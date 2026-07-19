«Истанбул Башакшеҳир» Марказий Осиёдан янги юлдузни трансфер қилмоқчи

·0·Спорт
«Истанбул Башакшеҳир» Марказий Осиёдан янги юлдузни трансфер қилмоқчи

Ўзбекистон миллий терма жамоаси етакчилари Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев клублар миқёсида Туркия Суперлигасида “Истанбул Башакшеҳир” шарафини муносиб ҳимоя қилаётгани боис, Марказий Осиёдаги футбол ишқибозлари бу жамоа ўйинларини кузатиб бормоқда. Ўз навбатида, Истанбул клуби мутасаддилари ва скаутлари ҳам ушбу минтақа футболчиларига алоҳида эътибор қарата бошлади.

Zamin.uz Марказий Осиё футболидаги янги трансфер мақсадлари ва ўзбек футболчиларининг Туркиядаги муваффақиятлари тафсилотларини тақдим этади.

«Истанбул Башакшеҳир» нишонида 19 ёшли қозоғистонлик ҳужумчи

Қозоғистон футболи манбаларининг маълум қилишича, “Истанбул Башакшеҳир” футбол клуби “Ордабаси” жамоасининг 19 ёшли ҳужумчиси Жасулан Амирни сотиб олиш истагини билдирган. Иқтидорли ўйинчи трансфери бўйича тушган таклифлар ҳақида “Ордабаси” президенти Дархан Қизайбаев ўз фикр-мулоҳазаларини ва позициясини билдириб ўтди.

Дархан Қизайбаев: «Жасулан Амир бўйича жуда кўп таклифлар бор. Клубни ҳам, футболчини ҳам қониқтирадиган таклиф келса, биз уни албатта қабул қиламиз. Хусусан, ҳозиргача Амир бўйича Россиянинг “Балтика” ва Туркиянинг “Истанбул Башакшеҳир” клублари аниқ таклиф билан чиқди. Биз Жасуланнинг жамоамизга чемпионликни қўлга киритишда ёрдам беришини хоҳлаймиз. Агар чемпион бўлсак, келаси йили УЕФА Чемпионлар лигасида иштирок этамиз. Шундан кейин футболчининг ўзи келажаги бўйича қарор қабул қилади».

Ҳозирда Қозоғистон Премьер-лигасининг 17-туридан кейин “Ордабаси” жамоаси 40 очко билан мусобақа жадвалида пешқадамлик қилмоқда.

Жасулан Амирнинг жорий мавсумдаги кўрсаткичлари

Ёш юлдуз жорий мавсумда нафақат клуб даражасида, балки терма жамоада ҳам дебют қилишга улгурди:

  • Иштирок этган ўйинлари: Қозоғистон Премьер-лигаси жорий мавсумида 17 та учрашувда майдонга тушди.

  • Сермаҳсуллик: Мазкур ўйинлар давомида 7 та гол урди ва 2 та голли узатмани амалга оширди.

  • Терма жамоадаги дебют: Июнь ойида Арманистон ва Венгрияга қарши ўртоқлик учрашувларида иштирок этиб, Қозоғистон миллий терма жамоаси сафида дебют қилди.

Ўзбек дуэти — «Истанбул Башакшеҳир»нинг ҳақиқий етакчилари

Туркия клубининг Марказий Осиё бозорига қизиқиши бежиз эмас, чунки Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев айни дамда жамоанинг асосий фигуралари ҳисобланади. Уларнинг кўрсаткичлари қуйидаги жадвалда акс этган:

Футболчи

Туркия Суперлигасидаги ўйинлари

Урилган голлар сони

Эришилган натижалар

Элдор Шомуродов

34 та учрашув (ўтган мавсумда)

22 та гол

Туркия Суперлигаси тўпурари бўлди.

Аббосбек Файзуллаев

20 та учрашув

3 та гол

Дебют мавсумини анча муваффақиятли ўтказди.

Марказий Осиёлик футболчиларнинг Туркиядаги муваффақиятли юриши янги иқтидорлар учун Европа эшикларини очишда давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уч мағлубиятнинг оғир баҳоси: Ўзбекистон IV гуруҳга тушдиУч мағлубиятнинг оғир баҳоси: Ўзбекистон IV гуруҳга тушдиБугун, 12:58Дана Уайт Жон Жонсга эшикни очиқ қолдирди, аммо бир шарт борДана Уайт Жон Жонсга эшикни очиқ қолдирди, аммо бир шарт борБугун, 12:51Арман Царукяннинг ғалабали сериясига нуқта қўйилди: RAF 11да драма...Арман Царукяннинг ғалабали сериясига нуқта қўйилди: RAF 11да драма...Бугун, 12:46Тухель Франциядан кейин огоҳлантирди: фарқ ҳали йўқолмадиТухель Франциядан кейин огоҳлантирди: фарқ ҳали йўқолмадиБугун, 12:41Жавоҳир Умматалиев Манчестерда рақибини нокаут қилди (видео)Жавоҳир Умматалиев Манчестерда рақибини нокаут қилди (видео)Бугун, 12:37Кейн Тухель ҳақида очиқ гапирди: «У кўп нарса ўрганди»Кейн Тухель ҳақида очиқ гапирди: «У кўп нарса ўрганди»Бугун, 12:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди