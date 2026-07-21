Тозалик ҳаётдан устун: бешинчи қаватга чиқиб дераза соябонларини тозалаётган икки кекса аёл муҳокамада
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Икки нафар кекса аёл акс этган лавҳалар ижтимоий тармоқларда кўплаб баҳсларга сабаб бўлди. Видеода аёллардан бири бешинчи қаватдаги хонадон деразасидан ташқарига чиқиб, соябон устида тўпланган чангни чангютгич билан тозалашга уринган.
Энг хавфли жиҳати, у ҳеч қандай суғурта камари ва ҳимоя воситасидан фойдаланмаган. Бир нотўғри ҳаракат оғир оқибатга олиб келиши мумкин бўлган бу ҳолатни кўрганлар аёлнинг хавфсизлигидан ташвишланган.
Видео остидаги изоҳларда кўпчилик бундай усулда тозалашдан воз кечиш кераклигини таъкидлаган. Бошқалар эса ҳазил тариқасида кекса аёлларни «экстремал фаррошлар» деб номлаган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…