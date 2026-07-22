Жакк Дорсей корпоратив мулоқотда инқилоб қилмоқчи: Янги Бузз платформаси тақдим этилди

·0·Техно
Жакк Дорсей корпоратив мулоқотда инқилоб қилмоқчи: Янги Бузз платформаси тақдим этилди

Twitter (ҳозирги Х) ва Block компанияси асосчиси Жакк Дорсей корпоратив мулоқот оламида янги саҳифа очишга қарор қилди. У Slack ва GitHub каби гигантларга рақобатчи сифатида кўрилаётган Бузз деб номланган янги гуруҳли чат платформасини эълон қилди. Ушбу лойиҳанинг асосий фарқи шундаки, у нафақат инсонлар, балки сунъий интеллект агентлари учун ҳам ягона иш муҳитини яратади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Жакк Дорсей ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида ёзишича, Бузз платформаси "модел-агностик, марказлашмаган, суверен ва очиқ кодли" тизим ҳисобланади. Бу шуни англатадики, платформа маълум бир сунъий интеллект моделига боғланиб қолмаган ва фойдаланувчиларга ўз маълумотлари устидан тўлиқ назоратни тақдим этади. Лойиҳа Дорсей бошқараётган Block компанияси томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, у Square, Cash App ва Тидал каби машҳур брендлар қаторидан жой олди.

Сунъий интеллект ва инсон ҳамкорлиги

Ҳозирги вақтда кўплаб стартаплар ва технологик компаниялар ўз иш жараёнларида турли сунъий интеллект агентларидан фойдаланмоқда. Бироқ, ушбу агентларни бошқариш ва уларни жамоавий муҳитга интеграция қилиш кўпинча мураккаб кечади. Бузз айнан шу муаммони ҳал қилишни мақсад қилган: у турли иш оқимларини битта ойнада бирлаштиради. Фойдаланувчилар бир вақтнинг ўзида ҳамкасблари билан гаплашиши, GitHub лойиҳаларини бошқариши ва AI агентларига топшириқлар бериши мумкин.

Платформанинг очиқ кодли (опен соурсе) эканлиги дастурчилар учун катта имкониятлар эшигини очади. Ҳар бир жамоа Бузз тизимини ўз эҳтиёжларига мослаб ўзгартириши, янги функциялар қўшиши ва ўз серверларида мустақил равишда ишга тушириши мумкин. Бу, айниқса, маълумотлар хавфсизлигига алоҳида эътибор берадиган йирик корхоналар учун жуда муҳим омилдир.

Рақобат ва бозор истиқболлари

Жакк Дорсей бу йўналишда ёлғиз эмас. Масалан, Paradigm ҳамкори Георгиос Константопоулос яқинда Сентаур деб номланган шунга ўхшаш лойиҳани тақдим этган эди. Сентаур ҳам Slack ичида ёки алоҳида API орқали ишлайдиган "виртуал ходим" вазифасини бажаради. Мутахассисларнинг фикрича, корпоратив секторда сунъий интеллект агентларига бўлган талаб ортиб бораётгани ушбу турдаги платформалар ўртасидаги рақобатни янада кучайтиради.

Шуни таъкидлаш жоизки, Бузз ҳозирда ўзининг илк ривожланиш босқичида турибди. Ишлаб чиқувчиларнинг ўзлари ҳам жамоаларни дарҳол ушбу платформага кўчиб ўтишга шошилмасликни, тизим ҳали синов жараёнида эканини билдиришган. Шунга қарамай, платформанинг имкониятлари келажакда Slack каби анъанавий воситаларга жиддий зарба бериши кутилмоқда.

Ҳозирда Бузз иловасининг бепул десктоп версияси macOS, Windows ва Линух операцион тизимлари учун тақдим этилган. Шунингдек, илованинг манба коди GitHub платформасига юкланган бўлиб, қизиқувчилар у билан танишишлари ва лойиҳа ривожига ўз ҳиссаларини қўшишлари мумкин. Ўзбекистонлик дастурчилар ва стартаплар учун ҳам ушбу очиқ кодли ечим ўз жамоавий иш самарадорлигини оширишда қизиқарли тажриба бўлиши тайин.

Жакк ДорсейБуззСунъий ИнтеллектSlackТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект пойгаси: Кўнгилочар иловалар қандай қилиб ягона платформага айланмоқда?Сунъий интеллект пойгаси: Кўнгилочар иловалар қандай қилиб ягона платформага айланмоқда?Бугун, 00:59Хитойнинг АГИБОТ компанияси тўртта янги ақлли роботни тақдим этдиХитойнинг АГИБОТ компанияси тўртта янги ақлли роботни тақдим этдиБугун, 00:55Сунъий интелект ягона якун эмас: Олимлар цивилизациялар тақдирининг янги моделини ишлаб чиқдиСунъий интелект ягона якун эмас: Олимлар цивилизациялар тақдирининг янги моделини ишлаб чиқдиБугун, 00:26Tesla Флорида штатида ҳайдовчисиз роботакси синовларини кенгайтирмоқдаTesla Флорида штатида ҳайдовчисиз роботакси синовларини кенгайтирмоқдаКеча, 23:58Bombardier Global 8000: Конкорде давридан кейинги энг тезкор йўловчи самолётиBombardier Global 8000: Конкорде давридан кейинги энг тезкор йўловчи самолётиКеча, 23:55Эинриде компанияси 38 миллион долларга Флиптурн стартапини сотиб олдиЭинриде компанияси 38 миллион долларга Флиптурн стартапини сотиб олдиКеча, 23:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди