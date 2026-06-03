Премьер-лигада кучлар мувозанати бутунлай ўзгариб кетди...
Англия Премьер-лигасининг 2024/25 ва 2025/26 йилги мавсум якуний жадвалларини таққосласак, бир йил ичида чемпионатдаги кучлар нисбати жиддий ўзгарганини кўриш мумкин. Айрим клублар кескин ўсишга эришган бўлса, баъзилари кутилмаган тарзда пастга қулаб, мухлисларини жиддий хавотирга солди.
Энг катта ўзгариш, албатта, чемпионлик масаласида кўзга ташланади. 2024/25 йилги мавсумда “Ливерпуль” 38 ўйинда 84 очко тўплаб, биринчи ўринни эгаллаган эди. Жамоа тўплар нисбати бўйича ҳам +45 кўрсаткич билан лиганинг энг барқарор ва ҳужумкор клубларидан бири бўлган.
Бироқ кейинги мавсумда манзара бутунлай ўзгарди. 2025/26 йилги мавсумда “Арсенал” 85 очко билан чемпионликни қўлга киритди. “Тўпчилар” ўтган мавсумда 74 очко билан иккинчи ўринни эгаллаган бўлса, бу сафар 11 очколик ўсиш орқали Англия тахтига чиқди. Бу Микел Артета жамоаси бир йил ичида нафақат ўсгани, балки чемпионлик учун керак бўлган барқарорликни ҳам топганини кўрсатади.
“Манчестер Сити” ҳам ўз натижасини яхшилади. 2024/25 мавсумда 71 очко билан учинчи ўринни олган “шаҳарликлар” кейинги мавсумда 78 очко жамғариб, иккинчи ўринга кўтарилди. Аммо бу ўсиш чемпионлик учун етарли бўлмади. Гвардиола жамоаси ҳали ҳам кучли, лекин “Арсенал” бу мавсумда ундан ҳам барқарорроқ кўринди.
Энг катта сакрашлардан бири “Манчестер Юнайтед” ҳиссасига тўғри келди. 2024/25 йилги мавсумда “қизил иблислар” 42 очко билан атиги 15-ўринда қолган эди. Бу клуб тарихи ва нуфузи учун жуда оғир натижа ҳисобланган. Аммо 2025/26 мавсумда жамоа 71 очко тўплаб, учинчи ўринга кўтарилди. Бу жадвалдаги энг катта ижобий ўзгаришлардан бири бўлди. Бир йилда 12 поғона юқорилаш — бу шунчаки тикланиш эмас, ҳақиқий қайтиш.
“Астон Вилла” ҳам юқори даражада барқарорлик кўрсатди. 2024/25 мавсумда 66 очко билан олтинчи ўринни эгаллаган жамоа кейинги мавсумда 65 очко тўплади, аммо бу сафар тўртинчи ўринга кўтарилди. Очколар сони деярли ўзгармаган бўлса-да, рақобатчиларнинг пасайиши ва жамоанинг муҳим ўйинлардаги натижалари уни Чемпионлар лигаси зонасига олиб кирди.
Энг оғриқли пасайиш эса “Ливерпуль”да кузатилди. 2024/25 мавсум чемпиони бўлган мерсисайдликлар кейинги мавсумда 60 очко билан бешинчи ўринга тушиб кетди. Жамоа тўплар нисбати бўйича ҳам +45 дан +10 га тушиб қолган. Бу “Ливерпуль” ҳужум ва ҳимоя мувозанатида жиддий йўқотишларга учраганини англатади. Чемпионликдан кейинги бундай пасайиш мухлислар учун оғир зарба бўлгани аниқ.
“Борнмут” эса икки мавсум орасидаги энг ёқимли сюрпризлардан бирига айланди. 2024/25 мавсумда 56 очко билан 9-ўринда турган жамоа кейинги мавсумда 57 очко билан 6-ўринга кўтарилди. Очколар фарқи катта эмас, аммо жадвалдаги ўсиш муҳим. Бу клубнинг рақобатбардошлиги ошганини ва юқори ўринлар учун курашишга тайёр эканини кўрсатади.
Янги мавсумнинг яна бир катта воқеаси — “Сандерленд”нинг 7-ўринга чиқиши бўлди. 38 ўйинда 54 очко жамғарган жамоа Премьер-лигада дарҳол юқори натижа қайд этди. Бу натижа Англия футболида янги куч пайдо бўлаётганидан дарак беради. Ҳар доим грандлардан иборат жадвалда бундай клубнинг юқорига чиқиши чемпионат интригасини янада оширади.
“Брайтон” икки мавсумда ҳам юқори ўнликда қолди. 2024/25 мавсумда 61 очко билан 8-ўрин, 2025/26 мавсумда эса 53 очко билан яна 8-ўрин. Очко камайган бўлса-да, жамоа ўз даражасини сақлаб қолган. Бу “Брайтон”нинг тизими борлигини, катта юлдузларсиз ҳам барқарор футбол кўрсата олишини англатади.
“Брентфорд” ҳам жадвалда ўзини йўқотмади. 2024/25 мавсумда 56 очко билан 10-ўринни олган клуб кейинги мавсумда 53 очко билан 9-ўринга кўтарилди. Бундай барқарорлик ўрта даражадаги клуб учун жуда яхши натижа. Улар ҳар мавсум лигада қолишни эмас, юқори ўнликни мақсад қилиб қўя бошлагани сезилади.
“Челси” эса аксинча, жиддий пасайишга учради. 2024/25 мавсумда 69 очко билан 4-ўринни эгаллаган Лондон клуби кейинги мавсумда 52 очко билан 10-ўринга тушиб кетди. Бу 17 очколик йўқотиш ва Чемпионлар лигаси зонасидан ўрта жадвалга тушиш дегани. Катта сармоялар, ёш футболчилар ва янги лойиҳалар фонида бундай натижа клуб раҳбарияти учун қаттиқ сигнал бўлиши керак.
“Ньюкасл”да ҳам пасайиш жуда сезиларли. 2024/25 мавсумда 66 очко билан 5-ўринни эгаллаган жамоа 2025/26 мавсумда 49 очко билан 12-ўринга тушди. Тўплар нисбати ҳам +21 дан -2 га ўзгарган. Бу жамоа ўйинидаги мувозанат бузилганини, ҳужум ва ҳимоядаги барқарорлик йўқолганини кўрсатади.
“Ноттингем Форест” ҳам катта пасайишга дуч келди. 2024/25 мавсумда 65 очко билан 7-ўринда турган жамоа кейинги мавсумда 44 очко билан 16-ўринга тушиб қолди. Бу жадвалдаги энг кескин салбий ўзгаришлардан бири. Бир йил аввал еврокубоклар учун курашган клуб кейинги мавсумда пастки зонага яқинлашиб қолди. Футболда барқарорлик дегани шунчаки чиройли сўз эмас, ҳаёт-мамот масаласи экан — “Форест” буни қаттиқ ҳис қилган кўринади.
“Вест Ҳэм”нинг аҳволи ҳам оғирлашган. 2024/25 мавсумда 43 очко билан 14-ўринда турган клуб кейинги мавсумда 39 очко билан 18-ўринга тушиб кетди. Бу эса жамоанинг хавфли зонага тушганини англатади. Лондон клуби учун бу катта инқироз сифатида баҳоланади.
“Вулверхэмптон” учун эса мавсум янада аянчли кечган. 2024/25 мавсумда 42 очко билан 16-ўринда қолган жамоа 2025/26 мавсумда 20 очко билан сўнгги ўринга тушган. Тўплар нисбати -41 бўлгани ҳам жамоанинг бутун мавсум давомида қаттиқ қийналганини кўрсатади. Бу даражадаги пасайиш клубда жиддий қайта қуриш талаб этилишини англатади.
“Тоттенхэм” икки мавсумда ҳам 17-ўринда қолгани эътиборли. 2024/25 мавсумда 38 очко, 2025/26 мавсумда 41 очко. Очко бироз ошган, аммо жадвалда ўзгариш йўқ. Бу “шпорлар” учун жуда хавотирли ҳолат. Катта тарих ва катта мухлислар базасига эга клубнинг кетма-кет пастки зонада қолиши оддий ҳолат эмас.
Янги мавсумда “Лидс” 47 очко билан 14-ўринни эгаллаган. “Бернли” эса 22 очко билан 19-ўринда. Бу жамоаларнинг натижалари Премьер-лигага мослашиш қанчалик қийин эканини яна бир бор кўрсатади. Англия чемпионатида ўртача даражадаги рақобат ҳам жуда қаттиқ, кичик хатолар эса мавсум якунида катта фарққа айланади.
Умуман олганда, икки мавсум жадвалини солиштирганда, Премьер-лигада бир йил ичида кучлар мувозанати кескин ўзгарганини кўриш мумкин. “Арсенал” чемпионликка кўтарилди, “Манчестер Юнайтед” инқироздан юқори поғонага қайтди, “Ливерпуль” чемпионликдан кейин пасайди, “Челси” ва “Ньюкасл” эса кутилган даражадан анча ортда қолди.
Бу жадваллар Англия чемпионатининг асосий гўзаллигини яна бир бор исботлайди: бу ерда кечаги чемпион бугун бешинчи бўлиши, ўрта жамоа эса бир мавсумда еврокубоклар зонасига чиқиши мумкин. Премьер-лигада ҳеч кимга кафолат йўқ. Ҳар бир очко, ҳар бир гол ва ҳар бир хато мавсум тақдирини ҳал қилади.
2025/26 мавсумнинг асосий хулосаси эса аниқ: “Арсенал” янги чўққига чиқди, “Манчестер Сити” уни таъқиб қилди, “Манчестер Юнайтед” қайта тирилди, “Ливерпуль” эса чемпионликдан кейинги оғир синовга дуч келди. Англия футболидаги сериал яна қизиди — бу ерда сценаристлар дам олмайди.
…