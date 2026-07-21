Tesla Флорида штатида ҳайдовчисиз роботакси синовларини кенгайтирмоқда
Электромобиллар бозорининг етакчиси Tesla компанияси ўзининг ҳайдовчисиз бошқариладиган Модел Й йўлтанламасларини Флорида штатининг Орландо ва Тампа шаҳарларида синовдан ўтказа бошлади. Ушбу қадам компаниянинг иккинчи чорак якунлари бўйича ҳисобот беришидан бир кун аввал амалга оширилгани соҳа мутахассислари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳозирда Флорида штати Tesla учун роботакси хизматини синаб кўриш бўйича асосий полигонга айланиб бормоқда. Бир неча ҳафта муқаддам Маями шаҳрида бошланган кичик кўламдаги лойиҳа эндиликда яна иккита йирик шаҳарни қамраб олди. ixbt.com маълумотига кўра, янги ҳудудларда операцион майдонлар ҳозирча чекланган бўлиб, компания синовга жалб этилган автомобиллар сони ҳақида аниқ маълумот бермаган.
Кенгайиш стратегияси ва инвесторлар кутаётган натижаларTesla компанияси ўзининг матбуот хизматини бир неча йил аввал тарқатиб юборгани сабабли, янги лойиҳалар ҳақидаги тафсилотлар кўпинча ижтимоий тармоқлар ва фойдаланувчиларнинг кузатувлари орқали маълум бўлади. Аввалроқ компания Даллас ва Хюстон шаҳарларида ҳам автоном флотлар ҳақида эълон қилган эди, бироқ у ердаги фаолият ҳали кенг кўламли тижорий даражага чиққани йўқ.
Elon Musk инвесторларга берган вадаларига кўра, Tesla роботаксилари 2025-йил якунига қадар АҚШ аҳолисининг ярми учун хизмат кўрсата бошлаши керак. Бироқ амалда тижорий хизматни йўлга қўйиш жараёни кутилганидан анча секин кечмоқда. Жорий йилнинг биринчи чораги якунларида Муск ўзининг прогнозларига нисбатан эҳтиёткорона муносабат билдирган эди.
Қонунчиликдаги ўзгаришлар ва Кйберкаб келажагиTesla учун АҚШдаги сиёсий вазият ва қонунчиликдаги ўзгаришлар қўшимча имкониятлар яратиши мумкин. Хусусан, Транспорт департаменти автоном бошқариладиган автомобиллар учун тормоз педалларининг мажбурий бўлиши ҳақидаги талабни бекор қилишни таклиф этган. Агар ушбу ўзгариш қабул қилинса, Tesla ўзининг икки кишилик Кйберкаб лойиҳасини янада тезроқ ҳаётга татбиқ этиши мумкин.
Ҳозирда компания мамлакатнинг турли шаҳарларида ўнлаб Кйберкаб прототипларини жойлаштиришни бошлаган. Флорида штатидаги синовлар эса дастурий таъминотнинг реал шаҳар шароитида, ҳайдовчи назоратисиз қанчалик мукаммал ишлашини текшириш учун хизмат қилади. Бу эса Tesla акциядорлари учун компаниянинг сунъий интеллект соҳасидаги салоҳиятини намойиш этувчи муҳим кўрсаткичдир.
Ўзбекистон бозорида ҳам Tesla автомобилларига қизиқиш юқорилигини ҳисобга олсак, компаниянинг автоном ҳайдаш технологиялари соҳасидаги ютуқлари келажакда бутун дунё, жумладан, Марказий Осиё транспорт тизимига ҳам таъсир кўрсатиши шубҳасиз. Ҳозирча эса Орландо ва Тампа кўчаларидаги ҳар бир километр масофа келажакдаги тўлиқ автоном транспорт экотизимини яратишга хизмат қилмоқда.
…