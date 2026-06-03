Флорентино Перес "Реал"нинг янги трансферини эълон қилмоқчи

·446·Спорт
Флорентино Перес "Реал"нинг янги трансферини эълон қилмоқчи
Аудио версияси

Мадриднинг “Реал” клуби атрофида яна катта трансфер интригаси пайдо бўлди. Клуб президентлигига номзод Флорентино Перес эртага “Қироллик клуби”нинг кейинги мавсум учун илк йирик харидини расман эълон қилишини маълум қилди.

Переснинг бу баёноти мадридлик мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотди. Чунки “Реал” номи ва Флорентино Перес трансфер бозорида ёнма-ён тилга олинса, одатда оддий харид эмас, балки футбол оламини ларзага соладиган келишув ҳақида гап кетади. Мадридда бу сериал бошланса, трансфер бозори ҳам уйғониб кетади.

El Español нашрига берган интервьюсида Перес ўзининг спорт лойиҳаси ҳақида ҳам очиқ гапирди. Унинг таъкидлашича, “Реал” доимо энг кучли футболчиларга эга бўлиши ва ғалаба қозонишда давом этиши керак.

“Шу пайшанба куни мен “Реал”нинг кейинги мавсум учун биринчи шов-шувли трансферини эълон қиламан. Менинг спорт лойиҳам нима эканлигини ҳамма билади: таркибда энг яхши ўйинчиларга эга бўлиш ва ғалаба қозонишда давом этиш”, — деди Перес.

Бу сўзлар Флорентино Переснинг клуб бошқарувидаги асосий фалсафасини яна бир бор эслатади. У “Реал”ни фақат кучли жамоа сифатида эмас, балки дунё футболи марказида турадиган, энг катта юлдузларни ўзига жалб қиладиган ва ҳар мавсум энг юқори совринлар учун курашадиган клуб сифатида кўради.

Перес даврида “Реал” кўплаб машҳур трансферлар билан тарихга кирган. Унинг номи “галактикос” сиёсати, дунё юлдузларини Мадридга олиб келиш ва клуб брендини бутун сайёра бўйлаб янада кучайтириш билан боғлиқ. Шу сабабли унинг “шов-шувли трансфер” ҳақидаги гапи мухлислар учун оддий хабар эмас, балки катта кутиш сигнали бўлди.

Ҳозирча янги футболчининг номи маълум қилинмаган. Аммо Переснинг баёнотидан келиб чиқиб, бу харид клубнинг кейинги мавсумдаги спорт лойиҳасида муҳим ўрин тутиши кутилмоқда. “Реал” каби жамоада ҳар бир йирик трансфер фақат таркибни кучайтириш эмас, балки рақибларга юборилган очиқ сигнал ҳам ҳисобланади.

Мадрид клуби ҳар доим бир мақсад билан яшайди — ғалаба қозониш. Чемпионлар лигаси, Ла Лига, клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати ёки бошқа турнир бўладими, “Реал” учун иккинчи даражали мақсад йўқ. Переснинг “энг яхши ўйинчиларга эга бўлиш ва ғалаба қозонишда давом этиш” ҳақидаги сўзлари ҳам айнан шу менталитетни акс эттиради.

Флорентино Перес 2009 йилдан буён “Реал”ни бошқариб келмоқда. Бундан аввал у 2000 йилдан 2006 йилгача ҳам клуб президенти лавозимида ишлаган. Унинг ҳар икки даври ҳам катта трансферлар, йирик спорт лойиҳалари ва клубнинг глобал нуфузини ошириш билан эсда қолган.

Перес учун янги сайлов олдидан бундай баёнот сиёсий ва спорт нуқтаи назаридан ҳам муҳим аҳамиятга эга. У мухлисларга ўзининг режаси аввалгидек катта эканини, “Реал” энг юқори мақсадлардан воз кечмаслигини ва клуб яна трансфер бозорида асосий фигуралардан бири бўлишини кўрсатмоқда.

Энди барча эътибор пайшанба кунига қаратилган. Ким “Реал”нинг янги шов-шувли трансфери бўлади? Бу савол мухлислар, журналистлар ва бутун футбол жамоатчилиги орасида асосий мавзулардан бирига айланиши аниқ.

Бир нарса аниқ: Флорентино Перес бундай гапни беҳуда айтмайди. Агар у “биринчи шов-шувли трансфер”ни эълон қилишини айтган бўлса, демак Мадридда яна катта хабар тайёр. “Реал” эса янги мавсум олдидан яна ўзининг одатий мақомини эслатмоқда — бу клуб фақат иштирок этиш учун эмас, ғалаба қозониш учун яшайди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорентино Перез Реал Мадриднинг янги трансферларини тасдиқладиБугун, 07:51«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди