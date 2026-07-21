Лионель Месси ва Аргентина: Буюк ҳамкорликнинг якуни кўз ёшлар билан тугайдими?

·12·Спорт
Лионель Месси ва Аргентина: Буюк ҳамкорликнинг якуни кўз ёшлар билан тугайдими?

Жаҳон футболи афсонаси Лионель Месси учун 2026-йилги Жаҳон чемпионати финали кутилмаган ва аламли якун топди. Ню-Жерси штатида бўлиб ўтган ҳал қилувчи баҳсда Аргентина терма жамоасининг Испанияга мағлуб бўлиши нафақат чемпионлик бой берилганини, балки бир даврнинг тугашини ҳам англатиши мумкин. Ўйин якунланганини билдирувчи ҳуштак чалингач, 39 ёшли ҳужумчининг кўзларидан оққан ёшлар унинг халқаро миқёсдаги фаолиятига нуқта қўйиш арафасида эканлигидан далолат бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу турнирда Месси ўз жамоасини Шимолий Америка майдонлари бўйлаб етаклаб келди, бироқ финал учрашувида у бироз сояда қолиб кетди. Аргентина терма жамоаси Испаниянинг техник устунлигига қарши ўта агрессив ва жисмоний курашга бой услубни танлади, бу эса Мессининг ижодкорлик қобилиятларини тўлиқ намоён этишига тўсқинлик қилди. Goal.com нашрининг ёзишича, мағлубиятнинг оғирлиги ва футболчининг ҳиссий ҳолати унинг терма жамоа билан хайрлашиш вақти келганини кўрсатмоқда.

Матонат ва кеч келган эътироф

Лионель Мессининг Аргентина либосидаги йўли осон кечмаган. Узоқ йиллар давомида ватанида танқидлар остида қолган ва муҳлисларнинг тўлиқ меҳрини қозона олмаган футболчи, фақатгина 34 ёшдан кейингина асосий совринларни қўлга кирита бошлади. Лионель Скалони қўл остидаги жамоа билан эришилган муваффақиятлар — Америка кубоги ва Қатардаги Жаҳон чемпионлиги — Мессининг матонати маҳсулидир. У бундан ўн йил аввал терма жамоадан кетишини эълон қилган бўлса-да, қайтиб келиб, ўз меросини олтин ҳарфлар билан муҳрлади.

Финалдан сўнг берган интервюсида Месси мағлубиятдан қаттиқ ранжиганини яширмади. "Бу натижа келтирган оғриқ чексиз ва бу жароҳат битиши учун вақт керак бўлади", — дея таъкидлади у. Бироқ, у нима қарор қабул қилишидан қатъи назар, унинг Аргентина футболи тарихидаги ўрни аллақачон дахлсиз бўлиб улгурган. Унинг ўзи турнир олдидан "Мен ўйинни Қатардаёқ якунлаб бўлганман" дея ўз вазифасини бажарганига ишора қилган эди.

Тарихнинг оғриқли саҳифалари

Мессининг халқаро фаолиятига назар ташласак, у бир неча бор оғир синовларга дуч келганини кўрамиз. 2010-йилги Жаҳон чемпионати ва 2011-йилги Америка кубогида у бирорта ҳам гол ура олмаган, Аргентина эса чорак финаллардаёқ мусобақани тарк этган эди. Бу омадсизликлар серияси сардорлик боғичи топширилганидан кейин ҳам давом этди:

  • 2014-йилги Жаҳон чемпионати финалида Германиядан учралган мағлубият;
  • 2015-йилги Америка кубоги финалида Чили билан ўйиндаги омадсизлик;
  • 2016-йилги юбилей Америка кубогида яна Чилига бой берилган финал.
Кетма-кет учта финалдаги мағлубият ўшанда Мессини терма жамоадан кетишга мажбур қилган эди. Аммо у қайтди ва бутун дунёга ўзининг ҳақиқий кучини кўрсатди. Бугунги кўз ёшлар — бу шунчаки мағлубият эмас, балки йигирма йиллик заҳматли ва шарафли йўлнинг ҳиссий якунидир.

Гарчи 2026-йилги финал кутилганидек якунланмаган бўлса-да, Мессининг Аргентина билан боғлиқлиги энди ҳар қачонгидан ҳам мустаҳкам. У ўз ватанида нафақат буюк футболчи, балки таслим бўлмаслик рамзи сифатида қолади. Эндиликда бутун футбол олами унинг расмий баёнотини кутмоқда, бироқ у аллақачон футбол чўққисини забт этиб бўлгани ҳеч кимда шубҳа уйғотмайди.

Лионель МессиАргентинаЖаҳон ЧемпионатиФутболЛионель Скалони
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания футболида олтин давр: Ламине Ямал ва унинг жамоаси дунёда гегемонлик қилмоқдаИспания футболида олтин давр: Ламине Ямал ва унинг жамоаси дунёда гегемонлик қилмоқдаБугун, 12:14Португал терма жамоасининг янги мураббийи Криштиану Роналду борасидаги режаларини очиқладиПортугал терма жамоасининг янги мураббийи Криштиану Роналду борасидаги режаларини очиқладиБугун, 11:59Испания Жаҳон чемпионлигини нишонламоқда: Ламине Ямал ва Ферран Торрес диққат марказидаИспания Жаҳон чемпионлигини нишонламоқда: Ламине Ямал ва Ферран Торрес диққат марказидаБугун, 11:58ЖЧ-2026 клублар статистикаси: «Реал» футболчилари тўпурарликда рекорд ўрнатдиЖЧ-2026 клублар статистикаси: «Реал» футболчилари тўпурарликда рекорд ўрнатдиБугун, 09:54Уокер сенсация кутмоқда: Гуськов Анкалаевни нокаут қиладими?Уокер сенсация кутмоқда: Гуськов Анкалаевни нокаут қиладими?Бугун, 08:03Тоттенхем ва Наполи дарвозабонлар алмашинуви борасида музокара ўтказмоқдаТоттенхем ва Наполи дарвозабонлар алмашинуви борасида музокара ўтказмоқдаБугун, 03:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди