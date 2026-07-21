Bombardier Global 8000: Конкорде давридан кейинги энг тезкор йўловчи самолёти
Авиация оламида янги рекорд ўрнатилди: Bombardier компаниясининг Global 8000 бизнес-джети афсонавий Конкорде самолётидан кейинги энг тезкор фуқаролик лайнерига айланди. Мазкур самолёт Лос-Анжелесдан Британиянинг Фарнборо шаҳрига қадар бўлган масофани рекорд даражадаги қисқа вақт ичида босиб ўтиб, ўзининг техник имкониятларини амалда исботлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, парвоз давомида Global 8000 соатига 1140 километр (0,93 Max) тезликка эришган. 8700 километрлик масофани кучли қарши шамолга қарамай, бор-йўғи 8 соат-у 46 дақиқада босиб ўтишга муваффақ бўлинган. Бу кўрсаткич ушбу йўналишдаги аввалги рекорддан тахминан 2,2 фоизга яхшироқдир. Мазкур парвоз Фарнбороугҳ Интернатионал Аиршов 2026 кўргазмасидаги расмий дебют арафасида амалга оширилди.
Тезлик ва парвоз масофасининг уйғунлигиBombardier Global 8000 нафақат тезлиги, балки парвоз узоқлиги билан ҳам ҳайратда қолдиради. Самолётнинг максимал тезлиги 0,95 Max даражасига етиши мумкин, парвоз масофаси эса 8000 денгиз мили (тахминан 14 800 км)ни ташкил этади. Бундай техник тавсифлар дунёнинг энг йирик мегаполислари ўртасида тўхтовсиз, ўта тезкор рейсларни амалга ошириш имконини беради.
Ишлаб чиқувчилар фақат тезлик билан чекланиб қолмасдан, йўловчилар қулайлигига ҳам алоҳида эътибор қаратишган. Самолёт салонидаги ҳаво босими денгиз сатидан атиги 820 метр баландликдаги даражада ушлаб турилади. Бу узоқ масофали парвозлар пайтида йўловчиларнинг чарчашини сезиларли даражада камайтиради ва организмга тушадиган босимни юmsҳатади.
Яна бир муҳим жиҳати шундаки, Global 8000 кўплаб бошқа узоқ масофали бизнес-джетлар қўна олмайдиган қисқа ва мураккаб аэродромларда ҳам учиш ва қўниш имкониятига эга. Бу эса бизнес вакиллари ва ВИП мижозлар учун логистика нуқтаи назаридан катта устунлик беради.
Экологик масъулият ва янги стандартларBombardier компанияси Global 8000 модели учун Энвиронментал Продукт Декларатион (ЭПД) экологик декларациясини олганини ҳам эълон қилди. Ушбу ҳужжат самолётнинг ишлаб чиқарилишидан тортиб, то утилизация қилинишигача бўлган бутун ҳаётий сикли давомида атроф-муҳитга кўрсатадиган таъсирини мустақил баҳолайди.
Компания вакилларининг таъкидлашича, Bombardier ҳозирда ўзининг серияли моделлари учун бундай шаффоф экологик ҳисоботларни эълон қилаётган дунёдаги ягона бизнес-авиация ишлаб чиқарувчиси бўлиб қолмоқда. Бу эса замонавий авиацияда нафақат тезлик ва ҳашамат, балки табиатни муҳофаза қилиш ҳам устувор йўналишга айланаётганидан далолат беради.
…