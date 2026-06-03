Манчестер Сити ва Челси Энзо Мареска бўйича музокараларни давом эттирмоқда
Манчестер Сити жамоаси янги бош мураббий сифатида Энзо Мареска номзодини якунлаш мақсадида Челси билан товон пули бўйича қизғин музокаралар олиб бормоқда. Италиялик мутахассис Пеп Гуардиола ўрнини эгаллаши кутилмоқда, бироқ унинг январ ойида Стамфорд Бридгедан кутилмаганда кетиши ортидан юзага келган ҳуқуқий масалалар уч йиллик шартнома имзоланишини кечиктирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sky Sports хабарига кўра, Манчестер Сити ҳозирда Челси билан Энзо Мареска учун тўланадиган компенсация миқдори устида ишламоқда. Шартнома масаласи ҳар икки клуб ҳуқуқшунослари назоратида, чунки италиялик мураббий Лондон клубини тарк этганида унинг амалдаги шартномасида ҳали уч ярим йил бор эди. Манчестер клуби ушбу ҳафтада келишувга эришиб, уни расман Пеп Гуардиола вориси сифатида таништиришдан умидвор.
Испаниялик мутахассис клубдаги ақлбовар қилмас 10 йиллик фаолиятидан сўнг жамоани тарк этди. Бу давр мобайнида у барча мумкин бўлган совринларни, жумладан, олти марта Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритди. Унинг ўрнига таклиф этилаётган уч йиллик шартнома столда турган бўлса-да, ҳали тўлиқ келишувга эришилмаган. Челси раҳбарияти ўтган кузда амалдаги чемпионлар томонидан Энзо Мареска га қизиқиш борлиги ҳақида хабардор қилинган эди.
Манчестер Сити раҳбариятида мураббийнинг Лондондаги натижалари катта таассурот қолдирди. У Челси бошқарувида 92 ўйинда 55 ғалаба ва 16 дуранг қайд этди. Шунингдек, 2024-25-йилги мавсумда Конференциялар лигаси ва Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатида ғолиб чиқди. У кетган вақтда жамоа турнир жадвалида бешинчи ўринда эди, бироқ мавсум якунида Челси 10-ўринни эгаллади.
Энзо Мареска келиши билан Манчестер Сити янги мураббийлар штабини ҳам шакллантириши лозим бўлади. Пеп Гуардиола билан бирга Пеп Лижндерс, Коло Тоуре, фитнес мураббийи Лорензо Буенавентура ва дарвозабонлар мураббийи Хаби Мансисидор каби мутахассислар ҳам клубни тарк этишмоқда. Манчестер клуби мавсумолди тайёргарлик бошлангунга қадар янги мураббийни расман эълон қилиш учун бор кучини сафарбар қилган.
…