Испания футболида олтин давр: Ламине Ямал ва унинг жамоаси дунёда гегемонлик қилмоқда
Испания миллий терма жамоаси жаҳон футболида янги гегемонлик даврини бошлаб берди. Европа чемпионлигидан сўнг Жаҳон чемпионатида ҳам зафар қучган Луис де ла Фуенте шогирдлари айни дамда сайёрамизнинг энг кучли жамоаси эканини исботлади. Бу муваффақият шунчаки тасодиф эмас, балки тизимли ёндашув ва ёш иқтидорларнинг ўз чўққисига чиқаётганидан далолатдир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Турнир давомида дарвозабон Унаи Симон саккизта ўйинда еттита "қуруқ" ўйин ўтказиб, "Олтин қўлқоп" совринини қўлга киритди. Бироқ, мутахассисларнинг фикрича, бу кўрсаткич дарвозабоннинг маҳоратидан кўра, жамоанинг умумий ҳимоявий ўйини мукаммаллигини кўрсатади. Англия терма жамоасининг собиқ аъзоси Джо Ҳарт таъкидлаганидек, рақиблар бутун турнир давомида Испания дарвозасига атиги 10 та аниқ зарба бера олишган, холос.
Мукаммал механизм ва ёш юлдузлар омилиИспаниянинг ўйин услуби ҳозирда ҳеч бир рақиб қаршилик кўрсата олмайдиган даражага етди. Жамоа нафақат тўп назорати, балки ҳимоядаги тартиб билан ҳам ажралиб турибди. Гарчи гуруҳ босқичида Ламине Ямал ва Нико Виллиаms каби етакчилар жароҳат сабабли ўзларининг энг яхши формаларида бўлмаган бўлсалар-да, жамоавий ўйин эвазига керакли натижаларга эришилди.
Австрия терма жамоаси устози Ральф Рангник Испанияга қарши ўйиндан сўнг шундай деган эди: "Улар худди соат механизмидек мукаммал ишламоқда. Мен уларнинг бирон марта мажбурланмаган хатога йўл қўйганини эслай олмайман. Биз нафақат Европа чемпионига, балки бўлажак Жаҳон чемпионига қарши тўп сурдик". Бу эътироф Испаниянинг нақадар кучли эканини яна бир бор тасдиқлайди.
Ламине Ямалнинг сафга қайтиши ва Педри каби плеймейкерларнинг ўйини Испания ҳужумкорлигини янги босқичга олиб чиқди. Саудия Арабистони ва Уругвайга қарши ўйинларда жамоа ўзининг устунлигини тўлиқ намойиш этди. Луис де ла Фуенте ўз жамоасини "енгилмас" деб аташи бежиз эмас, чунки Испания таркиби жуда ёш ва улар ҳали ўз чўққисига етиб келишгани йўқ.
Келгуси ўн йиллик учун пойдеворИспания футболининг бугунги ҳолати уларнинг келгуси ўн йилликда ҳам асосий совринлар учун курашишини англатади. Жамоа таркибидаги асосий ўйинчиларнинг ёши ва тажрибаси уйғунлиги уларни ҳар қандай мусобақанинг яққол фаворитига айлантирмоқда. Мутахассислар Испаниянинг ушбу таркибини 2008-2012 йиллардаги "олтин авлод" билан солиштиришмоқда.
Хулоса қилиб айтганда, Испания терма жамоаси ҳозирда дунёдаги энг барқарор ва тактик жиҳатдан етук жамоа ҳисобланади. Улар ўз ўйин услубини рақибга ўтказиш орқали ғалаба қозонишда давом этмоқдалар. Агар жароҳатлар ва кутилмаган омиллар халақит бермаса, Ламине Ямал бошчилигидаги бу авлод ҳали кўплаб рекордларни янгилаши шубҳасиз.
…