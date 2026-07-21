Халқаро коинот станциясида сунъий интеллект иш бошлади: у космонавтларга ёрдам бермоқда

·0·Техно
Халқаро коинот станциясида сунъий интеллект иш бошлади: у космонавтларга ёрдам бермоқда

Халқаро коинот станцияси (ХКС) бортида сунъий интеллект (СИ) технологияларини кундалик иш жараёнларига жорий этиш бўйича муҳим синовлар бошланди. Эндиликда коинотда фаолият юритаётган экипаж аъзолари мураккаб техник вазифаларни бажаришда замонавий алгоритмлар кўмагидан фойдаланишмоқда. Бу коинотни ўзлаштириш тарихида рақамли ёрдамчиларнинг ўрни ортиб бораётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

"Роскосмос" раҳбари ўринбосари Сергей Крикалевнинг маълумотига кўра, ҳозирда сунъий интеллект тизими махсус экспериментал дастур доирасида синовдан ўтказилмоқда. Ушбу технологиянинг асосий вазифаси космонавтларни зерикарли ва кўп вақт талаб қиладиган қоғозбозлик ишларидан халос этишдир. Хусусан, СИ тизими ҳар кунлик ҳисоботларни шакллантириш ва ҳужжатлар билан ишлаш жараёнини сезиларли даражада соддалаштирмоқда.

Рутин ишлардан илмий тадқиқотлар сари

Коинот станциясидаги иш тартиби жуда тиғиз бўлиб, экипаж аъзолари ҳар бир бажарилган амал бўйича Ерга ҳисобот беришлари шарт. Сунъий интеллект ушбу ҳисоботларни тайёрлашда кўмаклашиши натижасида космонавтлар ўзларининг асосий вазифаларига — илмий тажрибалар ўтказиш ва станция хавфсизлигини таъминлашга кўпроқ вақт ажратиш имконига эга бўлмоқдалар.

Келажакда бундай рақамли ечимлар бортдаги умумий рақамли инфратузилманинг ажралмас қисмига айланиши кутилмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, сунъий интеллект нафақат матнлар билан ишлашда, балки станция тизимларидаги носозликларни олдиндан аниқлаш ва мураккаб маневрларни амалга оширишда ҳам асосий воситага айланиши мумкин.

Ҳозирги вақтда коинот техникасини модернизация қилиш жараёнида фақатгина сунъий интеллект билан чекланиб қолинаётгани йўқ. Замонавий космонавтика соҳасида аддитив ишлаб чиқариш (3D-босма) ва композит материаллардан фойдаланиш ҳам жадал ривожланмоқда. Бу технологиялар ҳам Ерда, ҳам орбитанинг ўзида эҳтиёт қисмларни тезкор тайёрлаш имконини беради.

Ўзбекистонлик мутахассислар ҳам жаҳон коинот саноатидаги ушбу тенденцияларни диққат билан кузатиб боришмоқда. Сунъий интеллектнинг коинотда муваффақиятли қўлланилиши келажакда узоқ масофали миссиялар, жумладан, Марсга парвозлар вақтида экипажнинг автоном ишлаш қобилиятини оширишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.

Сунъий ИнтеллектХКСКоинотТехнологияРоскосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венесуэладаги зилзиладан сўнг Starlink 700 мингдан ортиқ кишини интернет билан таъминладиВенесуэладаги зилзиладан сўнг Starlink 700 мингдан ортиқ кишини интернет билан таъминладиБугун, 11:52Спацех Канаверал бурнида дунёдаги энг баланд Мечазилла минорасини тикламоқдаСпацех Канаверал бурнида дунёдаги энг баланд Мечазилла минорасини тикламоқдаБугун, 11:24SpaceX коинотни забт этишда давом этмоқда: Super Heavy Booster 21 синовдан ўтказилдиSpaceX коинотни забт этишда давом этмоқда: Super Heavy Booster 21 синовдан ўтказилдиБугун, 10:52Япония компаниялари одамлар учун махсус «совутгич» кабинасини тақдим этдиЯпония компаниялари одамлар учун махсус «совутгич» кабинасини тақдим этдиБугун, 10:24Илон Маскнинг xAI компанияси Эхсел учун Grok сунъий интеллектини тақдим этдиИлон Маскнинг xAI компанияси Эхсел учун Grok сунъий интеллектини тақдим этдиБугун, 09:56Samsung ва КРИСО атом энергияси билан ишлайдиган улкан контейнер кемасини яратмоқдаSamsung ва КРИСО атом энергияси билан ишлайдиган улкан контейнер кемасини яратмоқдаБугун, 09:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди