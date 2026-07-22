Ламине Ямалнинг қайлиғи Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳақоратлар ҳақида гапирди
Испания терма жамоаси ва "Барселона" клубининг ёш юлдузи Ламине Ямалнинг қайлиғи Инес Гарсиа ижтимоий тармоқларда ўзига нисбатан ёғилаётган нафратли хабарлар ва ҳақоратларга нисбатан кескин муносабат билдирди. Жаҳон чемпионатидаги ғалабадан сўнг жамоатчилик эътиборига тушган Гарсиа рақамли тазйиқлар унинг руҳий ҳолатига салбий таъсир кўрсатаётганини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Marca нашри хабарига кўра, Испаниянинг Аргентина устидан қозонилган ғалабасидан сўнг, Инес Гарсиа ўзининг шахсий саҳифаларида кўплаб ҳақоратли шарҳларга дуч келган. Лифестйле-блогер сифатида танилган Гарсиа 2026-йил бошида Ламине Ямал билан муносабатларини оммага эълон қилган эди. Бироқ катта футболдаги шон-шуҳрат унинг шахсий ҳаётига кутилмаган босимларни олиб келди.
Руҳий босим ва инсоний туйғуларИнес Гарсиа ўзининг ҳиссий муносабатида оддий инсоний тушуниш ва ҳамдардлик сўради. "Мен шунчаки оддий нарсани баҳам кўриш шунчалик катта нафратга айланади деб ўйламагандим. Мен соатлаб изоҳларни ўқиб чиқдим ва кучли бўлишга ҳаракат қилсам-да, мен ҳам инсонман. Бу аккаунт ортида ҳис қиладиган, йиғлайдиган ва хато қиладиган тирик одам бор", — деб ёзди у ўз мурожаатида.
Эслатиб ўтамиз, Испания терма жамоасининг финалдаги 1:0 ҳисобидаги ғалабасидан сўнг, Гарсиа майдонда Ламине Ямал билан тушган суратини жойлаштириб, уни табриклаган эди. Ўшанда футболчи ҳам унга муҳаббат ижори билан жавоб қайтарган. Аммо бу қувончли лаҳзалар кўп ўтмай интернет фойдаланувчиларининг асоссиз ҳужумлари билан алмашди.
Гарсиа танқид ва ҳақорат ўртасидаги фарқни тушуниш муҳимлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, у ҳеч кимга зарар етказмаётган бўлса-да, нотаниш одамлар томонидан каmsитилиш ва ёмон тилаклар билдирилиши адолатдан эмас. Блогер одамларни экран ортида ҳам оиласи ва ҳис-туйғулари бор шахслар турганини унутмасликка чақирди.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам бу мавзу бегона эмас, чунки замонавий футболда ёш юлдузларнинг шахсий ҳаёти доимий равишда диққат марказида бўлади. Ламине Ямал каби жаҳон даражасидаги иқтидор эгаларининг яқинлари кўпинча бундай кибер-буллинг қурбонига айланиши глобал муаммога айланиб бормоқда. Ҳозирча футболчининг ўзи ушбу вазият юзасидан қўшимча баёнот бергани йўқ.
…