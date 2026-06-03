Гарри Кейн 2026-йилги Жаҳон чемпионатида тарихий натижа қайд эта оладими?

·82·Спорт
Гарри Кейн 2026-йилги Жаҳон чемпионатида тарихий натижа қайд эта оладими?
Аудио версияси

Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ўз мамлакатини ғалаба сари етаклашга тайёрланмоқда. Бавария ҳужумчиси турнир тарихида икки марта "Олтин бутса"ни қўлга киритган илк футболчига айланиши мумкин. Собиқ ҳужумчи Роббие Фовлер ГОАЛ нашрига берган интервюсида Кейн бу маррани забт этишига ва Криштиано Роналдо ҳамда Лионель Месси каби афсоналар даражасига яқинлашишига ишонишини билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Шимолий Америка майдонларида бўлиб ўтадиган турнирда Англиянинг 60 йиллик совринсиз сериясига чек қўйиш учун Гарри Кейн энг юқори спорт формасида бўлиши талаб этилади. 2015-йилдаги дебютидан буён терма жамоа учун 78 та гол урган 32 ёшли ҳужумчи аллақачон кўплаб рекордларни янгилаб улгурди. 2018-йилги Жаҳон чемпионатида у 6 та гол билан турнир тўпурари бўлган эди.

Фовлернинг таъкидлашича, Англия терма жамоаси турнирнинг финал босқичларига қадар етиб боришга қодир. "Гарри Кейн каби тўпурар учун чорак финал, ярим финал ва финал ўйинларида иштирок этиш жуда муҳим. Агар у яна бир бор тўпурар бўлса, бу унинг Баллон дъОр соврини учун даъвосини янада кучайтиради", — дейди Ливерпул ва Англия терма жамоасининг собиқ юлдузи.

Кейн ўз ўйин услубини ақлли бошқариши билан ажралиб туради. У майдонда доимий равишда юқори тезликда ҳаракат қилмаса-да, вазиятларни тўғри баҳолай олади. Фовлернинг фикрича, ҳужумчининг универсал маҳорати унга яна бир бор дунёнинг энг яхши тўпурари бўлиш имконини беради. Англия узоққа борса, голларни айнан Гарри Кейн уриши кутилмоқда.

Гарри КейнАнглияЖаҳон ЧемпионатиБаварияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорентино Перез Реал Мадриднинг янги трансферларини тасдиқладиБугун, 07:51«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди