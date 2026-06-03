Гарри Кейн 2026-йилги Жаҳон чемпионатида тарихий натижа қайд эта оладими?
Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ўз мамлакатини ғалаба сари етаклашга тайёрланмоқда. Бавария ҳужумчиси турнир тарихида икки марта "Олтин бутса"ни қўлга киритган илк футболчига айланиши мумкин. Собиқ ҳужумчи Роббие Фовлер ГОАЛ нашрига берган интервюсида Кейн бу маррани забт этишига ва Криштиано Роналдо ҳамда Лионель Месси каби афсоналар даражасига яқинлашишига ишонишини билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Шимолий Америка майдонларида бўлиб ўтадиган турнирда Англиянинг 60 йиллик совринсиз сериясига чек қўйиш учун Гарри Кейн энг юқори спорт формасида бўлиши талаб этилади. 2015-йилдаги дебютидан буён терма жамоа учун 78 та гол урган 32 ёшли ҳужумчи аллақачон кўплаб рекордларни янгилаб улгурди. 2018-йилги Жаҳон чемпионатида у 6 та гол билан турнир тўпурари бўлган эди.
Фовлернинг таъкидлашича, Англия терма жамоаси турнирнинг финал босқичларига қадар етиб боришга қодир. "Гарри Кейн каби тўпурар учун чорак финал, ярим финал ва финал ўйинларида иштирок этиш жуда муҳим. Агар у яна бир бор тўпурар бўлса, бу унинг Баллон дъОр соврини учун даъвосини янада кучайтиради", — дейди Ливерпул ва Англия терма жамоасининг собиқ юлдузи.
Кейн ўз ўйин услубини ақлли бошқариши билан ажралиб туради. У майдонда доимий равишда юқори тезликда ҳаракат қилмаса-да, вазиятларни тўғри баҳолай олади. Фовлернинг фикрича, ҳужумчининг универсал маҳорати унга яна бир бор дунёнинг энг яхши тўпурари бўлиш имконини беради. Англия узоққа борса, голларни айнан Гарри Кейн уриши кутилмоқда.
…