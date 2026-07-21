Неймар катта футболдаги фаолиятини давом эттирмоқда: Бразилиялик юлдуз Сантос машғулотларига қайтди

·30·Спорт
Неймар катта футболдаги фаолиятини давом эттирмоқда: Бразилиялик юлдуз Сантос машғулотларига қайтди

Бразилия терма жамоасининг афсонавий ҳужумчиси Неймар 2026-йилги жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсиз иштирок ва халқаро миқёсдаги фаолиятини якунлагани ҳақидаги баёнотидан сўнг, яна яшил майдонга қайтди. Тажрибали футболчи ўзининг қадрдон жамоаси — Сантос таркибида машғулотларни бошлаб юборди. Бу ҳақда Goal.com нашри маълумот тарқатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Неймар ўзининг Instagram саҳифасида эълон қилган видеолавҳаларда унинг жисмоний ҳолати анча тиклангани ва кайфияти аъло даражада эканини кўриш мумкин. Машғулот жараёнида ҳужумчи нафақат умумий гуруҳ билан ишлади, балки ўзининг анъанавий услубидаги финтлари ва аниқ зарбалари билан дарвозани ишғол қилиб, мухлисларини хурсанд қилди. Бу қайтиш Сантос учун мавсумнинг энг муҳим палласида катта туртки бўлиши кутилмоқда.

Жаҳон чемпионатидаги аламли якун

Эслатиб ўтамиз, 2026-йилги жаҳон чемпионатининг нимчорак финалида Бразилия терма жамоаси кутилмаганда Норвегияга 1:2 ҳисобида имкониятни бой бериб, турнирни тарк этган эди. Ўша учрашувда Неймар пеналтидан гол уриб, терма жамоа сафидаги голлари сонини 80 тага етказган ва мамлакат тарихидаги энг яхши тўпурар мақомини мустаҳкамлаган эди.

Бироқ, турнирдаги эрта мағлубият ва жароҳатлар билан боғлиқ муаммолар 34 ёшли юлдузни қатъий қарор қабул қилишга мажбур қилди. Ўйиндан сўнг у кўз ёшларини тия олмади ва терма жамоадаги фаолиятини якунлашини эълон қилди. "Ҳаммаси тугади", дея қисқа хулоса қилган эди футболчи ўшанда. Эндиликда бор эътиборини клубдаги фаолиятига қаратган Неймар Сантосни оғир вазиятдан олиб чиқишни мақсад қилган.

Сантос учун нажоткор вазифаси

Ҳозирда Сантос жамоаси Бразилия А сериясида анча мураккаб ҳолатга тушиб қолган. Жамоа 19 та ўйиндан сўнг бор-йўғи 21 очко жамғарган ҳолда турнир жадвалининг 15-поғонасини эгаллаб турибди. Турнинг навбатдаги қисмида жамоани Жанубий Америка кубоги (Копа Судамерикана) доирасида Венесуэланинг Универсидад Централ де Венезуела клубига қарши муҳим баҳс кутиб турибди.

Клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби Неймарнинг сафга қайтиши жамоанинг ҳужум салоҳиятини кескин оширишига ишонмоқда. Қуйида Сантоснинг яқин ўртадаги режалари келтирилган:

  • Венесуэлага сафар ва Универсидад Централ де Венезуела билан ўйин;
  • Бразилия чемпионатида аутсайдер Чапекоэнсе билан баҳс;
  • Сан-Паулу билан қолдирилган дерби учрашувига тайёргарлик.
Неймарнинг профессионал ёндашуви ва машғулотлардаги фаоллиги унинг ҳали катта футболдан бутунлай кетиш нияти йўқлигини кўрсатмоқда. Бразилиялик мухлислар учун у нафақат афсона, балки қийин дамларда жамоани ўз ортидан эргаштира оладиган етакчи бўлиб қолаверади. Энди унинг асосий вазифаси Сантосни қуйи ўринлардан юқорига кўтариш ва халқаро майдонда муваффақият қозонишдир.

НеймарСантосБразилияФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Рубин» клуби Жаҳонгир Ўрозовга шартнома таклиф қилди: тафсилотлар...«Рубин» клуби Жаҳонгир Ўрозовга шартнома таклиф қилди: тафсилотлар...Бугун, 00:39Ламине Ямалнинг қайлиғи Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳақоратлар ҳақида гапирдиЛамине Ямалнинг қайлиғи Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳақоратлар ҳақида гапирдиБугун, 00:1241 ёшли Модрич «Милан»да яна бир мавсум қолади41 ёшли Модрич «Милан»да яна бир мавсум қоладиБугун, 00:10ЕЧЛ саралаши. Раҳмоналиевнинг голи бекор қилинди, «Сабаҳ» барибир ютдиЕЧЛ саралаши. Раҳмоналиевнинг голи бекор қилинди, «Сабаҳ» барибир ютдиБугун, 00:08Скалони Аргентина миллий жамоасидан кетиши мумкин: икки номзод маълумСкалони Аргентина миллий жамоасидан кетиши мумкин: икки номзод маълумБугун, 00:04Эрлинг Холанд 24 ёшини нишонлади: Манчестер Сити юлдузи таътилда куч тўпламоқдаЭрлинг Холанд 24 ёшини нишонлади: Манчестер Сити юлдузи таътилда куч тўпламоқдаКеча, 23:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"