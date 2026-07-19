«Истанбул Башакшеҳир» Марказий Осиёдан янги юлдузни трансфер қилмоқчи
Ўзбекистон миллий терма жамоаси етакчилари Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев клублар миқёсида Туркия Суперлигасида “Истанбул Башакшеҳир” шарафини муносиб ҳимоя қилаётгани боис, Марказий Осиёдаги футбол ишқибозлари бу жамоа ўйинларини кузатиб бормоқда. Ўз навбатида, Истанбул клуби мутасаддилари ва скаутлари ҳам ушбу минтақа футболчиларига алоҳида эътибор қарата бошлади.
Zamin.uz Марказий Осиё футболидаги янги трансфер мақсадлари ва ўзбек футболчиларининг Туркиядаги муваффақиятлари тафсилотларини тақдим этади.
«Истанбул Башакшеҳир» нишонида 19 ёшли қозоғистонлик ҳужумчи
Қозоғистон футболи манбаларининг маълум қилишича, “Истанбул Башакшеҳир” футбол клуби “Ордабаси” жамоасининг 19 ёшли ҳужумчиси Жасулан Амирни сотиб олиш истагини билдирган. Иқтидорли ўйинчи трансфери бўйича тушган таклифлар ҳақида “Ордабаси” президенти Дархан Қизайбаев ўз фикр-мулоҳазаларини ва позициясини билдириб ўтди.
Дархан Қизайбаев: «Жасулан Амир бўйича жуда кўп таклифлар бор. Клубни ҳам, футболчини ҳам қониқтирадиган таклиф келса, биз уни албатта қабул қиламиз. Хусусан, ҳозиргача Амир бўйича Россиянинг “Балтика” ва Туркиянинг “Истанбул Башакшеҳир” клублари аниқ таклиф билан чиқди. Биз Жасуланнинг жамоамизга чемпионликни қўлга киритишда ёрдам беришини хоҳлаймиз. Агар чемпион бўлсак, келаси йили УЕФА Чемпионлар лигасида иштирок этамиз. Шундан кейин футболчининг ўзи келажаги бўйича қарор қабул қилади».
Ҳозирда Қозоғистон Премьер-лигасининг 17-туридан кейин “Ордабаси” жамоаси 40 очко билан мусобақа жадвалида пешқадамлик қилмоқда.
Жасулан Амирнинг жорий мавсумдаги кўрсаткичлари
Ёш юлдуз жорий мавсумда нафақат клуб даражасида, балки терма жамоада ҳам дебют қилишга улгурди:
Иштирок этган ўйинлари: Қозоғистон Премьер-лигаси жорий мавсумида 17 та учрашувда майдонга тушди.
Сермаҳсуллик: Мазкур ўйинлар давомида 7 та гол урди ва 2 та голли узатмани амалга оширди.
Терма жамоадаги дебют: Июнь ойида Арманистон ва Венгрияга қарши ўртоқлик учрашувларида иштирок этиб, Қозоғистон миллий терма жамоаси сафида дебют қилди.
Ўзбек дуэти — «Истанбул Башакшеҳир»нинг ҳақиқий етакчилари
Туркия клубининг Марказий Осиё бозорига қизиқиши бежиз эмас, чунки Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев айни дамда жамоанинг асосий фигуралари ҳисобланади. Уларнинг кўрсаткичлари қуйидаги жадвалда акс этган:
Футболчи
Туркия Суперлигасидаги ўйинлари
Урилган голлар сони
Эришилган натижалар
Элдор Шомуродов
34 та учрашув (ўтган мавсумда)
22 та гол
Туркия Суперлигаси тўпурари бўлди.
20 та учрашув
3 та гол
Дебют мавсумини анча муваффақиятли ўтказди.
Марказий Осиёлик футболчиларнинг Туркиядаги муваффақиятли юриши янги иқтидорлар учун Европа эшикларини очишда давом этмоқда.
…