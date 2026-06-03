Абдуқодир Ҳусановнинг “Манчестер Сити”даги баҳоси 50 миллион еврога кўтарилди

·179·Спорт
Абдуқодир Ҳусановнинг “Манчестер Сити”даги баҳоси 50 миллион еврога кўтарилди
Аудио версияси

“Манчестер Сити” клуби ҳимоячиси ҳамда Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси Абдуқодир Ҳусановнинг Трансфермаркт порталидаги трансфер қиймати сезиларли даражада ошди. Янгиланган маълумотларга кўра, ўзбекистонлик марказий ҳимоячининг нархи 15 миллион еврога кўтарилиб, ҳозирда 50 миллион еврога баҳоланмоқда.

Бу натижа Абдуқодир Ҳусановнинг нафақат Ўзбекистон, балки бутун Осиё миқёсидаги энг қиммат футболчилардан бири сифатидаги мавқеини янада мустаҳкамлади. Портал маълумотларига кўра, Ҳусанов Осиёдаги энг қиммат футболчи мақомини сақлаб қолган. Унинг энг яқин таъқибчиси япониялик футболчи Кайшу Сано ҳисобланади. Санонинг трансфер баҳоси 40 миллион еврони ташкил этади.

Эслатиб ўтамиз, Абдуқодир Ҳусанов 2025 йил январ ойида “Манчестер Сити” сафига қўшилган эди. Англия гранди унинг трансфери учун 40 миллион евро тўлаган, келишувда қўшимча 10 миллион евролик бонуслар ҳам кўзда тутилган. Марказий ҳимоячи “шаҳарликлар” таркибида ушбу мавсумда иккита соврин — Англия кубоги ва Англия лига кубогини қўлга киритди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорентино Перез Реал Мадриднинг янги трансферларини тасдиқладиБугун, 07:51«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди