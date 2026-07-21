Bombardier Global 8000: Конкорде давридан кейинги энг тезкор йўловчи самолёти

·33·Техно
Bombardier Global 8000: Конкорде давридан кейинги энг тезкор йўловчи самолёти

Авиация оламида янги рекорд ўрнатилди: Bombardier компаниясининг Global 8000 бизнес-джети афсонавий Конкорде самолётидан кейинги энг тезкор фуқаролик лайнерига айланди. Мазкур самолёт Лос-Анжелесдан Британиянинг Фарнборо шаҳрига қадар бўлган масофани рекорд даражадаги қисқа вақт ичида босиб ўтиб, ўзининг техник имкониятларини амалда исботлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, парвоз давомида Global 8000 соатига 1140 километр (0,93 Max) тезликка эришган. 8700 километрлик масофани кучли қарши шамолга қарамай, бор-йўғи 8 соат-у 46 дақиқада босиб ўтишга муваффақ бўлинган. Бу кўрсаткич ушбу йўналишдаги аввалги рекорддан тахминан 2,2 фоизга яхшироқдир. Мазкур парвоз Фарнбороугҳ Интернатионал Аиршов 2026 кўргазмасидаги расмий дебют арафасида амалга оширилди.

Тезлик ва парвоз масофасининг уйғунлиги

Bombardier Global 8000 нафақат тезлиги, балки парвоз узоқлиги билан ҳам ҳайратда қолдиради. Самолётнинг максимал тезлиги 0,95 Max даражасига етиши мумкин, парвоз масофаси эса 8000 денгиз мили (тахминан 14 800 км)ни ташкил этади. Бундай техник тавсифлар дунёнинг энг йирик мегаполислари ўртасида тўхтовсиз, ўта тезкор рейсларни амалга ошириш имконини беради.

Ишлаб чиқувчилар фақат тезлик билан чекланиб қолмасдан, йўловчилар қулайлигига ҳам алоҳида эътибор қаратишган. Самолёт салонидаги ҳаво босими денгиз сатидан атиги 820 метр баландликдаги даражада ушлаб турилади. Бу узоқ масофали парвозлар пайтида йўловчиларнинг чарчашини сезиларли даражада камайтиради ва организмга тушадиган босимни юmsҳатади.

Яна бир муҳим жиҳати шундаки, Global 8000 кўплаб бошқа узоқ масофали бизнес-джетлар қўна олмайдиган қисқа ва мураккаб аэродромларда ҳам учиш ва қўниш имкониятига эга. Бу эса бизнес вакиллари ва ВИП мижозлар учун логистика нуқтаи назаридан катта устунлик беради.

Экологик масъулият ва янги стандартлар

Bombardier компанияси Global 8000 модели учун Энвиронментал Продукт Декларатион (ЭПД) экологик декларациясини олганини ҳам эълон қилди. Ушбу ҳужжат самолётнинг ишлаб чиқарилишидан тортиб, то утилизация қилинишигача бўлган бутун ҳаётий сикли давомида атроф-муҳитга кўрсатадиган таъсирини мустақил баҳолайди.

Компания вакилларининг таъкидлашича, Bombardier ҳозирда ўзининг серияли моделлари учун бундай шаффоф экологик ҳисоботларни эълон қилаётган дунёдаги ягона бизнес-авиация ишлаб чиқарувчиси бўлиб қолмоқда. Бу эса замонавий авиацияда нафақат тезлик ва ҳашамат, балки табиатни муҳофаза қилиш ҳам устувор йўналишга айланаётганидан далолат беради.

BombardierАвиацияGlobal 8000РекордТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект пойгаси: Кўнгилочар иловалар қандай қилиб ягона платформага айланмоқда?Сунъий интеллект пойгаси: Кўнгилочар иловалар қандай қилиб ягона платформага айланмоқда?Бугун, 00:59Хитойнинг АГИБОТ компанияси тўртта янги ақлли роботни тақдим этдиХитойнинг АГИБОТ компанияси тўртта янги ақлли роботни тақдим этдиБугун, 00:55Жакк Дорсей корпоратив мулоқотда инқилоб қилмоқчи: Янги Бузз платформаси тақдим этилдиЖакк Дорсей корпоратив мулоқотда инқилоб қилмоқчи: Янги Бузз платформаси тақдим этилдиБугун, 00:50Сунъий интелект ягона якун эмас: Олимлар цивилизациялар тақдирининг янги моделини ишлаб чиқдиСунъий интелект ягона якун эмас: Олимлар цивилизациялар тақдирининг янги моделини ишлаб чиқдиБугун, 00:26Tesla Флорида штатида ҳайдовчисиз роботакси синовларини кенгайтирмоқдаTesla Флорида штатида ҳайдовчисиз роботакси синовларини кенгайтирмоқдаКеча, 23:58Эинриде компанияси 38 миллион долларга Флиптурн стартапини сотиб олдиЭинриде компанияси 38 миллион долларга Флиптурн стартапини сотиб олдиКеча, 23:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди