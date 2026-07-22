Ламине Ямалнинг қайлиғи Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳақоратлар ҳақида гапирди

·54·Спорт
Ламине Ямалнинг қайлиғи Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳақоратлар ҳақида гапирди

Испания терма жамоаси ва "Барселона" клубининг ёш юлдузи Ламине Ямалнинг қайлиғи Инес Гарсиа ижтимоий тармоқларда ўзига нисбатан ёғилаётган нафратли хабарлар ва ҳақоратларга нисбатан кескин муносабат билдирди. Жаҳон чемпионатидаги ғалабадан сўнг жамоатчилик эътиборига тушган Гарсиа рақамли тазйиқлар унинг руҳий ҳолатига салбий таъсир кўрсатаётганини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Marca нашри хабарига кўра, Испаниянинг Аргентина устидан қозонилган ғалабасидан сўнг, Инес Гарсиа ўзининг шахсий саҳифаларида кўплаб ҳақоратли шарҳларга дуч келган. Лифестйле-блогер сифатида танилган Гарсиа 2026-йил бошида Ламине Ямал билан муносабатларини оммага эълон қилган эди. Бироқ катта футболдаги шон-шуҳрат унинг шахсий ҳаётига кутилмаган босимларни олиб келди.

Руҳий босим ва инсоний туйғулар

Инес Гарсиа ўзининг ҳиссий муносабатида оддий инсоний тушуниш ва ҳамдардлик сўради. "Мен шунчаки оддий нарсани баҳам кўриш шунчалик катта нафратга айланади деб ўйламагандим. Мен соатлаб изоҳларни ўқиб чиқдим ва кучли бўлишга ҳаракат қилсам-да, мен ҳам инсонман. Бу аккаунт ортида ҳис қиладиган, йиғлайдиган ва хато қиладиган тирик одам бор", — деб ёзди у ўз мурожаатида.

Эслатиб ўтамиз, Испания терма жамоасининг финалдаги 1:0 ҳисобидаги ғалабасидан сўнг, Гарсиа майдонда Ламине Ямал билан тушган суратини жойлаштириб, уни табриклаган эди. Ўшанда футболчи ҳам унга муҳаббат ижори билан жавоб қайтарган. Аммо бу қувончли лаҳзалар кўп ўтмай интернет фойдаланувчиларининг асоссиз ҳужумлари билан алмашди.

Гарсиа танқид ва ҳақорат ўртасидаги фарқни тушуниш муҳимлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, у ҳеч кимга зарар етказмаётган бўлса-да, нотаниш одамлар томонидан каmsитилиш ва ёмон тилаклар билдирилиши адолатдан эмас. Блогер одамларни экран ортида ҳам оиласи ва ҳис-туйғулари бор шахслар турганини унутмасликка чақирди.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам бу мавзу бегона эмас, чунки замонавий футболда ёш юлдузларнинг шахсий ҳаёти доимий равишда диққат марказида бўлади. Ламине Ямал каби жаҳон даражасидаги иқтидор эгаларининг яқинлари кўпинча бундай кибер-буллинг қурбонига айланиши глобал муаммога айланиб бормоқда. Ҳозирча футболчининг ўзи ушбу вазият юзасидан қўшимча баёнот бергани йўқ.

Ламине ЯмалИнес ГарсиаИспанияБарселонаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Рубин» клуби Жаҳонгир Ўрозовга шартнома таклиф қилди: тафсилотлар...«Рубин» клуби Жаҳонгир Ўрозовга шартнома таклиф қилди: тафсилотлар...Бугун, 00:3941 ёшли Модрич «Милан»да яна бир мавсум қолади41 ёшли Модрич «Милан»да яна бир мавсум қоладиБугун, 00:10ЕЧЛ саралаши. Раҳмоналиевнинг голи бекор қилинди, «Сабаҳ» барибир ютдиЕЧЛ саралаши. Раҳмоналиевнинг голи бекор қилинди, «Сабаҳ» барибир ютдиБугун, 00:08Скалони Аргентина миллий жамоасидан кетиши мумкин: икки номзод маълумСкалони Аргентина миллий жамоасидан кетиши мумкин: икки номзод маълумБугун, 00:04Эрлинг Холанд 24 ёшини нишонлади: Манчестер Сити юлдузи таътилда куч тўпламоқдаЭрлинг Холанд 24 ёшини нишонлади: Манчестер Сити юлдузи таътилда куч тўпламоқдаКеча, 23:57Неймар катта футболдаги фаолиятини давом эттирмоқда: Бразилиялик юлдуз Сантос машғулотларига қайтдиНеймар катта футболдаги фаолиятини давом эттирмоқда: Бразилиялик юлдуз Сантос машғулотларига қайтдиКеча, 23:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"