Рубен Диаш Роналдунинг футболдаги энг катта орзуси ҳақида гапирди
Жаҳон футболи аҳли интиқлик билан кутаётган ЖЧ-2026 старти арафасида терма жамоалар ва уларнинг етакчилари ўз режалари билан ўртоқлашишда давом этмоқда. Саёрамизнинг энг кучли ҳимоячиларидан бири, «Манчестер Сити» ва Португалия миллий терма жамоаси устуни Рубен Диаш бўлажак мундиал олдидан ўз фикрларини билдириб ўтди. Иқтидорли футболчи жаҳон футболи афсонаси Криштиану Роналдунинг узоқ йиллик бош армони ва энг олий орзусини рўёбга чиқариш бутун жамоа учун қандай куч бағишлаётганини яшириб ўтирмади.
Диашнинг эътироф этишича, Роналдунинг чемпионлик шоҳсупасига кўтарилиши йўлида хизмат қилиш терма жамоанинг ҳар бир аъзосига ички бир масъулият ва улкан иштиёқ бермоқда.
Жамоадаги ички муҳит ва ортиқча босимнинг йўқлиги
Португалиялик ҳимоячи жаҳон биринчилиги олдидан футболчилар руҳий жиҳатдан жуда юқори кайфиятда эканини ва мақсад сари қатъий интилаётганликларини таъкидлади.
«Криштианунинг ушбу турнирда зафар қучишига кўмаклашиш — барчамиз учун қўшимча ва жуда кучли мотивация манбаидир. Биз бу буюк ғалабани нафақат у, балки ўзимиз, жонажон оиламиз ҳамда бутун Португалия халқи учун ҳам чин дилдан истаймиз. Шуни очиқ айта оламанки, мен бу мақсад ортидан елкамда ҳеч қандай ортиқча руҳий босим ёки ҳаяжонни ҳис қилмаяпман», — дейди Рубен Диаш.
Шу ўринда таъкидлаш жоизки, бугунги кунда 41 ёшни қарши олган афсонавий ҳужумчи Криштиану Роналду учун мазкур ЖЧ-2026 мусобақаси катта эҳтимол билан унинг бой фаолиятидаги сўнгги Жаҳон чемпионати бўлиб тарихга киради. Шу сабабли ҳам португаллар ушбу имкониятдан максимал даражада фойдаланиб, сардорларига унутилмас совға тақдим этмоқчи.
Португалиянинг ЖЧ-2026 гуруҳ босқичидаги рақиблари
Бўлажак дунё биринчилигининг гуруҳ босқичи биз, ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам тарихий ва ўта ҳаяжонли кечиши аниқ. Негаки, Португалия терма жамоаси квартетда айнан бизнинг вакилларимиз билан куч синашади.
Гуруҳдаги иштирокчилар
Минтақаси
Жорий ҳолати
Португалия
Европа (UEFA)
Фаворитлардан бири
Ўзбекистон
Осиё (AFC)
Тарихий дебютант ва миллий фахримиз
Колумбия
Жанубий Америка (CONMEBOL)
Шиддатли ва хавфли рақиб
Конго ДР
Африка (CAF)
Жисмонан бақувват жамоа
Миллий терма жамоамизнинг ушбу грандларга қарши олиб борадиган тарихий баҳслари ва ЖЧ-2026 мусобақасининг энг иссиқ, энг ҳаяжонли лаҳзаларини Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…