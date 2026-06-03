Рубен Диаш Роналдунинг футболдаги энг катта орзуси ҳақида гапирди

·108·Спорт
Рубен Диаш Роналдунинг футболдаги энг катта орзуси ҳақида гапирди

Жаҳон футболи аҳли интиқлик билан кутаётган ЖЧ-2026 старти арафасида терма жамоалар ва уларнинг етакчилари ўз режалари билан ўртоқлашишда давом этмоқда. Саёрамизнинг энг кучли ҳимоячиларидан бири, «Манчестер Сити» ва Португалия миллий терма жамоаси устуни Рубен Диаш бўлажак мундиал олдидан ўз фикрларини билдириб ўтди. Иқтидорли футболчи жаҳон футболи афсонаси Криштиану Роналдунинг узоқ йиллик бош армони ва энг олий орзусини рўёбга чиқариш бутун жамоа учун қандай куч бағишлаётганини яшириб ўтирмади.

Диашнинг эътироф этишича, Роналдунинг чемпионлик шоҳсупасига кўтарилиши йўлида хизмат қилиш терма жамоанинг ҳар бир аъзосига ички бир масъулият ва улкан иштиёқ бермоқда.

Жамоадаги ички муҳит ва ортиқча босимнинг йўқлиги

Португалиялик ҳимоячи жаҳон биринчилиги олдидан футболчилар руҳий жиҳатдан жуда юқори кайфиятда эканини ва мақсад сари қатъий интилаётганликларини таъкидлади.

«Криштианунинг ушбу турнирда зафар қучишига кўмаклашиш — барчамиз учун қўшимча ва жуда кучли мотивация манбаидир. Биз бу буюк ғалабани нафақат у, балки ўзимиз, жонажон оиламиз ҳамда бутун Португалия халқи учун ҳам чин дилдан истаймиз. Шуни очиқ айта оламанки, мен бу мақсад ортидан елкамда ҳеч қандай ортиқча руҳий босим ёки ҳаяжонни ҳис қилмаяпман», — дейди Рубен Диаш.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, бугунги кунда 41 ёшни қарши олган афсонавий ҳужумчи Криштиану Роналду учун мазкур ЖЧ-2026 мусобақаси катта эҳтимол билан унинг бой фаолиятидаги сўнгги Жаҳон чемпионати бўлиб тарихга киради. Шу сабабли ҳам португаллар ушбу имкониятдан максимал даражада фойдаланиб, сардорларига унутилмас совға тақдим этмоқчи.

Португалиянинг ЖЧ-2026 гуруҳ босқичидаги рақиблари

Бўлажак дунё биринчилигининг гуруҳ босқичи биз, ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам тарихий ва ўта ҳаяжонли кечиши аниқ. Негаки, Португалия терма жамоаси квартетда айнан бизнинг вакилларимиз билан куч синашади.

Гуруҳдаги иштирокчилар

Минтақаси

Жорий ҳолати

Португалия

Европа (UEFA)

Фаворитлардан бири

Ўзбекистон

Осиё (AFC)

Тарихий дебютант ва миллий фахримиз

Колумбия

Жанубий Америка (CONMEBOL)

Шиддатли ва хавфли рақиб

Конго ДР

Африка (CAF)

Жисмонан бақувват жамоа

Миллий терма жамоамизнинг ушбу грандларга қарши олиб борадиган тарихий баҳслари ва ЖЧ-2026 мусобақасининг энг иссиқ, энг ҳаяжонли лаҳзаларини Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди