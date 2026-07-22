Скалони Аргентина миллий жамоасидан кетиши мумкин: икки номзод маълум
Аргентина миллий жамоасида бош мураббий алмашиши эҳтимоли пайдо бўлди. Инсайдер Николо Скира маълумотига кўра, Лионель Скалони амалдаги шартномаси якунлангач, терма жамоадаги лавозимини тарк этиши мумкин.
Унинг ўрнига икки машҳур аргентиналик мутахассис — Марсельо Галярдо ва Диего Симеоне асосий номзодлар сифатида кўриб чиқилмоқда. Бироқ Аргентина футбол ассоциацияси ҳозирча бу хабарларга расмий муносабат билдиргани йўқ.
Скалонининг шартномаси қачон якунланади?
Манбага кўра, Лионель Скалонининг Аргентина футбол ассоциацияси билан тузган амалдаги шартномаси 2026 йил охиригача мўлжалланган.
Ҳозирча томонлар келишувни узайтириш масаласида бир қарорга келгани ҳақида маълумот йўқ. Шу сабаб бош мураббийнинг келажаги муҳокама мавзусига айланган.
Агар Скалони миллий жамоада қолмаса, AFA янги мураббий тайинлаш жараёнини бошлаши мумкин. Ҳозирги босқичда эса Галярдо ва Симеоне энг жиддий номзодлар сифатида тилга олинмоқда.
Галярдо ҳозир эркин агент
Марсельо Галярдо айни вақтда ҳеч бир жамоани бошқармаётгани ва эркин агент мақомига эга экани айтилмоқда.
Бу ҳолат унинг Аргентина терма жамоасига тайинланишини ташкилий жиҳатдан осонлаштириши мумкин. Чунки федерацияга бошқа клуб билан шартномани бекор қилиш ёки компенсация масаласини ҳал этиш талаб қилинмайди.
Галярдо аргентиналик футболчилар ва маҳаллий футбол муҳитини яхши билиши билан ҳам номзодлар орасида ажралиб турибди.
Симеоне ҳам ишлашга тайёр
Иккинчи асосий номзод — Мадриднинг «Атлетико» клуби бош мураббийи Диего Симеоне.
Манба маълумотига кўра, Скалони лавозимини тарк этса, Симеоне миллий жамоада ишлаш имкониятини кўриб чиқишга тайёр. Бироқ унинг «Атлетико» билан амалдаги муносабатлари эҳтимолий музокараларни мураккаблаштириши мумкин.
Симеоне узоқ вақтдан бери клуб футболида фаолият олиб бормоқда. Шу боис унинг Аргентина терма жамоасига тайинланиши амалга ошса, бу мутахассис фаолиятида янги босқич бўлади.
Қарор ҳали қабул қилинмаган
Ҳозирча Лионель Скалонининг кетиши ҳам, унинг ўрнига Галярдо ёки Симеоне тайинланиши ҳам расман тасдиқланган эмас.
Якуний қарор Скалонининг шахсий режалари, AFA раҳбариятининг позицияси ва эҳтимолий номзодлар билан музокараларга боғлиқ бўлади.
Шу сабаб яқин ойларда Аргентина терма жамоаси бош мураббийи масаласи жаҳон футболидаги энг кўп муҳокама қилинадиган мавзулардан бирига айланиши мумкин.
…