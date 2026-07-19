Тошкентда жазирама сабаб ижтимоий тармоқларда светофорлар ҳам эриб кетаётгани акс этган кадрлар тарқалди
Пойтахтда жазирама давом этмоқда. Бугун ижтимоий тармоқларда Тошкентда юқори ҳарорат сабаб светофорлар ҳам эриб кетаётгани акс этган кадрлар пайдо бўлди.
Айрим ҳайдовчиларнинг сўзларига кўра, автомобиллар борт термометри +57°C ни кўрсатган. Бундай рақамлар одатда асфальт ва очиқ қуёш таъсирида янада юқори сезилади.
Тарқалган кадрлар шаҳардаги иссиқ нафақат одамларга, балки инфратузилма элементларига ҳам таъсир қилаётгани ҳақида муҳокамаларни кучайтирди. Ҳозирча ушбу ҳолат бўйича расмий изоҳ берилгани маълум эмас.
Аҳолига эҳтиёткорлик чораларига амал қилиш тавсия этилмоқда. Куннинг энг иссиқ вақтида кўчага чиқмаслик, бош кийимдан фойдаланиш ва етарлича сув ичиш зарур.
Иссиқ уриши хавфини камайтириш учун ёпиқ автомобилларда болалар ва ҳайвонларни қолдирмаслик, оғир жисмоний меҳнатни салқинроқ вақтга қолдириш мақсадга мувофиқ.
…