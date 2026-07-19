Ламин Ямал финал олдидан Нью-Йоркда севгилиси билан кўриниш берди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
FIFA Жаҳон чемпионати финали олдидан Испания терма жамоаси футболчиси Ламин Ямал Нью-Йоркда севгилиси Инес Гарсия билан бирга кўринди.
Тармоқларда тарқалган видеода Ямал ва Инес Гарсия ҳалол таом сотиладиган кўчма савдо нуқтасидан овқат харид қилаётгани кўринади. Видеони кўрган фойдаланувчилар бу ҳолатни фаол муҳокама қилмоқда.
Ямал айни пайтда Испания терма жамоасининг энг кўп тилга олинаётган футболчиларидан бири бўлиб турибди. Финал олдидан унинг майдон ташқарисидаги чиқишлари ҳам мухлислар қизиқишига сабаб бўлмоқда.
Испания ҳал қилувчи ўйинда Аргентина билан тўқнаш келади. Ямал эса бу учрашувда жамоасининг асосий умидларидан бири сифатида кўрилмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…