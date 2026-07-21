Лионель Месси ва Аргентина: Буюк ҳамкорликнинг якуни кўз ёшлар билан тугайдими?
Жаҳон футболи афсонаси Лионель Месси учун 2026-йилги Жаҳон чемпионати финали кутилмаган ва аламли якун топди. Ню-Жерси штатида бўлиб ўтган ҳал қилувчи баҳсда Аргентина терма жамоасининг Испанияга мағлуб бўлиши нафақат чемпионлик бой берилганини, балки бир даврнинг тугашини ҳам англатиши мумкин. Ўйин якунланганини билдирувчи ҳуштак чалингач, 39 ёшли ҳужумчининг кўзларидан оққан ёшлар унинг халқаро миқёсдаги фаолиятига нуқта қўйиш арафасида эканлигидан далолат бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу турнирда Месси ўз жамоасини Шимолий Америка майдонлари бўйлаб етаклаб келди, бироқ финал учрашувида у бироз сояда қолиб кетди. Аргентина терма жамоаси Испаниянинг техник устунлигига қарши ўта агрессив ва жисмоний курашга бой услубни танлади, бу эса Мессининг ижодкорлик қобилиятларини тўлиқ намоён этишига тўсқинлик қилди. Goal.com нашрининг ёзишича, мағлубиятнинг оғирлиги ва футболчининг ҳиссий ҳолати унинг терма жамоа билан хайрлашиш вақти келганини кўрсатмоқда.
Матонат ва кеч келган эътирофЛионель Мессининг Аргентина либосидаги йўли осон кечмаган. Узоқ йиллар давомида ватанида танқидлар остида қолган ва муҳлисларнинг тўлиқ меҳрини қозона олмаган футболчи, фақатгина 34 ёшдан кейингина асосий совринларни қўлга кирита бошлади. Лионель Скалони қўл остидаги жамоа билан эришилган муваффақиятлар — Америка кубоги ва Қатардаги Жаҳон чемпионлиги — Мессининг матонати маҳсулидир. У бундан ўн йил аввал терма жамоадан кетишини эълон қилган бўлса-да, қайтиб келиб, ўз меросини олтин ҳарфлар билан муҳрлади.
Финалдан сўнг берган интервюсида Месси мағлубиятдан қаттиқ ранжиганини яширмади. "Бу натижа келтирган оғриқ чексиз ва бу жароҳат битиши учун вақт керак бўлади", — дея таъкидлади у. Бироқ, у нима қарор қабул қилишидан қатъи назар, унинг Аргентина футболи тарихидаги ўрни аллақачон дахлсиз бўлиб улгурган. Унинг ўзи турнир олдидан "Мен ўйинни Қатардаёқ якунлаб бўлганман" дея ўз вазифасини бажарганига ишора қилган эди.
Тарихнинг оғриқли саҳифалариМессининг халқаро фаолиятига назар ташласак, у бир неча бор оғир синовларга дуч келганини кўрамиз. 2010-йилги Жаҳон чемпионати ва 2011-йилги Америка кубогида у бирорта ҳам гол ура олмаган, Аргентина эса чорак финаллардаёқ мусобақани тарк этган эди. Бу омадсизликлар серияси сардорлик боғичи топширилганидан кейин ҳам давом этди:
- 2014-йилги Жаҳон чемпионати финалида Германиядан учралган мағлубият;
- 2015-йилги Америка кубоги финалида Чили билан ўйиндаги омадсизлик;
- 2016-йилги юбилей Америка кубогида яна Чилига бой берилган финал.
Гарчи 2026-йилги финал кутилганидек якунланмаган бўлса-да, Мессининг Аргентина билан боғлиқлиги энди ҳар қачонгидан ҳам мустаҳкам. У ўз ватанида нафақат буюк футболчи, балки таслим бўлмаслик рамзи сифатида қолади. Эндиликда бутун футбол олами унинг расмий баёнотини кутмоқда, бироқ у аллақачон футбол чўққисини забт этиб бўлгани ҳеч кимда шубҳа уйғотмайди.
…