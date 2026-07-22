Скалони Аргентина миллий жамоасидан кетиши мумкин: икки номзод маълум

·33·Спорт
Скалони Аргентина миллий жамоасидан кетиши мумкин: икки номзод маълум

Аргентина миллий жамоасида бош мураббий алмашиши эҳтимоли пайдо бўлди. Инсайдер Николо Скира маълумотига кўра, Лионель Скалони амалдаги шартномаси якунлангач, терма жамоадаги лавозимини тарк этиши мумкин.

Унинг ўрнига икки машҳур аргентиналик мутахассис — Марсельо Галярдо ва Диего Симеоне асосий номзодлар сифатида кўриб чиқилмоқда. Бироқ Аргентина футбол ассоциацияси ҳозирча бу хабарларга расмий муносабат билдиргани йўқ.

Скалонининг шартномаси қачон якунланади?

Манбага кўра, Лионель Скалонининг Аргентина футбол ассоциацияси билан тузган амалдаги шартномаси 2026 йил охиригача мўлжалланган.

Ҳозирча томонлар келишувни узайтириш масаласида бир қарорга келгани ҳақида маълумот йўқ. Шу сабаб бош мураббийнинг келажаги муҳокама мавзусига айланган.

Агар Скалони миллий жамоада қолмаса, AFA янги мураббий тайинлаш жараёнини бошлаши мумкин. Ҳозирги босқичда эса Галярдо ва Симеоне энг жиддий номзодлар сифатида тилга олинмоқда.

Галярдо ҳозир эркин агент

Марсельо Галярдо айни вақтда ҳеч бир жамоани бошқармаётгани ва эркин агент мақомига эга экани айтилмоқда.

Бу ҳолат унинг Аргентина терма жамоасига тайинланишини ташкилий жиҳатдан осонлаштириши мумкин. Чунки федерацияга бошқа клуб билан шартномани бекор қилиш ёки компенсация масаласини ҳал этиш талаб қилинмайди.

Галярдо аргентиналик футболчилар ва маҳаллий футбол муҳитини яхши билиши билан ҳам номзодлар орасида ажралиб турибди.

Симеоне ҳам ишлашга тайёр

Иккинчи асосий номзод — Мадриднинг «Атлетико» клуби бош мураббийи Диего Симеоне.

Манба маълумотига кўра, Скалони лавозимини тарк этса, Симеоне миллий жамоада ишлаш имкониятини кўриб чиқишга тайёр. Бироқ унинг «Атлетико» билан амалдаги муносабатлари эҳтимолий музокараларни мураккаблаштириши мумкин.

Симеоне узоқ вақтдан бери клуб футболида фаолият олиб бормоқда. Шу боис унинг Аргентина терма жамоасига тайинланиши амалга ошса, бу мутахассис фаолиятида янги босқич бўлади.

Қарор ҳали қабул қилинмаган

Ҳозирча Лионель Скалонининг кетиши ҳам, унинг ўрнига Галярдо ёки Симеоне тайинланиши ҳам расман тасдиқланган эмас.

Якуний қарор Скалонининг шахсий режалари, AFA раҳбариятининг позицияси ва эҳтимолий номзодлар билан музокараларга боғлиқ бўлади.

Шу сабаб яқин ойларда Аргентина терма жамоаси бош мураббийи масаласи жаҳон футболидаги энг кўп муҳокама қилинадиган мавзулардан бирига айланиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Рубин» клуби Жаҳонгир Ўрозовга шартнома таклиф қилди: тафсилотлар...«Рубин» клуби Жаҳонгир Ўрозовга шартнома таклиф қилди: тафсилотлар...Бугун, 00:39Ламине Ямалнинг қайлиғи Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳақоратлар ҳақида гапирдиЛамине Ямалнинг қайлиғи Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳақоратлар ҳақида гапирдиБугун, 00:1241 ёшли Модрич «Милан»да яна бир мавсум қолади41 ёшли Модрич «Милан»да яна бир мавсум қоладиБугун, 00:10ЕЧЛ саралаши. Раҳмоналиевнинг голи бекор қилинди, «Сабаҳ» барибир ютдиЕЧЛ саралаши. Раҳмоналиевнинг голи бекор қилинди, «Сабаҳ» барибир ютдиБугун, 00:08Эрлинг Холанд 24 ёшини нишонлади: Манчестер Сити юлдузи таътилда куч тўпламоқдаЭрлинг Холанд 24 ёшини нишонлади: Манчестер Сити юлдузи таътилда куч тўпламоқдаКеча, 23:57Неймар катта футболдаги фаолиятини давом эттирмоқда: Бразилиялик юлдуз Сантос машғулотларига қайтдиНеймар катта футболдаги фаолиятини давом эттирмоқда: Бразилиялик юлдуз Сантос машғулотларига қайтдиКеча, 23:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"