандда қадимий ҳукмдорлар саройи излари топилдиСамарқандда қадимий ҳукмдорлар саройи излари топилди20.07, 17:05776 та давлат стипендияси ажратилди: 187 таси Президентники776 та давлат стипендияси ажратилди: 187 таси Президентники20.07, 12:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди