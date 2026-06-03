Манчестер Сити ва Челси Энзо Мареска бўйича музокараларни давом эттирмоқда

·259·Спорт
Манчестер Сити ва Челси Энзо Мареска бўйича музокараларни давом эттирмоқда
Аудио версияси

Манчестер Сити жамоаси янги бош мураббий сифатида Энзо Мареска номзодини якунлаш мақсадида Челси билан товон пули бўйича қизғин музокаралар олиб бормоқда. Италиялик мутахассис Пеп Гуардиола ўрнини эгаллаши кутилмоқда, бироқ унинг январ ойида Стамфорд Бридгедан кутилмаганда кетиши ортидан юзага келган ҳуқуқий масалалар уч йиллик шартнома имзоланишини кечиктирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sky Sports хабарига кўра, Манчестер Сити ҳозирда Челси билан Энзо Мареска учун тўланадиган компенсация миқдори устида ишламоқда. Шартнома масаласи ҳар икки клуб ҳуқуқшунослари назоратида, чунки италиялик мураббий Лондон клубини тарк этганида унинг амалдаги шартномасида ҳали уч ярим йил бор эди. Манчестер клуби ушбу ҳафтада келишувга эришиб, уни расман Пеп Гуардиола вориси сифатида таништиришдан умидвор.

Испаниялик мутахассис клубдаги ақлбовар қилмас 10 йиллик фаолиятидан сўнг жамоани тарк этди. Бу давр мобайнида у барча мумкин бўлган совринларни, жумладан, олти марта Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритди. Унинг ўрнига таклиф этилаётган уч йиллик шартнома столда турган бўлса-да, ҳали тўлиқ келишувга эришилмаган. Челси раҳбарияти ўтган кузда амалдаги чемпионлар томонидан Энзо Мареска га қизиқиш борлиги ҳақида хабардор қилинган эди.

Манчестер Сити раҳбариятида мураббийнинг Лондондаги натижалари катта таассурот қолдирди. У Челси бошқарувида 92 ўйинда 55 ғалаба ва 16 дуранг қайд этди. Шунингдек, 2024-25-йилги мавсумда Конференциялар лигаси ва Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатида ғолиб чиқди. У кетган вақтда жамоа турнир жадвалида бешинчи ўринда эди, бироқ мавсум якунида Челси 10-ўринни эгаллади.

Энзо Мареска келиши билан Манчестер Сити янги мураббийлар штабини ҳам шакллантириши лозим бўлади. Пеп Гуардиола билан бирга Пеп Лижндерс, Коло Тоуре, фитнес мураббийи Лорензо Буенавентура ва дарвозабонлар мураббийи Хаби Мансисидор каби мутахассислар ҳам клубни тарк этишмоқда. Манчестер клуби мавсумолди тайёргарлик бошлангунга қадар янги мураббийни расман эълон қилиш учун бор кучини сафарбар қилган.

Манчестер СитиЧелсиЭнзо МарескаПеп ГуардиолаАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорентино Перез Реал Мадриднинг янги трансферларини тасдиқладиБугун, 07:51«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди