Tesla Флорида штатида ҳайдовчисиз роботакси синовларини кенгайтирмоқда

·32·Техно
Tesla Флорида штатида ҳайдовчисиз роботакси синовларини кенгайтирмоқда

Электромобиллар бозорининг етакчиси Tesla компанияси ўзининг ҳайдовчисиз бошқариладиган Модел Й йўлтанламасларини Флорида штатининг Орландо ва Тампа шаҳарларида синовдан ўтказа бошлади. Ушбу қадам компаниянинг иккинчи чорак якунлари бўйича ҳисобот беришидан бир кун аввал амалга оширилгани соҳа мутахассислари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирда Флорида штати Tesla учун роботакси хизматини синаб кўриш бўйича асосий полигонга айланиб бормоқда. Бир неча ҳафта муқаддам Маями шаҳрида бошланган кичик кўламдаги лойиҳа эндиликда яна иккита йирик шаҳарни қамраб олди. ixbt.com маълумотига кўра, янги ҳудудларда операцион майдонлар ҳозирча чекланган бўлиб, компания синовга жалб этилган автомобиллар сони ҳақида аниқ маълумот бермаган.

Кенгайиш стратегияси ва инвесторлар кутаётган натижалар

Tesla компанияси ўзининг матбуот хизматини бир неча йил аввал тарқатиб юборгани сабабли, янги лойиҳалар ҳақидаги тафсилотлар кўпинча ижтимоий тармоқлар ва фойдаланувчиларнинг кузатувлари орқали маълум бўлади. Аввалроқ компания Даллас ва Хюстон шаҳарларида ҳам автоном флотлар ҳақида эълон қилган эди, бироқ у ердаги фаолият ҳали кенг кўламли тижорий даражага чиққани йўқ.

Elon Musk инвесторларга берган вадаларига кўра, Tesla роботаксилари 2025-йил якунига қадар АҚШ аҳолисининг ярми учун хизмат кўрсата бошлаши керак. Бироқ амалда тижорий хизматни йўлга қўйиш жараёни кутилганидан анча секин кечмоқда. Жорий йилнинг биринчи чораги якунларида Муск ўзининг прогнозларига нисбатан эҳтиёткорона муносабат билдирган эди.

Қонунчиликдаги ўзгаришлар ва Кйберкаб келажаги

Tesla учун АҚШдаги сиёсий вазият ва қонунчиликдаги ўзгаришлар қўшимча имкониятлар яратиши мумкин. Хусусан, Транспорт департаменти автоном бошқариладиган автомобиллар учун тормоз педалларининг мажбурий бўлиши ҳақидаги талабни бекор қилишни таклиф этган. Агар ушбу ўзгариш қабул қилинса, Tesla ўзининг икки кишилик Кйберкаб лойиҳасини янада тезроқ ҳаётга татбиқ этиши мумкин.

Ҳозирда компания мамлакатнинг турли шаҳарларида ўнлаб Кйберкаб прототипларини жойлаштиришни бошлаган. Флорида штатидаги синовлар эса дастурий таъминотнинг реал шаҳар шароитида, ҳайдовчи назоратисиз қанчалик мукаммал ишлашини текшириш учун хизмат қилади. Бу эса Tesla акциядорлари учун компаниянинг сунъий интеллект соҳасидаги салоҳиятини намойиш этувчи муҳим кўрсаткичдир.

Ўзбекистон бозорида ҳам Tesla автомобилларига қизиқиш юқорилигини ҳисобга олсак, компаниянинг автоном ҳайдаш технологиялари соҳасидаги ютуқлари келажакда бутун дунё, жумладан, Марказий Осиё транспорт тизимига ҳам таъсир кўрсатиши шубҳасиз. Ҳозирча эса Орландо ва Тампа кўчаларидаги ҳар бир километр масофа келажакдаги тўлиқ автоном транспорт экотизимини яратишга хизмат қилмоқда.

TeslaРоботаксиElon MuskТехнологияАвтопилот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект пойгаси: Кўнгилочар иловалар қандай қилиб ягона платформага айланмоқда?Сунъий интеллект пойгаси: Кўнгилочар иловалар қандай қилиб ягона платформага айланмоқда?Бугун, 00:59Хитойнинг АГИБОТ компанияси тўртта янги ақлли роботни тақдим этдиХитойнинг АГИБОТ компанияси тўртта янги ақлли роботни тақдим этдиБугун, 00:55Жакк Дорсей корпоратив мулоқотда инқилоб қилмоқчи: Янги Бузз платформаси тақдим этилдиЖакк Дорсей корпоратив мулоқотда инқилоб қилмоқчи: Янги Бузз платформаси тақдим этилдиБугун, 00:50Сунъий интелект ягона якун эмас: Олимлар цивилизациялар тақдирининг янги моделини ишлаб чиқдиСунъий интелект ягона якун эмас: Олимлар цивилизациялар тақдирининг янги моделини ишлаб чиқдиБугун, 00:26Bombardier Global 8000: Конкорде давридан кейинги энг тезкор йўловчи самолётиBombardier Global 8000: Конкорде давридан кейинги энг тезкор йўловчи самолётиКеча, 23:55Эинриде компанияси 38 миллион долларга Флиптурн стартапини сотиб олдиЭинриде компанияси 38 миллион долларга Флиптурн стартапини сотиб олдиКеча, 23:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди