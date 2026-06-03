Флорентино Перес "Реал"нинг янги трансферини эълон қилмоқчи
Мадриднинг “Реал” клуби атрофида яна катта трансфер интригаси пайдо бўлди. Клуб президентлигига номзод Флорентино Перес эртага “Қироллик клуби”нинг кейинги мавсум учун илк йирик харидини расман эълон қилишини маълум қилди.
Переснинг бу баёноти мадридлик мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотди. Чунки “Реал” номи ва Флорентино Перес трансфер бозорида ёнма-ён тилга олинса, одатда оддий харид эмас, балки футбол оламини ларзага соладиган келишув ҳақида гап кетади. Мадридда бу сериал бошланса, трансфер бозори ҳам уйғониб кетади.
El Español нашрига берган интервьюсида Перес ўзининг спорт лойиҳаси ҳақида ҳам очиқ гапирди. Унинг таъкидлашича, “Реал” доимо энг кучли футболчиларга эга бўлиши ва ғалаба қозонишда давом этиши керак.
“Шу пайшанба куни мен “Реал”нинг кейинги мавсум учун биринчи шов-шувли трансферини эълон қиламан. Менинг спорт лойиҳам нима эканлигини ҳамма билади: таркибда энг яхши ўйинчиларга эга бўлиш ва ғалаба қозонишда давом этиш”, — деди Перес.
Бу сўзлар Флорентино Переснинг клуб бошқарувидаги асосий фалсафасини яна бир бор эслатади. У “Реал”ни фақат кучли жамоа сифатида эмас, балки дунё футболи марказида турадиган, энг катта юлдузларни ўзига жалб қиладиган ва ҳар мавсум энг юқори совринлар учун курашадиган клуб сифатида кўради.
Перес даврида “Реал” кўплаб машҳур трансферлар билан тарихга кирган. Унинг номи “галактикос” сиёсати, дунё юлдузларини Мадридга олиб келиш ва клуб брендини бутун сайёра бўйлаб янада кучайтириш билан боғлиқ. Шу сабабли унинг “шов-шувли трансфер” ҳақидаги гапи мухлислар учун оддий хабар эмас, балки катта кутиш сигнали бўлди.
Ҳозирча янги футболчининг номи маълум қилинмаган. Аммо Переснинг баёнотидан келиб чиқиб, бу харид клубнинг кейинги мавсумдаги спорт лойиҳасида муҳим ўрин тутиши кутилмоқда. “Реал” каби жамоада ҳар бир йирик трансфер фақат таркибни кучайтириш эмас, балки рақибларга юборилган очиқ сигнал ҳам ҳисобланади.
Мадрид клуби ҳар доим бир мақсад билан яшайди — ғалаба қозониш. Чемпионлар лигаси, Ла Лига, клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати ёки бошқа турнир бўладими, “Реал” учун иккинчи даражали мақсад йўқ. Переснинг “энг яхши ўйинчиларга эга бўлиш ва ғалаба қозонишда давом этиш” ҳақидаги сўзлари ҳам айнан шу менталитетни акс эттиради.
Флорентино Перес 2009 йилдан буён “Реал”ни бошқариб келмоқда. Бундан аввал у 2000 йилдан 2006 йилгача ҳам клуб президенти лавозимида ишлаган. Унинг ҳар икки даври ҳам катта трансферлар, йирик спорт лойиҳалари ва клубнинг глобал нуфузини ошириш билан эсда қолган.
Перес учун янги сайлов олдидан бундай баёнот сиёсий ва спорт нуқтаи назаридан ҳам муҳим аҳамиятга эга. У мухлисларга ўзининг режаси аввалгидек катта эканини, “Реал” энг юқори мақсадлардан воз кечмаслигини ва клуб яна трансфер бозорида асосий фигуралардан бири бўлишини кўрсатмоқда.
Энди барча эътибор пайшанба кунига қаратилган. Ким “Реал”нинг янги шов-шувли трансфери бўлади? Бу савол мухлислар, журналистлар ва бутун футбол жамоатчилиги орасида асосий мавзулардан бирига айланиши аниқ.
Бир нарса аниқ: Флорентино Перес бундай гапни беҳуда айтмайди. Агар у “биринчи шов-шувли трансфер”ни эълон қилишини айтган бўлса, демак Мадридда яна катта хабар тайёр. “Реал” эса янги мавсум олдидан яна ўзининг одатий мақомини эслатмоқда — бу клуб фақат иштирок этиш учун эмас, ғалаба қозониш учун яшайди.
…