Испания футболида олтин давр: Ламине Ямал ва унинг жамоаси дунёда гегемонлик қилмоқда

·0·Спорт
Испания футболида олтин давр: Ламине Ямал ва унинг жамоаси дунёда гегемонлик қилмоқда

Испания миллий терма жамоаси жаҳон футболида янги гегемонлик даврини бошлаб берди. Европа чемпионлигидан сўнг Жаҳон чемпионатида ҳам зафар қучган Луис де ла Фуенте шогирдлари айни дамда сайёрамизнинг энг кучли жамоаси эканини исботлади. Бу муваффақият шунчаки тасодиф эмас, балки тизимли ёндашув ва ёш иқтидорларнинг ўз чўққисига чиқаётганидан далолатдир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Турнир давомида дарвозабон Унаи Симон саккизта ўйинда еттита "қуруқ" ўйин ўтказиб, "Олтин қўлқоп" совринини қўлга киритди. Бироқ, мутахассисларнинг фикрича, бу кўрсаткич дарвозабоннинг маҳоратидан кўра, жамоанинг умумий ҳимоявий ўйини мукаммаллигини кўрсатади. Англия терма жамоасининг собиқ аъзоси Джо Ҳарт таъкидлаганидек, рақиблар бутун турнир давомида Испания дарвозасига атиги 10 та аниқ зарба бера олишган, холос.

Мукаммал механизм ва ёш юлдузлар омили

Испаниянинг ўйин услуби ҳозирда ҳеч бир рақиб қаршилик кўрсата олмайдиган даражага етди. Жамоа нафақат тўп назорати, балки ҳимоядаги тартиб билан ҳам ажралиб турибди. Гарчи гуруҳ босқичида Ламине Ямал ва Нико Виллиаms каби етакчилар жароҳат сабабли ўзларининг энг яхши формаларида бўлмаган бўлсалар-да, жамоавий ўйин эвазига керакли натижаларга эришилди.

Австрия терма жамоаси устози Ральф Рангник Испанияга қарши ўйиндан сўнг шундай деган эди: "Улар худди соат механизмидек мукаммал ишламоқда. Мен уларнинг бирон марта мажбурланмаган хатога йўл қўйганини эслай олмайман. Биз нафақат Европа чемпионига, балки бўлажак Жаҳон чемпионига қарши тўп сурдик". Бу эътироф Испаниянинг нақадар кучли эканини яна бир бор тасдиқлайди.

Ламине Ямалнинг сафга қайтиши ва Педри каби плеймейкерларнинг ўйини Испания ҳужумкорлигини янги босқичга олиб чиқди. Саудия Арабистони ва Уругвайга қарши ўйинларда жамоа ўзининг устунлигини тўлиқ намойиш этди. Луис де ла Фуенте ўз жамоасини "енгилмас" деб аташи бежиз эмас, чунки Испания таркиби жуда ёш ва улар ҳали ўз чўққисига етиб келишгани йўқ.

Келгуси ўн йиллик учун пойдевор

Испания футболининг бугунги ҳолати уларнинг келгуси ўн йилликда ҳам асосий совринлар учун курашишини англатади. Жамоа таркибидаги асосий ўйинчиларнинг ёши ва тажрибаси уйғунлиги уларни ҳар қандай мусобақанинг яққол фаворитига айлантирмоқда. Мутахассислар Испаниянинг ушбу таркибини 2008-2012 йиллардаги "олтин авлод" билан солиштиришмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, Испания терма жамоаси ҳозирда дунёдаги энг барқарор ва тактик жиҳатдан етук жамоа ҳисобланади. Улар ўз ўйин услубини рақибга ўтказиш орқали ғалаба қозонишда давом этмоқдалар. Агар жароҳатлар ва кутилмаган омиллар халақит бермаса, Ламине Ямал бошчилигидаги бу авлод ҳали кўплаб рекордларни янгилаши шубҳасиз.

ИспанияФутболЛамине ЯмалЖаҳон ЧемпионатиЛуис Де Ла Фуенте
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси ва Аргентина: Буюк ҳамкорликнинг якуни кўз ёшлар билан тугайдими?Лионель Месси ва Аргентина: Буюк ҳамкорликнинг якуни кўз ёшлар билан тугайдими?Бугун, 12:19Португал терма жамоасининг янги мураббийи Криштиано Роналдо борасидаги режаларини очиқладиПортугал терма жамоасининг янги мураббийи Криштиано Роналдо борасидаги режаларини очиқладиБугун, 11:59Испания Жаҳон чемпионлигини нишонламоқда: Ламине Ямал ва Ферран Торрес диққат марказидаИспания Жаҳон чемпионлигини нишонламоқда: Ламине Ямал ва Ферран Торрес диққат марказидаБугун, 11:58ЖЧ-2026 клублар статистикаси: «Реал» футболчилари тўпурарликда рекорд ўрнатдиЖЧ-2026 клублар статистикаси: «Реал» футболчилари тўпурарликда рекорд ўрнатдиБугун, 09:54Уокер сенсация кутмоқда: Гуськов Анкалаевни нокаут қиладими?Уокер сенсация кутмоқда: Гуськов Анкалаевни нокаут қиладими?Бугун, 08:03Тоттенхем ва Наполи дарвозабонлар алмашинуви борасида музокара ўтказмоқдаТоттенхем ва Наполи дарвозабонлар алмашинуви борасида музокара ўтказмоқдаБугун, 03:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди