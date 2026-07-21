Неймар катта футболдаги фаолиятини давом эттирмоқда: Бразилиялик юлдуз Сантос машғулотларига қайтди
Бразилия терма жамоасининг афсонавий ҳужумчиси Неймар 2026-йилги жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсиз иштирок ва халқаро миқёсдаги фаолиятини якунлагани ҳақидаги баёнотидан сўнг, яна яшил майдонга қайтди. Тажрибали футболчи ўзининг қадрдон жамоаси — Сантос таркибида машғулотларни бошлаб юборди. Бу ҳақда Goal.com нашри маълумот тарқатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Неймар ўзининг Instagram саҳифасида эълон қилган видеолавҳаларда унинг жисмоний ҳолати анча тиклангани ва кайфияти аъло даражада эканини кўриш мумкин. Машғулот жараёнида ҳужумчи нафақат умумий гуруҳ билан ишлади, балки ўзининг анъанавий услубидаги финтлари ва аниқ зарбалари билан дарвозани ишғол қилиб, мухлисларини хурсанд қилди. Бу қайтиш Сантос учун мавсумнинг энг муҳим палласида катта туртки бўлиши кутилмоқда.
Жаҳон чемпионатидаги аламли якунЭслатиб ўтамиз, 2026-йилги жаҳон чемпионатининг нимчорак финалида Бразилия терма жамоаси кутилмаганда Норвегияга 1:2 ҳисобида имкониятни бой бериб, турнирни тарк этган эди. Ўша учрашувда Неймар пеналтидан гол уриб, терма жамоа сафидаги голлари сонини 80 тага етказган ва мамлакат тарихидаги энг яхши тўпурар мақомини мустаҳкамлаган эди.
Бироқ, турнирдаги эрта мағлубият ва жароҳатлар билан боғлиқ муаммолар 34 ёшли юлдузни қатъий қарор қабул қилишга мажбур қилди. Ўйиндан сўнг у кўз ёшларини тия олмади ва терма жамоадаги фаолиятини якунлашини эълон қилди. "Ҳаммаси тугади", дея қисқа хулоса қилган эди футболчи ўшанда. Эндиликда бор эътиборини клубдаги фаолиятига қаратган Неймар Сантосни оғир вазиятдан олиб чиқишни мақсад қилган.
Сантос учун нажоткор вазифасиҲозирда Сантос жамоаси Бразилия А сериясида анча мураккаб ҳолатга тушиб қолган. Жамоа 19 та ўйиндан сўнг бор-йўғи 21 очко жамғарган ҳолда турнир жадвалининг 15-поғонасини эгаллаб турибди. Турнинг навбатдаги қисмида жамоани Жанубий Америка кубоги (Копа Судамерикана) доирасида Венесуэланинг Универсидад Централ де Венезуела клубига қарши муҳим баҳс кутиб турибди.
Клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби Неймарнинг сафга қайтиши жамоанинг ҳужум салоҳиятини кескин оширишига ишонмоқда. Қуйида Сантоснинг яқин ўртадаги режалари келтирилган:
- Венесуэлага сафар ва Универсидад Централ де Венезуела билан ўйин;
- Бразилия чемпионатида аутсайдер Чапекоэнсе билан баҳс;
- Сан-Паулу билан қолдирилган дерби учрашувига тайёргарлик.
…