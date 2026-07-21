Халқаро коинот станциясида сунъий интеллект иш бошлади: у космонавтларга ёрдам бермоқда
Халқаро коинот станцияси (ХКС) бортида сунъий интеллект (СИ) технологияларини кундалик иш жараёнларига жорий этиш бўйича муҳим синовлар бошланди. Эндиликда коинотда фаолият юритаётган экипаж аъзолари мураккаб техник вазифаларни бажаришда замонавий алгоритмлар кўмагидан фойдаланишмоқда. Бу коинотни ўзлаштириш тарихида рақамли ёрдамчиларнинг ўрни ортиб бораётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
"Роскосмос" раҳбари ўринбосари Сергей Крикалевнинг маълумотига кўра, ҳозирда сунъий интеллект тизими махсус экспериментал дастур доирасида синовдан ўтказилмоқда. Ушбу технологиянинг асосий вазифаси космонавтларни зерикарли ва кўп вақт талаб қиладиган қоғозбозлик ишларидан халос этишдир. Хусусан, СИ тизими ҳар кунлик ҳисоботларни шакллантириш ва ҳужжатлар билан ишлаш жараёнини сезиларли даражада соддалаштирмоқда.
Рутин ишлардан илмий тадқиқотлар сариКоинот станциясидаги иш тартиби жуда тиғиз бўлиб, экипаж аъзолари ҳар бир бажарилган амал бўйича Ерга ҳисобот беришлари шарт. Сунъий интеллект ушбу ҳисоботларни тайёрлашда кўмаклашиши натижасида космонавтлар ўзларининг асосий вазифаларига — илмий тажрибалар ўтказиш ва станция хавфсизлигини таъминлашга кўпроқ вақт ажратиш имконига эга бўлмоқдалар.
Келажакда бундай рақамли ечимлар бортдаги умумий рақамли инфратузилманинг ажралмас қисмига айланиши кутилмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, сунъий интеллект нафақат матнлар билан ишлашда, балки станция тизимларидаги носозликларни олдиндан аниқлаш ва мураккаб маневрларни амалга оширишда ҳам асосий воситага айланиши мумкин.
Ҳозирги вақтда коинот техникасини модернизация қилиш жараёнида фақатгина сунъий интеллект билан чекланиб қолинаётгани йўқ. Замонавий космонавтика соҳасида аддитив ишлаб чиқариш (3D-босма) ва композит материаллардан фойдаланиш ҳам жадал ривожланмоқда. Бу технологиялар ҳам Ерда, ҳам орбитанинг ўзида эҳтиёт қисмларни тезкор тайёрлаш имконини беради.
Ўзбекистонлик мутахассислар ҳам жаҳон коинот саноатидаги ушбу тенденцияларни диққат билан кузатиб боришмоқда. Сунъий интеллектнинг коинотда муваффақиятли қўлланилиши келажакда узоқ масофали миссиялар, жумладан, Марсга парвозлар вақтида экипажнинг автоном ишлаш қобилиятини оширишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.
…