ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг тарихий ютуқларини алоҳида эътироф этди...
Ўзбек футболи ишқибозларининг қалбини чексиз фахр ва ифтихорга тўлдирадиган навбатдаги хушхабар халқаро майдондан етиб келди. Дунё футболининг бош бошқарув органи ҳисобланган ФИФА (Халқаро футбол федерацияси) ўзининг расмий Инстаграм саҳифасида миллий терма жамоамиз ҳамда Англиянинг гранд клуби — «Манчестер Сити» мустаҳкам ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановга бағишланган махсус ва ўта ҳаяжонли мақолани эълон қилди.
Дунё футболи оммасига ўзбек футболининг ёрқин юлдузини таништирар экан, ташкилот ҳамюртимизнинг қисқа фурсат ичида босиб ўтган улкан зафарли йўлига алоҳида тўхталиб ўтди.
Инглиз футболи тарихига кирган илк ўзбек
ФИФА ўз баёнотида Абдуқодир Ҳусановнинг замонавий футбол маркази ҳисобланган Англия Премьер-лигасидаги (АПЛ) тарихий қадамини юқори баҳолади. Маълумки, иқтидорли футболчимиз 2025 йилнинг январь ойида дунёнинг энг кучли клубларидан бири — «Манчестер Сити» сафига бориб қўшилган эди. Шу тариқа, у нуфузли АПЛ баҳсларида майдонга тушган ва ушбу мусобақада дебют қилган илк ўзбекистонлик профессионал футболчи сифатида тарих солномаларидан мустаҳкам жой олди.
Бундан ташқари, ўтган ёзги мавсумда Ҳусанов "шаҳарликлар" таркибида АҚШ яшил майдонлари мезбонлик қилган, мутлақо янги форматдаги Клублар ўртасидаги Жаҳон чемпионатида ҳам муваффақиятли иштирок этишга улгурди.
Янги формат ва Ўзбекистоннинг тарихий йўлланмаси
Эндиликда эса 21 ёшли ҳимоячимизни фаолиятидаги энг йирик ва масъулиятли синов кутиб турибди. 2026 йилги ФИФА Жаҳон чемпионати футбол тарихида илк маротаба кенгайтирилган таркибда, яъни нақ 48 та терма жамоа иштирокида ташкил этилмоқда.
Тарихий зафар: Мазкур янги ва кенг имкониятли формат кўплаб ривожланаётган футбол мамлакатлари қатори жонажон Ватанимиз учун ҳам ҳақиқий бахт эшикларини очди. Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихида илк бор мундиалнинг финал босқичи йўлланмасини расман қўлга киритди!
Ёшлар ўртасидаги муваффақиятлардан дунё саҳнаси сари
Халқаро ташкилот Ҳусановнинг фақатгина катталар футболида эмас, балки ёшлар терма жамоаси сафидаги салмоқли ютуқларини ҳам ёдга олди. У ўз вақтида:
Ўзбекистон U-20 (йигирма ёшгача бўлганлар) терма жамоаси сардорлигида нуфузли Осиё кубогида зафар қучиб, чемпионлик шоҳсупасига кўтарилган.
Ёшлар ўртасида ўтказилган Кичик Жаҳон чемпионатида жамоа билан биргаликда дунёнинг энг кучли жамоалари билан курашиб, 1/8 финал босқичигача етиб борган.
Бугунги кунда эса Абдуқодир Ҳусанов ўзининг миллионлаб ватандошлари ва мухлислари ардоғида, сайёрамизнинг энг нуфузли футбол саҳнасида Ўзбекистон номини дунёга танитиш ва янгидан-янги тарихий саҳифаларни очишга шай турибди.
Биз ҳам ўз навбатида маҳоратли ҳимоячимизга ва миллий терма жамоамизга олдинда турган Жаҳон чемпионати баҳсларида улкан зафарлар тилаб қоламиз! Ўзбек футболи ва жаҳон спортига оид энг қайноқ, энг завқли хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…