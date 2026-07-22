Жакк Дорсей корпоратив мулоқотда инқилоб қилмоқчи: Янги Бузз платформаси тақдим этилди
Twitter (ҳозирги Х) ва Block компанияси асосчиси Жакк Дорсей корпоратив мулоқот оламида янги саҳифа очишга қарор қилди. У Slack ва GitHub каби гигантларга рақобатчи сифатида кўрилаётган Бузз деб номланган янги гуруҳли чат платформасини эълон қилди. Ушбу лойиҳанинг асосий фарқи шундаки, у нафақат инсонлар, балки сунъий интеллект агентлари учун ҳам ягона иш муҳитини яратади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Жакк Дорсей ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида ёзишича, Бузз платформаси "модел-агностик, марказлашмаган, суверен ва очиқ кодли" тизим ҳисобланади. Бу шуни англатадики, платформа маълум бир сунъий интеллект моделига боғланиб қолмаган ва фойдаланувчиларга ўз маълумотлари устидан тўлиқ назоратни тақдим этади. Лойиҳа Дорсей бошқараётган Block компанияси томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, у Square, Cash App ва Тидал каби машҳур брендлар қаторидан жой олди.
Сунъий интеллект ва инсон ҳамкорлигиҲозирги вақтда кўплаб стартаплар ва технологик компаниялар ўз иш жараёнларида турли сунъий интеллект агентларидан фойдаланмоқда. Бироқ, ушбу агентларни бошқариш ва уларни жамоавий муҳитга интеграция қилиш кўпинча мураккаб кечади. Бузз айнан шу муаммони ҳал қилишни мақсад қилган: у турли иш оқимларини битта ойнада бирлаштиради. Фойдаланувчилар бир вақтнинг ўзида ҳамкасблари билан гаплашиши, GitHub лойиҳаларини бошқариши ва AI агентларига топшириқлар бериши мумкин.
Платформанинг очиқ кодли (опен соурсе) эканлиги дастурчилар учун катта имкониятлар эшигини очади. Ҳар бир жамоа Бузз тизимини ўз эҳтиёжларига мослаб ўзгартириши, янги функциялар қўшиши ва ўз серверларида мустақил равишда ишга тушириши мумкин. Бу, айниқса, маълумотлар хавфсизлигига алоҳида эътибор берадиган йирик корхоналар учун жуда муҳим омилдир.
Рақобат ва бозор истиқболлариЖакк Дорсей бу йўналишда ёлғиз эмас. Масалан, Paradigm ҳамкори Георгиос Константопоулос яқинда Сентаур деб номланган шунга ўхшаш лойиҳани тақдим этган эди. Сентаур ҳам Slack ичида ёки алоҳида API орқали ишлайдиган "виртуал ходим" вазифасини бажаради. Мутахассисларнинг фикрича, корпоратив секторда сунъий интеллект агентларига бўлган талаб ортиб бораётгани ушбу турдаги платформалар ўртасидаги рақобатни янада кучайтиради.
Шуни таъкидлаш жоизки, Бузз ҳозирда ўзининг илк ривожланиш босқичида турибди. Ишлаб чиқувчиларнинг ўзлари ҳам жамоаларни дарҳол ушбу платформага кўчиб ўтишга шошилмасликни, тизим ҳали синов жараёнида эканини билдиришган. Шунга қарамай, платформанинг имкониятлари келажакда Slack каби анъанавий воситаларга жиддий зарба бериши кутилмоқда.
Ҳозирда Бузз иловасининг бепул десктоп версияси macOS, Windows ва Линух операцион тизимлари учун тақдим этилган. Шунингдек, илованинг манба коди GitHub платформасига юкланган бўлиб, қизиқувчилар у билан танишишлари ва лойиҳа ривожига ўз ҳиссаларини қўшишлари мумкин. Ўзбекистонлик дастурчилар ва стартаплар учун ҳам ушбу очиқ кодли ечим ўз жамоавий иш самарадорлигини оширишда қизиқарли тажриба бўлиши тайин.
…